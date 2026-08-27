La baja de Ugo Humbert habilita el ingreso de Ignacio Buse al cuadro principal del US Open 2026

Ignacio Buse está listo para iniciar su gira norteamericana rumbo al US Open 2026. Crédito: REUTERS

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La baja de último minuto de Ugo Humbert abrió la puerta a Ignacio Buse en el cuadro principal del US Open 2026. El tenista peruano, de 22 años y actualmente ubicado en el puesto 34 del ranking ATP, ingresó como cabeza de serie número 32 al último Grand Slam de la temporada tras el retiro del francés por una lesión en la espalda, anunciado este jueves por la organización del torneo. El debut del ‘Colo’ en Nueva York será ante el estadounidense Marcos Giron, número 77 del mundo, en la primera ronda de un torneo que arranca el domingo 30 de agosto.

Humbert, número 30 del ranking mundial y preclasificado como cabeza de serie 27, comunicó su baja a través de su cuenta de Instagram. “Desafortunadamente, no podré participar en el US Open este año. Mi espalda me molesta de nuevo y no puedo ser competitivo para el último Grand Slam del año. Es momento de tratarme y nos vemos muy pronto en las canchas”, escribió el tenista de 28 años, según recogió Tennis Head. El francés llega a esta decisión tras una gira norteamericana para el olvido: apenas una victoria y tres derrotas en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati.

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Ignacio Buse disputará el ATP 250 de Winston-Salem antes de viajar a Nueva York para jugar el US Open 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Con la vacante abierta, la organización del torneo confirmó el ingreso de Buse al cuadro principal con estatus de cabeza de serie, una distinción que le garantiza no cruzarse con los máximos favoritos en las primeras rondas.

El rival: Giron, un local con experiencia en canchas duras

Marcos Giron, de 32 años y nacido en California, es el obstáculo inicial del peruano en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. El estadounidense acumula un récord de 24 victorias y 18 derrotas en la temporada 2026, con dos cuartos de final en torneos sobre pista dura durante el verano norteamericano, según datos de Tennis Majors.

Ignacio Buse buscará reencontrarse con la victoria antes de disputar el US Open 2026. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Giron llegó incluso a las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem esta semana, certamen que también disputó Buse como preparación final antes del Grand Slam. La coincidencia en el calendario previo al US Open convierte el cruce del domingo en un duelo con antecedentes recientes, aunque ambos jugadores no se enfrentaron entre sí en Carolina del Norte.

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La trayectoria de Buse rumbo a Nueva York

El camino del peruano hasta este punto no fue lineal. Buse llegó a Cincinnati con intenciones de sumar confianza, pero cayó ante el australiano Adam Walton en su debut en el Masters 1000. Lejos de bajar los brazos, viajó a Winston-Salem —donde se disputó el ATP 250 entre el 22 y el 29 de agosto— y allí recuperó ritmo y sensaciones: derrotó a Walton por 6-2, 5-7 y 6-3 en su estreno, luego venció al alemán Daniel Altmaier y avanzó hasta los cuartos de final del certamen.

Ignacio Buse jugará por segunda vez en el cuadro principal del US Open. Crédito: VisualesIA ScribNews.

A sus 22 años, el limeño acumula seis participaciones en Grand Slams. En tres de ellas logró acceder al cuadro principal: en el US Open 2025 lo hizo tras superar la fase clasificatoria, mientras que en Wimbledon 2026 y ahora en Nueva York ingresó de forma directa. El salto en su posición dentro del circuito es la diferencia más visible entre una edición y otra.

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Una presencia peruana histórica en el Grand Slam neoyorquino

Perú tendrá en el US Open 2026 su representación más amplia en un Grand Slam en mucho tiempo. Además de Buse en el cuadro principal, Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno disputaron la fase de clasificación con la intención de acompañar a su compatriota en la ronda de 128. El cuadro de dobles también contará con presencia peruana: Buse comparte dupla con el argentino Marco Trungelliti, pareja con la que ya consiguió una victoria en Wimbledon.

Ignacio Buse se alista para su siguiente reto en Wimbledon 2026. Crédito: Instagram

La participación del peruano como cabeza de serie 32 supone además un dato histórico para el tenis de su país: ningún tenista peruano había ingresado con esa distinción a un Grand Slam. El cuadro masculino del US Open 2026 tiene como favorito al alemán Alexander Zverev, cabeza de serie número 1, seguido del español Carlos Alcaraz, sembrado segundo. El torneo se extenderá hasta el domingo 13 de septiembre, fecha prevista para la final masculina.

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