Perú Deportes

La baja de Ugo Humbert habilita el ingreso de Ignacio Buse al cuadro principal del US Open 2026

El peruano de 22 años entró como sembrado 32 tras el retiro del francés por una lesión en la espalda, informado este jueves por la organización, y debutará el 30 de agosto ante Marcos Giron

Ignacio Buse está listo para iniciar su gira norteamericana rumbo al US Open 2026.
Ignacio Buse está listo para iniciar su gira norteamericana rumbo al US Open 2026. Crédito: REUTERS
Guardar

La baja de último minuto de Ugo Humbert abrió la puerta a Ignacio Buse en el cuadro principal del US Open 2026. El tenista peruano, de 22 años y actualmente ubicado en el puesto 34 del ranking ATP, ingresó como cabeza de serie número 32 al último Grand Slam de la temporada tras el retiro del francés por una lesión en la espalda, anunciado este jueves por la organización del torneo. El debut del ‘Colo’ en Nueva York será ante el estadounidense Marcos Giron, número 77 del mundo, en la primera ronda de un torneo que arranca el domingo 30 de agosto.

Humbert, número 30 del ranking mundial y preclasificado como cabeza de serie 27, comunicó su baja a través de su cuenta de Instagram. “Desafortunadamente, no podré participar en el US Open este año. Mi espalda me molesta de nuevo y no puedo ser competitivo para el último Grand Slam del año. Es momento de tratarme y nos vemos muy pronto en las canchas”, escribió el tenista de 28 años, según recogió Tennis Head. El francés llega a esta decisión tras una gira norteamericana para el olvido: apenas una victoria y tres derrotas en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati.

PUBLICIDAD

Ignacio Buse disputará el ATP 250 de Winston-Salem antes de viajar a Nueva York para jugar el US Open 2026.
Ignacio Buse disputará el ATP 250 de Winston-Salem antes de viajar a Nueva York para jugar el US Open 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Con la vacante abierta, la organización del torneo confirmó el ingreso de Buse al cuadro principal con estatus de cabeza de serie, una distinción que le garantiza no cruzarse con los máximos favoritos en las primeras rondas.

El rival: Giron, un local con experiencia en canchas duras

Marcos Giron, de 32 años y nacido en California, es el obstáculo inicial del peruano en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. El estadounidense acumula un récord de 24 victorias y 18 derrotas en la temporada 2026, con dos cuartos de final en torneos sobre pista dura durante el verano norteamericano, según datos de Tennis Majors.

Ignacio Buse buscará reencontrarse con la victoria antes de disputar el US Open 2026.
Ignacio Buse buscará reencontrarse con la victoria antes de disputar el US Open 2026. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Giron llegó incluso a las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem esta semana, certamen que también disputó Buse como preparación final antes del Grand Slam. La coincidencia en el calendario previo al US Open convierte el cruce del domingo en un duelo con antecedentes recientes, aunque ambos jugadores no se enfrentaron entre sí en Carolina del Norte.

PUBLICIDAD

La trayectoria de Buse rumbo a Nueva York

El camino del peruano hasta este punto no fue lineal. Buse llegó a Cincinnati con intenciones de sumar confianza, pero cayó ante el australiano Adam Walton en su debut en el Masters 1000. Lejos de bajar los brazos, viajó a Winston-Salem —donde se disputó el ATP 250 entre el 22 y el 29 de agosto— y allí recuperó ritmo y sensaciones: derrotó a Walton por 6-2, 5-7 y 6-3 en su estreno, luego venció al alemán Daniel Altmaier y avanzó hasta los cuartos de final del certamen.

Ignacio Buse jugará por segunda vez en el cuadro principal del US Open.
Ignacio Buse jugará por segunda vez en el cuadro principal del US Open. Crédito: VisualesIA ScribNews.

A sus 22 años, el limeño acumula seis participaciones en Grand Slams. En tres de ellas logró acceder al cuadro principal: en el US Open 2025 lo hizo tras superar la fase clasificatoria, mientras que en Wimbledon 2026 y ahora en Nueva York ingresó de forma directa. El salto en su posición dentro del circuito es la diferencia más visible entre una edición y otra.

Una presencia peruana histórica en el Grand Slam neoyorquino

Perú tendrá en el US Open 2026 su representación más amplia en un Grand Slam en mucho tiempo. Además de Buse en el cuadro principal, Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno disputaron la fase de clasificación con la intención de acompañar a su compatriota en la ronda de 128. El cuadro de dobles también contará con presencia peruana: Buse comparte dupla con el argentino Marco Trungelliti, pareja con la que ya consiguió una victoria en Wimbledon.

Ignacio Buse se alista para su siguiente reto en Wimbledon 2026.
Ignacio Buse se alista para su siguiente reto en Wimbledon 2026. Crédito: Instagram

La participación del peruano como cabeza de serie 32 supone además un dato histórico para el tenis de su país: ningún tenista peruano había ingresado con esa distinción a un Grand Slam. El cuadro masculino del US Open 2026 tiene como favorito al alemán Alexander Zverev, cabeza de serie número 1, seguido del español Carlos Alcaraz, sembrado segundo. El torneo se extenderá hasta el domingo 13 de septiembre, fecha prevista para la final masculina.

Temas Relacionados

Ignacio BuseUS OpenATPtenisperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal clasificó a semifinales de Copa de la Liga 2026: goles y resumen del triunfo 4-1 ante Sport Huancayo

Los ‘cerveceros’ avanzaron a la siguiente fase tras imponerse con contundencia al ‘rojo matador’ y jugarán ante el vencedor del cruce entre ADT y CD Moquegua

Sporting Cristal clasificó a semifinales de Copa de la Liga 2026: goles y resumen del triunfo 4-1 ante Sport Huancayo

Franco Navarro respondió por las críticas a Paolo Guerrero y por su retiro en Alianza Lima

El gerente deportivo de la institución ‘íntima’ se pronunció por los cuestionamientos hacia el ‘Depredador’ y si seguirá el 2027

Franco Navarro respondió por las críticas a Paolo Guerrero y por su retiro en Alianza Lima

Franco Velazco afirma que los ingresos de Universitario bordean los 140 millones de soles y revela cuánto se pagó de la deuda del club

El administrador de la ‘U’ brindó una conferencia de prensa en la que presentó el balance de su primer año al frente del equipo de Ate

Franco Velazco afirma que los ingresos de Universitario bordean los 140 millones de soles y revela cuánto se pagó de la deuda del club

Aixa Vigil habla de la magnitud de jugar en Universitario y confiesa su ilusión: “Quiero ir a la Trinchera Norte”

La atacante de la selección peruana de vóley contó lo que significa para ella representar al club del que es hincha, una pasión que comparte con su familia

Aixa Vigil habla de la magnitud de jugar en Universitario y confiesa su ilusión: “Quiero ir a la Trinchera Norte”

Franco Navarro fue contundente sobre los ‘fake news’ contra Alianza Lima: “No tomamos decisiones por redes sociales”

El gerente deportivo de los ‘blanquiazules’ salió al frente a desmentir que Eryc Castillo se negó a pasar antidoping tras el choque en Melgar en Arequipa

Franco Navarro fue contundente sobre los ‘fake news’ contra Alianza Lima: “No tomamos decisiones por redes sociales”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lupe Zevallos seguirá en prisión: TC rechaza demanda de la hermana de ‘Lunarejo’ para anular su condena de 25 años

Lupe Zevallos seguirá en prisión: TC rechaza demanda de la hermana de ‘Lunarejo’ para anular su condena de 25 años

Parlamento Andino busca entregar condecoración al papa León XIV durante su visita al Perú

Consejo de Ministros debate hoy jueves el pedido de facultades legislativas

Sancionan a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal Geovana Mori

Perú y Bolivia habilitan de forma permanente el paso fronterizo en Thola Kollo – Collpa que une Tacna con La Paz

ENTRETENIMIENTO

Juliana Oxenford comparte fuertes mensajes tras el nuevo romance de Vanessa Terkes con su exesposo, Milovan Radovic

Juliana Oxenford comparte fuertes mensajes tras el nuevo romance de Vanessa Terkes con su exesposo, Milovan Radovic

María Pía Copello contesta a Curwen luego de dudas sobre sus cifras en YouTube: “Nosotros escogemos nuestras batallas”

Magaly Medina y su curioso comentario sobre el desempeño de Gia Meier en Zaca TV: “Es como la rubiecita tontita, pero encantadora”

Ana Paula Consorte se fue a Brasil y comparte indirecta para Paolo Guerrero: “Mi novio no quiere casarse, yo sí”

El fugaz romance de John Kelvin y la trujillana Malú Ferrer: joven lo dejó para regresar a EE UU y cantante le ruega en redes sociales

DEPORTES

Sporting Cristal clasificó a semifinales de Copa de la Liga 2026: goles y resumen del triunfo 4-1 ante Sport Huancayo

Sporting Cristal clasificó a semifinales de Copa de la Liga 2026: goles y resumen del triunfo 4-1 ante Sport Huancayo

Franco Navarro respondió por las críticas a Paolo Guerrero y por su retiro en Alianza Lima

Franco Velazco afirma que los ingresos de Universitario bordean los 140 millones de soles y revela cuánto se pagó de la deuda del club

Aixa Vigil habla de la magnitud de jugar en Universitario y confiesa su ilusión: “Quiero ir a la Trinchera Norte”

Franco Navarro fue contundente sobre los ‘fake news’ contra Alianza Lima: “No tomamos decisiones por redes sociales”