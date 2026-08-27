Perú

Consejo de Ministros debate hoy jueves el pedido de facultades legislativas

Después de casi un mes de aplazamientos, el gabinete de Keiko Fujimori debate la propuesta que luego enviará al Congreso para obtener autorización de legislar por 120 días

Keiko Fujimori encabezó la primera sesión del Consejo de Ministros en Perú.
Keiko Fujimori encabeza sesión del Consejo de Ministros en Perú. | Foto: Gobierno del Perú
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El Consejo de Ministros debate este jueves 27 de agosto el proyecto de ley con el que el Gobierno de Keiko Fujimori pedirá al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas por 120 días para legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas (mypes), promoción del empleo, desarrollo productivo, tributaria y simplificación administrativa, entre otras materias.

La sesión ordinaria del gabinete, convocada para el mediodía en el Palacio de Gobierno, incluye el punto en su orden del día bajo la propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). De aprobarse el texto en el Consejo, el Ejecutivo lo remitirá al Legislativo para que el Congreso bicameral decida qué materias delegar y con qué límites.

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La iniciativa llega tras sucesivos aplazamientos. El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, había anunciado el 21 de agosto que el documento estaría listo como máximo el lunes 24 de ese mes, pero la propuesta no se formalizó sino hasta esta semana. La propia presidenta Fujimori había comprometido públicamente el envío del texto al Legislativo antes de que concluyera agosto.

Documento oficial con el logotipo de Perú que contiene la agenda de la sesión ordinaria del Consejo de Ministros ordenada por puntos temáticos
La Presidencia del Consejo de Ministros de Perú detalla en una agenda oficial los temas a tratar en la sesión ordinaria del 27 de agosto de 2026 en el Palacio de Gobierno.

El pedido de facultades también llega tras una polémica inicial. El 29 de julio, durante el primer Consejo de Ministros de la administración Fujimori, se filtró un borrador que desató una ola de críticas. Ello poruqe este documento contemplaba la eliminación de feriados, cambios en el Código Penal, fusión o supresión de entidades estatales y modificaciones a derechos laborales como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las gratificaciones y las vacaciones.

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Ante el rechazo generalizado, la presidenta salió a desmentir el contenido del documento y aseguró que los derechos de los trabajadores no serían tocados. “No se van a tocar CTS, es parte de una narrativa que grupos de izquierda han creado como un fantasma”, dijo entonces.

Galarreta se comprometió a dialogar con las bancadas parlamentarias antes de la votación. “Yo me ofrezco personalmente a dialogar con las bancadas que quieran recibirnos, a explicar el proyecto de ley de las facultades delegadas bancada por bancada”, dijo durante la exposición de la Política General del Gobierno ante la Cámara de Diputados.

Luis Galarreta

Más puntos de agenda

La agenda del Consejo de Ministros de este jueves incluye también la aprobación del Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 y los proyectos de ley para el año fiscal 2027 de Presupuesto del Sector Público, el de Equilibrio Financiero y el de Endeudamiento, todos propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El gabinete debatirá además la aprobación de un préstamo contingente con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

En materia de seguridad, el Ministerio del Interior somete a debate dos decretos supremos de estado de emergencia: uno para varios distritos del departamento de Cajamarca —entre ellos Encañada, Cachachi, Sorochuco, Huasmín, Hualgayoc, Bambamarca, San Ignacio, San José de Lourdes, Namballe y Bellavista— y otro para distritos de Madre de Dios, incluyendo Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, Madre de Dios y Huepetuhe.

El orden del día contempla también tres casos de extradición propuestos por el Minjusdh. Completan la sesión un decreto sobre el reglamento delSistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)y la declaración de necesidad pública de inversión extranjera en laZona Franca de Tacna (ZOFRATACNA).

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