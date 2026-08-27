Franco Navarro reveló si Pablo Guede renovará con Alianza Lima: el plan ‘blanquiazul’ con el DT para el 2027

Franco Navarro reveló cuál es la intención del equipo victoriano con el técnico de cara al 2027. (Fútbol Satélite)

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Se está jugando la última recta del Torneo Clausura 2026 y Alianza Lima viene luchando por quedarse con el segundo título de la Liga 1 2026, aquel trofeo lo llevará a coronarse campeón nacional de manera directa debido a que ganó el Apertura.

El objetivo es claro en Matute, sin embargo los hinchas quieren saber sobre la planificación de los ‘blanquiazules’ para el 2027. Y sobre esa línea; Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo, se refirió a la renovación de Pablo Guede ya que terminará contrato a fines del 2026.

“Pablo Guede ya lo dijo, estamos enfocados en salir campeones, es lo único que hablamos, la verdad. Nosotros tenemos una ventaja: la gran mayoría del plantel tiene contratos. Entonces, año a año ya no le va a pasar a Alianza lo que le pasaba años anteriores: de quince jugadores vienen, quince jugadores se van. Hay una base importante con contrato, y lo de Pablo, como te repito, nosotros estamos enfocados en salir campeones, en ninguna distracción más y a eso apuntamos”, apuntó el directivo en el programa ‘Fútbol Satélite’.

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Alianza Lima hizo crucial anuncio sobre la continuidad de Pablo Guede y los Navarro tras nombramiento de nuevo gerente general. - créditos: Andina

Eso sí, Navarro mostró su deseo de seguir trabajando con estratega argentino la siguiente temporada considerando de que los ‘íntimos’ jugarán Copa Libertadores.

“Cada cosa a su debido momento. Nosotros estamos felices, pero hay que estar enfocados en lo que nos atañe, que es el campeonato, y en esa línea estamos todos”, añadió.

La postura de Franco Navarro sobre reconsideración de Kevin Quevedo

El nombre de Kevin Quevedo volvió a estar en la agenda de Alianza Lima tras su reincorporación a los planes del técnico Pablo Guede. El extremo peruano había quedado relegado del primer equipo debido a una situación compleja, pero tras reflexionar y disculparse con el entrenador y sus compañeros, busca recuperar protagonismo en el Torneo Clausura 2026.

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El gerente deportivo Franco Navarro Mandayo explicó que el club trató el caso con rigor propio del ámbito deportivo. En palabras del dirigente, “Kevin Quevedo tiene contrato con el club hasta el próximo año” y su situación se resolvió mediante diálogo entre el jugador, el cuerpo técnico y la dirección deportiva, sin mediar sanción disciplinaria formal.

El gerente deportivo del club 'blanquiazul' habló del caso del extremo peruano tras las disculpas ofrecidas. (Video: Fútbol Satélite)

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

El desafío para el conjunto dirigido por Pablo Guede es mayúsculo en la recta final de la Liga 1. El plantel afrontará once partidos decisivos con la mira puesta en el título, en un calendario que alterna exigencias en distintos escenarios.

Cinco de estos encuentros serán fuera de casa. Entre ellos, tres se disputarán en ciudades de altura, lo que añade un grado de dificultad adicional para el plantel. La adaptación y el manejo físico serán factores determinantes en esos compromisos.

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- Fecha 07: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso (sábado 29 de agosto / 19:30 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 08: Juan Pablo II vs. Alianza Lima (Domingo 6 de septiembre / 15:45 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II)

- Fecha 09: Alianza Lima vs. Universitario de Deportes (sábado 12 de septiembre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT (viernes 18 de septiembre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio 25 de Noviembre)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (programación por confirmar / visita)

- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Los Chankas)

- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026