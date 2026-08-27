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Franco Velazco afirma que los ingresos de Universitario bordean los 140 millones de soles y revela cuánto se pagó de la deuda del club

El administrador de la ‘U’ brindó una conferencia de prensa en la que presentó el balance de su primer año al frente del equipo de Ate

El administrador presentó las mejoras que se dieron en el club durante su conferencia de prensa. Créditos: Universitario.
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El jueves 27 de agosto, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, ofreció una conferencia de prensa en el estadio Monumental de Ate para presentar el balance de su primer año de gestión. Destacó el aumento de los ingresos económicos y el monto abonado para reducir la deuda del club.

La conferencia se realizó en medio de un conflicto judicial, tras la admisión de una medida cautelar presentada por Gremco ante el Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo del juez Edwin Bautista Dipas, que pone en riesgo la continuidad de Velazco al frente de la ‘U’.

140 millones de soles de ingreso

Velazco destacó la mejora en los ingresos económicos en comparación con el año pasado, etapa en la que Jean Ferrari dirigía Universitario. El club aumentó sus ingresos en más de 13 millones de soles, impulsados por la recaudación en taquilla, acuerdos con patrocinadores y la apertura de nuevas oportunidades de negocio.

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“En este periodo hemos obtenido ingresos que superan los 140 millones de soles, frente a los 127 millones correspondientes al periodo diciembre 2024. Esto demuestra que el club mantiene un crecimiento sostenido en la generación de ingresos y en su autosostenibilidad. Mientras algunos difunden que quieren vender Campo Mar, nosotros demostramos que el club es viable y rentable”, señaló.

Franco Velazco revela ingresos y cuánto se pagó de la deuda de Universitario de Deportes.
Franco Velazco revela ingresos y cuánto se pagó de la deuda de Universitario de Deportes.

¿Cuánto pagaron de la deuda?

En contraparte, Franco Velazco detalló los pagos que Universitario ha realizado por la deuda concursal. En este aspecto, destacó que se logró desembolsar más de 24 millones de soles, superando los 14 millones de 2022, 19 millones de 2023 y 22 millones de 2024.

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“Respecto a las obligaciones tributarias, ustedes pueden ver una evolución de los montos pagados. La gestión anterior se comprometió al cumplimiento de las obligaciones tributarias dejadas de pagar por las administraciones concursales. Así pueden ver la evolución de los pagos de la deuda y las obligaciones tributarias desde 2022, 2023 y 2024. En este periodo de mi gestión hemos alcanzado un récord histórico de pagos de obligaciones tributarias por 24 millones de soles, lo que significa que hoy tenemos una deuda corriente al día”, afirmó.

El administrador de Universitario dio detalles de los cumplimientos del club. Créditos: Universitario.

¿La administración de Franco Velazco corre peligro por Gremco?

Adrián Gilabert, abogado de Universitario, habló con Modo Fútbol y explicó la situación actual de la administración del club. Señaló que mantienen la calma y consideran que la medida cautelar adoptada roza la ilegalidad y resulta claramente irregular. Según sus declaraciones, el juez aplicó un supuesto que no corresponde a la ‘U’, ya que el equipo opera bajo el marco de las leyes 31279 y 32113.

El abogado remarcó que, bajo estas normas, Universitario no está obligado a someterse al proceso concursal de Indecopi ni a constituir una junta de acreedores. También puso en evidencia las irregularidades en la medida cautelar solicitada por Gremco.

Gilabert detalló que el supuesto utilizado por el juez para dictar la medida cautelar aplica a otras situaciones, pero no al caso de Universitario ni al de Boys, clubes que ya cuentan con una regulación especial.

En 2024, Universitario solicitó la adecuación ante SUNAT, que ajustó la situación del club a la ley 32113. En diciembre, la misma institución aprobó el plan de viabilidad, lo que vincula al club a la nueva normativa sin necesidad de pasar por una junta de acreedores.

Adrián Gilabert se refirió a la situación legal de la administración de Franco Velazco. Créditos: Modo Fútbol.

Por otra parte, Gilabert explicó que la resolución del caso está ahora en manos de Indecopi, que debe responder al pedido de Gremco. Explicó que existen dos alternativas: Acatar la medida cautelar, como suele ocurrir, o bien puede recurrir a un fallo del Tribunal Constitucional que permite no cumplir una medida cautelar si esta resulta ilegal o explícitamente contraria a la ley. Sostuvo que este caso se ajusta a esa excepción, ya que la medida se basa en un supuesto no previsto en la normativa vigente.

Mientras tanto, Universitario espera la decisión de Indecopi y prepara su estrategia legal ante la posibilidad de que la medida se haga efectiva, lo que ha reavivado la incertidumbre en el ámbito institucional del club.

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