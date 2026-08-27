Perú

Solo 6 de cada 10 recomendaría la inmobiliaria que le vendió su vivienda: La posventa sigue siendo un reto

¿Piensas comprar tu casa o departamento? Revisa bien la inmobiliaria con la que estás contratando, porque la posventa podría ser un ‘desastre’

Personas señalando departamento en venta
Los compradores sienten que las inmobiliarias le ponen todo el esfuerzo más al proceso de venta que al siguimiento luego de esta. Estas son las principables flaquezas del sector. - Crédito Andina
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¿Sabías que la experiencia de comprar una vivienda no termina cuando se firma el contrato o se recibe el inmueble? La atención durante el proceso, el cumplimiento de lo ofrecido, la entrega, las áreas comunes y la respuesta de la inmobiliaria después de la compra también forman parte de la percepción que construye el cliente. Y es en donde más fallan las inmobiliarias.

Así, el Índice de Satisfacción Inmobiliaria 2026 de Best Place to Live —elaborado a partir de 86 evaluaciones realizadas en Perú entre agosto de 2025 y julio de 2026, que reúnen 2,149 respuestas de compradores y 53 inmobiliarias— confirma que la posventa sigue siendo el reto.

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Según el análisis, las inmobiliarias certificadas por Best Place to Live, las que se certifican a partir de la evaluación de sus mismos clientes, obtuvieron mejores resultados que el promedio del mercado en los principales indicadores. En la Satisfacción Neta Global (SNG), indicador que engloba todos los indicadores evaluados de la vivienda y el servicio, alcanzaron un 62%, frente al 48% del mercado. Pero lo revelador es que el 69% de sus clientes afirmó que recomendaría la inmobiliaria a la que le compró, mientras que el promedio general del mercado llegó al 57%. Es decir, que solo seis de cada 10 compradores recomienda la inmobiliaria que le vendió, frente a siete de cada 10 de las que están certificadas por Best Place to Live.

departamentos - sector inmobiliario
Best Place to Live pone estándares más alto para las inmobiliarias con su acreditación. - Crédito Difusión

¿Y cuántos volverían a comprar?

Asimismo, la intención de volver a comprar alcanzó el 64% entre las empresas certificadas, frente al 52% registrado por el mercado, lo que demuestra una mayor fidelización y una relación más sólida con sus clientes.

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Estos resultados se obtienen a partir de una evaluación que las inmobiliarias ponen a disposición de sus clientes, cuyo resultado es la valoración de los compradores sobre los diferentes aspectos de su experiencia con el servicio y producto entregado por la inmobiliaria. La metodología considera dimensiones como gestión comercial, proceso de entrega, áreas comunes, producto y postventa, entre otras variables evaluadas.

“Los resultados muestran que las inmobiliarias certificadas alcanzan 62% de satisfacción neta, clientes promotores restado a los clientes detractores, frente a 48% en el mercado y en el caso de las no certificadas, esta nota llega a un 20%. Esto nos indica que la experiencia del comprador va mucho más allá del inmueble: la atención recibida, el cumplimiento de lo ofrecido y la respuesta de la empresa después de la entrega también forman parte de la percepción que construye el cliente”, señala Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live.

departamentos - sector inmobiliario
La posventa es el reto. Solo muy pocos compradores están satisfechos en esta parte del proceso. - Crédito Nexo Inmobiliario

La posventa sigue siendo el desafío

Otros datos del Índice de Satisfacción Inmobiliaria 2026 de Best Place to Live, revelan que la prentrega es la categoría mejor valorada por los compradores, con 65% de satisfacción neta en el mercado. Le siguen las áreas comunes, con 58%, y el proceso de entrega, con 55%.

Asimismo, el estudio de Best Place to Live muestra que, entre las inmobiliarias certificadas, la satisfacción neta alcanza 77% en la pre entrega, y 71% tanto en el proceso de entrega como en las áreas comunes. También se registran mejores resultados en gestión de venta (65%), proyecto (62%) y producto (60%).

CADE 2023. (Entrevista: Clara Giraldo / Cámara: Paula Elizalde)

Pero la postventa es la etapa con menor valoración en el mercado, con 24% de satisfacción neta. Entre las inmobiliarias certificadas, el resultado es superior alcanzando el 43%, aunque sigue siendo el indicador más bajo dentro de este grupo.

“La posventa sigue siendo una oportunidad importante de mejora para el sector. La relación con el cliente no termina con la entrega de la vivienda; una buena atención posterior permite resolver necesidades, mantener la confianza y cerrar de manera positiva toda la experiencia de compra”, explica Pasache.

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