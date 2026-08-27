Perú

Senamhi advierte que habría hasta 6 DANA en Perú en los próximos meses

El meteorólogo Nelson Quispe indicó que se esperan dos fenómenos contrarios en el país: mientras que la costa norte espera lluvias, hacia el centro y sur se podría experimentar ausencia de estas o incluso sequías

Una transmisión de noticias informa sobre el impacto del clima extremo en Perú. El video muestra daños por fuertes vientos en Tacna, incluyendo estructuras y árboles caídos. Se presenta la 'Dana Bertha', un sistema que generará lluvias, nieve y vientos en la sierra centro y sur, según un experto de SENAMHI que analiza mapas meteorológicos y pronostica estabilidad después del día 26.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) estima que el Niño Global alcanzará su pico hacia fin de año y recortará lluvias en el centro y sur, el mismo proceso puede convivir con exceso de precipitaciones en el norte y con nuevas depresión aislada en niveles altos (DANA) que, sobre un mar cálido, se vuelvan más intensas de lo habitual.

En conversación con Exitosa, el meteorólogo Nelson Quispe advirtió que, además de las dos depresiones aisladas en niveles altos ya registradas, el país podría enfrentar entre 5 y 6 incursiones cercanas en los próximos meses.

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“Climáticamente, se esperan entre cinco y seis DANAs (Depresiones Aisladas en Niveles Altos) en incursiones cercanas. Hasta el momento, recién hemos tenido dos, y es muy posible que tengamos más”, indicó el experto al medio radial.

La alerta no se limita a la lluvia. Quispe sostuvo que el calentamiento del mar ya se refleja en temperaturas anómalas en la costa: en Lima se llegó a 28,8 °C cuando lo normal, según indicó, es alrededor de 19 °C, y en Tumbes se reportaron 37°C días atrás.

Carretera con un gran deslizamiento de tierra y un automóvil semienterrado. Un grupo de personas y vehículos en el área afectada. Terreno desértico
La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, inspecciona el tramo dañado de la vía Costanera en Ilo tras la caída de un huaico por el evento climático DANA Aníbal. (Foto: Gobierno Regional de Moquegua)

El especialista describió un patrón de doble impacto para el territorio peruano. “Justamente para nosotros es menos agua en la zona central y sur del país”, afirmó al ser consultado por el efecto del Niño Global, y precisó que esa deficiencia suele sentirse con más intensidad en el sur.

Exceso de lluvias al norte y déficit hídrico al sur

Quispe señaló que el calentamiento en la franja ecuatorial central del Pacífico, base de lo que definió como Niño Global, sigue en aumento y tendría su máximo a finales de año. Según explicó, ese evento océano-atmosférico afecta al planeta entero, pero en Perú su manifestación principal sería la inhibición de precipitaciones en la zona central y sur.

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“¿Qué significa? Que El Niño costero, su actividad específica es más local. En la zona norte, el exceso de lluvias y en la parte central y sur hay inhibición de lluvias, es decir, deficiencia. En algunos casos más sequía. Entonces, vamos a tener dos situaciones importantes que ver, destacó el vocero del Senamhi.
Este segmento de noticias cubre una alerta meteorológica en la Sierra del Perú. Una presentadora en estudio y una reportera con micrófono presentan el informe. Un especialista en meteorología del SENAMHI, José Mesía, explica los patrones climáticos usando mapas y gráficos interactivos que ilustran la interacción de masas de aire y pronósticos de temperatura para varias ciudades peruanas. Se incluyen imágenes de daños en estructuras. La alerta se centra en el fenómeno "Dana Bertha".

Esa configuración lo diferencia, de acuerdo con su relato, de otros episodios recientes. Recordó que en 2017 predominó el Niño costero, con más lluvias en el norte y precipitaciones dentro de lo normal o ligeramente superiores en el centro y sur, y que en 2023 el impacto también estuvo enfocado en la vertiente costera.

Mar cálido vuelve más graves para las DANA

En paralelo al avance del Niño, Quispe explicó que las DANA son fenómenos de escala más corta que suelen formarse en una zona subtropical alejada del Pacífico y desplazarse hacia el norte. Indicó que las dos últimas, Aníbal y Berta, ya se disiparon por completo, pero dejaron efectos visibles en territorio peruano.

Según detalló, esas incursiones provocaron lloviznas a lo largo de la costa desde Tacna hasta Lima, deslizamientos en el sur, exceso de agua en la zona central, intensificación de vientos y nieve en áreas altoandinas durante un lapso de entre tres y cinco días. Añadió que el norte de Chile también fue afectado con fuerza.

Carretera costera bloqueada por lodo y piedras. Un camión varado, hombres en la vía. Montañas y el mar bajo un cielo nublado
Conductores y pasajeros esperan la rehabilitación de la Panamericana Sur en Arequipa, bloqueada por un huaico entre Ático y Ocoña que arrastró lodo y piedras. (Diario El Pueblo)

La advertencia principal surgió al proyectar lo que viene. “Climáticamente, se esperan entre 5 y 6 DANAs en incursiones cercanas. O sea, recién hemos tenido dos, es muy posible que tengamos más”, señaló.

Quispe remarcó que el problema no es solo la llegada de esas depresiones, sino el estado del océano que encuentran al aproximarse. “Son independientes de fenómenos. Cuando se acerca la DANA, encuentra mar caliente, se repotencia”, afirmó. Luego agregó que, mientras el mar siga cálido hasta el otoño, “cualquier DANA que pueda venir va a ser más severa de lo normal”.

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