Perú

Estos son los 30 nuevos buses que recorrerán Lima: tienen tecnología GNV y conectarán SJL con Chorrillos

La renovación vehicular ya supera los 700 buses nuevos incorporados al sistema como parte de la estrategia promovida por la ATU

Los nuevos vehículos cuentan con validadores electrónicos para el pago de pasajes, lo que representa un avance en la modernización tecnológica del servicio - Créditos: ATU.
Los nuevos vehículos cuentan con validadores electrónicos para el pago de pasajes, lo que representa un avance en la modernización tecnológica del servicio - Créditos: ATU.
Guardar

La modernización del transporte público incorpora una nueva flota con la llegada de 30 buses de 12 metros equipados con tecnología de gas natural vehicular (GNV). Los vehículos pertenecen a ETUL 4 S. A. y serán destinados a la ruta 1054, servicio que une San Juan de Lurigancho con Chorrillos y conecta importantes zonas de la capital.

La presentación de estos automotores contó con la presencia del presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández; el ministro del Interior, César Astudillo; el gerente general de la compañía de transportes., Wilfredo Cruz, además de representantes de compañías del rubro y conductores.

PUBLICIDAD

Durante la actividad se resaltó la importancia de generar condiciones que permitan a los operadores formales acceder a financiamiento para renovar sus unidades.

Hernández explicó que los títulos habilitantes promovidos desde 2025 proporcionan estabilidad jurídica a las empresas del sector. De acuerdo con el funcionario, esa condición facilita la planificación de inversiones y permite sustentar proyectos ante entidades financieras para conseguir recursos destinados a la adquisición de vehículos modernos.

ETUL 4 S. A. destinará las nuevas unidades a la ruta 1054, que conecta San Juan de Lurigancho con Chorrillos y articula importantes zonas de Lima - Créditos: ATU.
ETUL 4 S. A. destinará las nuevas unidades a la ruta 1054, que conecta San Juan de Lurigancho con Chorrillos y articula importantes zonas de Lima - Créditos: ATU.

Una renovación que suma más de 700 vehículos

Con esta adquisición, la capital supera los 700 buses nuevos incorporados durante el proceso de renovación impulsado por la autoridad. La estrategia contempla sustituir progresivamente aquellos automotores antiguos o con menor capacidad por alternativas capaces de responder de mejor manera a las necesidades de los pasajeros.

PUBLICIDAD

Cada ejemplar presentado cuenta con sistema GNV y validadores electrónicos para el pago de pasajes. La implementación de estos dispositivos forma parte de la transformación tecnológica del transporte urbano y apunta a facilitar mecanismos más modernos para efectuar las transacciones dentro del servicio.

El recorrido 1054 tendrá como principales puntos de conexión a San Juan de Lurigancho y Chorrillos, dos sectores con una importante generación y atracción de desplazamientos diarios. La incorporación de esta flota permitirá fortalecer la operación de dicho trayecto y ampliar la presencia de vehículos con mejores condiciones para atender a los usuarios.

Treinta buses nuevos de 12 metros y tecnología GNV se incorporarán al transporte público de Lima y Callao para reforzar la modernización de la flota - Créditos: ATU.
Treinta buses nuevos de 12 metros y tecnología GNV se incorporarán al transporte público de Lima y Callao para reforzar la modernización de la flota - Créditos: ATU.

Títulos habilitantes facilitan nuevas inversiones

La compra constituye también una muestra del impacto que pueden generar los títulos habilitantes otorgados por la ATU. Al contar con un horizonte de operación de mayor duración, las compañías disponen de mejores argumentos para presentar sus proyectos ante bancos y otras instituciones crediticias.

Esta previsibilidad permite que los operadores formales planifiquen desembolsos destinados a renovar gradualmente sus parques automotores. El propósito es que más empresas puedan acceder a mecanismos de financiamiento y continuar sustituyendo unidades antiguas por alternativas que respondan a las exigencias actuales de movilidad urbana.

Desde la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se informó que continuarán las acciones orientadas a incentivar la renovación vehicular y la inversión privada. La meta es avanzar hacia un sistema más moderno, seguro y eficiente, con mejores condiciones para quienes utilizan diariamente el transporte público en Lima y Callao.

Funciones de la ATU

  • Planificar, regular y gestionar el transporte público urbano en Lima y Callao.
  • Otorgar autorizaciones y títulos habilitantes a empresas y operadores.
  • Supervisar el cumplimiento de las normas por parte de los prestadores del servicio.
  • Fiscalizar vehículos, conductores y condiciones de operación del transporte.
  • Promover la renovación y modernización de la flota vehicular.
  • Implementar medidas para mejorar la seguridad y calidad del servicio.
  • Coordinar la integración de los diferentes sistemas de transporte público.
  • Regular rutas, frecuencias y condiciones de prestación del servicio.
  • Impulsar soluciones tecnológicas para facilitar el pago y acceso de pasajeros.

Temas Relacionados

San Juan de LuriganchoChorrillostransporte públicoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar con alza ligera hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 27 de agosto

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar con alza ligera hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 27 de agosto

María Pía Copello contesta a Curwen luego de dudas sobre sus cifras en YouTube: “Nosotros escogemos nuestras batallas”

La conductora de ‘Sin +Que decir’ no se quedó callada ante los cuestionamientos sobre su crecimiento digital

María Pía Copello contesta a Curwen luego de dudas sobre sus cifras en YouTube: “Nosotros escogemos nuestras batallas”

Parlamento Andino busca entregar condecoración al papa León XIV durante su visita al Perú

La iniciativa fue promovida por la vicepresidenta del organismo, Maali del Pomar, que ya presentó documentos ante Cancillería y al despacho de la Presidencia

Parlamento Andino busca entregar condecoración al papa León XIV durante su visita al Perú

El grito silencioso del cuerpo: el libro que visibiliza la histaminosis por déficit de DAO en el Perú

Elena Molina Vivanco transformó años de búsqueda médica sin respuestas en una obra que alerta sobre una condición enzimática vinculada a la migraña crónica, la fatiga y los trastornos digestivos persistentes

El grito silencioso del cuerpo: el libro que visibiliza la histaminosis por déficit de DAO en el Perú

Petroperú avanza restructuración y buscará operador privado para Lote 192

Desde Proinversión detallan que la reorganización de Petroperú, la empresa estatal, no significa privatizarla. Pero sí buscar activos para atraer inversión y gestión privada

Petroperú avanza restructuración y buscará operador privado para Lote 192
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Consejo de Ministros debate hoy jueves el pedido de facultades legislativas

Consejo de Ministros debate hoy jueves el pedido de facultades legislativas

Sancionan a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal Geovana Mori

Perú y Bolivia habilitan de forma permanente el paso fronterizo en Thola Kollo – Collpa que une Tacna con La Paz

Defensor del Pueblo exige que se saque a “toda la lacra” de la PNP “así se tenga que pasar” por Óscar Arriola

Rafael López Aliaga responde a Carlos Bruce por posible querella: “Si le hace falta plata, le doy”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y su curioso comentario sobre el desempeño de Gia Meier en Zaca TV: “Es como la rubiecita tontita, pero encantadora”

Magaly Medina y su curioso comentario sobre el desempeño de Gia Meier en Zaca TV: “Es como la rubiecita tontita, pero encantadora”

Ana Paula Consorte se fue a Brasil y comparte indirecta para Paolo Guerrero: “Mi novio no quiere casarse, yo sí”

El fugaz romance de John Kelvin y la trujillana Malú Ferrer: joven lo dejó para regresar a EE UU y cantante le ruega en redes sociales

Magaly Medina lanza indirectas a sus detractores y a ¿Rodrigo González?: “Pasan inadvertidos en el mundo de la TV y se desesperan”

Juliana Oxenford comparte fuertes mensajes tras el nuevo romance de Vanessa Terkes con su exesposo, Milovan Radovic

DEPORTES

Franco Navarro respondió por las críticas a Paolo Guerrero y por su retiro en Alianza Lima

Franco Navarro respondió por las críticas a Paolo Guerrero y por su retiro en Alianza Lima

Franco Velazco afirma que los ingresos de Universitario bordean los 140 millones de soles y revela cuánto se pagó de la deuda del club

Aixa Vigil habla de la magnitud de jugar en Universitario y confiesa su ilusión: “Quiero ir a la Trinchera Norte”

La baja de Ugo Humbert habilita el ingreso de Ignacio Buse al cuadro principal del US Open 2026

Franco Navarro fue contundente sobre los ‘fake news’ contra Alianza Lima: “No tomamos decisiones por redes sociales”