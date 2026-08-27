Estos son los 30 nuevos buses que recorrerán Lima: tienen tecnología GNV y conectarán SJL con Chorrillos

Los nuevos vehículos cuentan con validadores electrónicos para el pago de pasajes, lo que representa un avance en la modernización tecnológica del servicio - Créditos: ATU.

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La modernización del transporte público incorpora una nueva flota con la llegada de 30 buses de 12 metros equipados con tecnología de gas natural vehicular (GNV). Los vehículos pertenecen a ETUL 4 S. A. y serán destinados a la ruta 1054, servicio que une San Juan de Lurigancho con Chorrillos y conecta importantes zonas de la capital.

La presentación de estos automotores contó con la presencia del presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández; el ministro del Interior, César Astudillo; el gerente general de la compañía de transportes., Wilfredo Cruz, además de representantes de compañías del rubro y conductores.

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Durante la actividad se resaltó la importancia de generar condiciones que permitan a los operadores formales acceder a financiamiento para renovar sus unidades.

Hernández explicó que los títulos habilitantes promovidos desde 2025 proporcionan estabilidad jurídica a las empresas del sector. De acuerdo con el funcionario, esa condición facilita la planificación de inversiones y permite sustentar proyectos ante entidades financieras para conseguir recursos destinados a la adquisición de vehículos modernos.

ETUL 4 S. A. destinará las nuevas unidades a la ruta 1054, que conecta San Juan de Lurigancho con Chorrillos y articula importantes zonas de Lima - Créditos: ATU.

Una renovación que suma más de 700 vehículos

Con esta adquisición, la capital supera los 700 buses nuevos incorporados durante el proceso de renovación impulsado por la autoridad. La estrategia contempla sustituir progresivamente aquellos automotores antiguos o con menor capacidad por alternativas capaces de responder de mejor manera a las necesidades de los pasajeros.

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Cada ejemplar presentado cuenta con sistema GNV y validadores electrónicos para el pago de pasajes. La implementación de estos dispositivos forma parte de la transformación tecnológica del transporte urbano y apunta a facilitar mecanismos más modernos para efectuar las transacciones dentro del servicio.

El recorrido 1054 tendrá como principales puntos de conexión a San Juan de Lurigancho y Chorrillos, dos sectores con una importante generación y atracción de desplazamientos diarios. La incorporación de esta flota permitirá fortalecer la operación de dicho trayecto y ampliar la presencia de vehículos con mejores condiciones para atender a los usuarios.

Treinta buses nuevos de 12 metros y tecnología GNV se incorporarán al transporte público de Lima y Callao para reforzar la modernización de la flota - Créditos: ATU.

Títulos habilitantes facilitan nuevas inversiones

La compra constituye también una muestra del impacto que pueden generar los títulos habilitantes otorgados por la ATU. Al contar con un horizonte de operación de mayor duración, las compañías disponen de mejores argumentos para presentar sus proyectos ante bancos y otras instituciones crediticias.

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Esta previsibilidad permite que los operadores formales planifiquen desembolsos destinados a renovar gradualmente sus parques automotores. El propósito es que más empresas puedan acceder a mecanismos de financiamiento y continuar sustituyendo unidades antiguas por alternativas que respondan a las exigencias actuales de movilidad urbana.

Desde la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se informó que continuarán las acciones orientadas a incentivar la renovación vehicular y la inversión privada. La meta es avanzar hacia un sistema más moderno, seguro y eficiente, con mejores condiciones para quienes utilizan diariamente el transporte público en Lima y Callao.

Funciones de la ATU

Planificar, regular y gestionar el transporte público urbano en Lima y Callao.

Otorgar autorizaciones y títulos habilitantes a empresas y operadores.

Supervisar el cumplimiento de las normas por parte de los prestadores del servicio.

Fiscalizar vehículos, conductores y condiciones de operación del transporte.

Promover la renovación y modernización de la flota vehicular.

Implementar medidas para mejorar la seguridad y calidad del servicio.

Coordinar la integración de los diferentes sistemas de transporte público.

Regular rutas, frecuencias y condiciones de prestación del servicio.

Impulsar soluciones tecnológicas para facilitar el pago y acceso de pasajeros.