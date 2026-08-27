Perú

Ana Paula Consorte se fue a Brasil y comparte indirecta para Paolo Guerrero: “Mi novio no quiere casarse, yo sí”

La novia del futbolista parece estar en una nueva crisis en su relación y se mantiene lejos del Perú con curiosos mensajes, luego de anunciar que estaba comprometida

Ana Paula Consorte desata rumores de una fuerte crisis con Paolo Guerrero al compartir una serie de videos y mensajes en sus redes sociales. ¿La falta de una propuesta de matrimonio es el detonante de esta posible separación?
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Ana Paula Consorte, pareja del futbolista peruano Paolo Guerrero, ha generado nuevas especulaciones sobre el estado de su relación tras compartir mensajes sobre matrimonio en sus redes sociales. La influencer publicó frases y canciones que aluden a diferencias en los planes de pareja, mientras permanece en Brasil junto a sus hijos en medio de rumores de crisis.

En los últimos días, la brasileña difundió en sus historias de Instagram publicaciones que reflejan un deseo de formalizar la relación. Una de las imágenes mostraba la situación de una mujer que, al ver a sus amigos comprometerse, decide conversar con su pareja sobre su futuro juntos.

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El mensaje resalta que la respuesta de su novio es evitar el compromiso porque “no es el momento”. Otra frase compartida por Consorte fue directa: “Mi novio no quiere casarse, yo sí”. Estas expresiones rápidamente llamaron la atención de sus seguidores por su posible referencia al vínculo con Guerrero, aunque la modelo nunca identificó explícitamente al futbolista en sus mensajes.
Captura de pantalla televisiva con un escenario al fondo, subtítulos en pantalla y una franja con texto descriptivo en la parte inferior
La emisión del programa Magaly TV presenta una canción compartida por Ana Paula Consorte atribuida a su relación con el futbolista Paolo Guerrero.

El contenido cobró mayor relevancia porque la pareja había anunciado un compromiso semanas atrás, pero desde que la modelo viajó a Brasil varias señales han puesto en duda la estabilidad de la relación. Los hijos de ambos comenzaron un proceso de adaptación en un nido brasileño, según reflejaron las redes sociales de la influencer.

Durante la reciente emisión del programa Magaly TV, la firme, se difundieron estos mensajes, y la conductora Magaly Medina analizó el trasfondo de cada uno. Medina explicó que Consorte también compartió la letra de una canción en portugués, la cual describe a una persona que pide atención y comprensión dentro de una pareja, pero siente que sus reclamos no son escuchados.

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“Ella sentía que ella hablaba, que se quejaba, pero que la persona que la escuchaba no la estaba escuchando”, resumió la presentadora en su espacio televisivo.

Captura de un programa de televisión con un video de Ana Paula Consorte hablando a la cámara y rótulos de texto en pantalla
Un segmento de televisión difunde las declaraciones de Ana Paula Consorte sobre su relación y sus planes de matrimonio con Paolo Guerrero.

Magaly Medina advierte a Ana Paula que Paolo no quiere casarse

Las publicaciones de Ana Paula Consorte motivaron una reflexión directa de Magaly Medina sobre las expectativas de la modelo respecto al matrimonio con Paolo Guerrero. La conductora cuestionó que, a pesar de los años y de tener dos hijos en común, la brasileña siga esperando llegar al altar.

“Ana Paula, ¿tantos años te demoró en darte cuenta que ese hombre no te daba importancia, no tenías tú la prioridad en su vida?”, lanzó Medina durante el programa.

Para la periodista, el tiempo transcurrido en la relación y la presencia de hijos no garantizan que el deseo de casarse sea recíproco. “Ella ha estado esperando y esperando que el hombre en algún momento, que ya tienen dos hijos, decida casarse con ella. (…) No es que no se quiera casar, es que no se quiere casar contigo. También es eso. Y ella tendría que haberlo entendido hace tiempo”, comentó la presentadora.
Magaly Medina desglosa los reveladores videos y canciones que Ana Paula Consorte compartió en sus redes sociales, evidenciando su frustración con Paolo Guerrero por su negativa a casarse. Descubre todos los mensajes que anunciaban el fin de la relación.

Durante su intervención, Magaly Medina subrayó que el matrimonio no es el único signo de compromiso en una pareja. “No solamente el amar es decir te amo, es valorar, respetar y aquilatar, es darle su lugar preferente a esa persona”, afirmó la conductora, sugiriendo que Consorte podría estar enfrentando una sensación de soledad dentro de su propia relación.

La presentadora remarcó que mantenerse con una pareja que no demuestra prioridad solo refuerza el sentimiento de aislamiento. “Y si estás sola con un hombre al costado, es mejor alejarse. Porque para estar sola, yo estoy sola en mi cama. ¿Para qué necesito un hombre ahí que está, pero no está a la vez?”, aconsejó Medina, dejando abierta la pregunta sobre el futuro de la relación entre la modelo y el delantero.

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