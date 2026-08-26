Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre: Fechas de remuneraciones y pensiones

Desde el 7 de septiembre los jubilados de la ONP podrán acercarse a cobrar sus pensiones, luego los de la 20530 y finalmente los trabajadores públicos. - Crédito Andina

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El pasado martes 25 de agosto fue el último en que los trabajadores públicos cobraron su sueldo, y así pasa otro mes y los jubilados que cobran pensión de la ONP ya esperan su pago a inicios de septiembre.

Pero no se trata de un solo cronograma de pagos, sino que el Banco de la Nación ha publicado tres: para sueldos, pensiones a cargo de la ONP, y algunas pensiones bajo el régimen de la Ley 20530. El primero de estos, es el de jubilados y empieza a correr desde el lunes 7 de septiembre.

Pensionistas de la ONP cobran del lunes 7 al miércoles 23 de septiembre (los últimos son los que reciben su pago en casa)

Pensionistas bajo el régimen 20530 no manejados por la ONP cobran del viernes 11 al miércoles 16 de septiembre

Trabajadores públicos cobran sus remuneraciones del jueves 17 al martes 22 de septiembre.

Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

Cronograma de septiembre

Por un lado, los trabajadores públicos cobrarán sus sueldos en las sigueintes fechas (como se señala en la resolución ministerial):

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 17 de septiembre

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 18 de septiembre

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 21 de septiembre

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 22 de septiembre.

Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Cronograma de pensión ONP

Sin embargo, cada mes, quienes cobrarán primero serán los pensionistas de la ONP. En septiembre recibirán sus pagos en estas fechas:

Apellidos A-C: lunes 7 de septiembre

Apellidos D-L: martes 8 de septiembre

Apellidos M-Q: miércoles 9 de septiembre

Apellidos R-Z: jueves 10 de septiembre

Inicio del pago a domicilio: lunes 14 de septiembre

Fin de pago a domicilio: miércoles 23 de septiembre.

Por otro lado, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, estos se darán en estas fechas:

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: viernes 11 de septiembre

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: viernes 11 de septiembre

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: viernes 11 de septiembre

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: viernes 11 de septiembre.

Para todos estos el pago a domicilio se dará del jueves 17 al miércoles 23 de septiembre.

Mientras, el pago de pensiones irá desde el 10 de agosto. - Crédito Andina

Pensiones del decreto 20530

También se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:

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Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: viernes 11 de septiembre

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: lunes 14 de septiembre

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: martes 15 de septiembre

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: miércoles 16 de septiembre.