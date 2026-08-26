Pedro García hizo inesperado comentario sobre el regreso de Kevin Quevedo a Alianza Lima: “De repente en sus pies está el gol del título”

El periodista deportivo se refirió a la nueva aparición del extremo peruano tras las disculpas al plantel 'blanquiazul' y al técnico Pablo Guede. (Video: Doble Punta)

Guardar

Una de las novedades que más repercusión ha generado en los últimos días en Alianza Lima es el regreso de Kevin Quevedo a los entrenamientos del primer equipo. Tras varias semanas apartado por decisión del técnico argentino Pablo Guede, el delantero ha recibido una nueva oportunidad luego de sus disculpas ofrecidas bajo la condición de cumplir con exigencias físicas y tácticas específicas.

El periodista Pedro García dedicó varios minutos en el programa de YouTube, Doble Punta, a analizar la vuelta del extremo peruano al plantel principal. Destacó la naturaleza impredecible del fútbol y la posibilidad de que el delantero se convierta en un factor decisivo en el desenlace del torneo. “El fútbol es muy raro, caprichoso a veces. Y te podría decir que en los pies de Quevedo puede estar el gol del campeonato tranquilamente”, reflexionó.

PUBLICIDAD

A criterio del comunicador, el atacante ha demostrado una conexión especial con el gol, incluso cuando ha ocupado un rol secundario. Según García, la temporada pasada fue prueba de la capacidad de Quevedo para marcar diferencias, tanto en el torneo local como en competiciones internacionales. “Si llega a agarrar una cierta continuidad, yo creo que está muy emparentado con el gol”, subrayó.

Kevin Quevedo se convertirá en un elemento más en la ofensiva de Alianza Lima para lo que resta del Torneo Clausura 2026. - créditos: Alianza Lima

El retorno de Kevin Quevedo responde a una decisión personal de Pablo Guede, quien ahora espera que el futbolista cumpla con las pautas establecidas para su reincorporación. En esa línea, Pedro García valoró este gesto y sostuvo que el técnico argentino es plenamente consciente de los motivos que lo llevaron a marginar al delantero y de las razones que justifican su regreso: “Guede sabe gestionar, él sabe por qué lo sacó y sabe por qué lo mete ahora”.

PUBLICIDAD

La vuelta del habilidoso jugador de 29 años significa la no llegada de Fernando Pacheco, una opción que buscó la dirigencia previo a las disculpas de Quevedo. Ahora, Alianza Lima enfrenta desgaste físico, lesiones menores y una acumulación de partidos que exigen alternativas frescas en ataque. La reincorporación de Quevedo Mathey podría ser clave para resolver este déficit y aumentar las opciones en el área rival.

El 'Maestrito' se refirió a la situación del atacante en Matute. (Full Deporte)

Pedro García sobre el potencial de Kevin Quevedo en Alianza Lima

Pedro García fue enfático al comparar la eficacia goleadora de Kevin Quevedo con la de otros delanteros del plantel. “Quevedo tiene más gol que Girotti, que Gentile, que la mayoría de delanteros de Alianza Lima”, afirmó el periodista, quien considera que el atacante puede ofrecer una variante que hoy falta en el equipo. La experiencia previa del jugador en partidos decisivos fortalece su candidatura para asumir un rol importante en la fase final del campeonato.

PUBLICIDAD

El periodista resaltó que, si Quevedo logra adaptarse a los requerimientos tácticos y físicos de Pablo Guede, podría convertirse en ese “refuerzo figurativo” que el club no había tenido en la temporada. Según García, la frescura del atacante podría ser un factor diferenciador: “Quevedo viene fresco y puede jugar muy bien”, detalló.

De recuperar su mejor versión, Kevin Quevedo es una alternativa para el ataque de la selección peruana. - créditos: Diego Saavedra

En el tramo final de la Liga 1, las lesiones y el cansancio suelen modificar las alineaciones y la estrategia de los equipos. Kevin Quevedo, al estar menos exigido físicamente en las últimas semanas, podría aprovechar esta situación para volver a ser determinante, especialmente en partidos donde se defina el futuro del club.

PUBLICIDAD

Pedro García también remarcó que la gestión de Guede será fundamental para que el regreso del delantero tenga impacto real. Si la apuesta resulta favorable, Alianza Lima podría contar con un delantero efectivo para los meses de octubre y noviembre, cuando se decide el campeonato. “Porque Alianza Lima, ya lo dijo Navarro, no quiere ninguna final, quiere ganar el Torneo Clausura y olvidarse de la final, pero de repente en los pies de Quevedo está el gol del título de Alianza”, sintetizó.