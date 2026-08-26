Perú

Mototaxista de 29 años es asesinado a balazos en Puente Piedra: investigan posible extorsión

La Policía evalúa una posible relación entre el asesinato y las amenazas extorsivas que habría recibido la empresa vinculada al vehículo. La víctima fue interceptada por sujetos armados mientras se encontraba dentro del vehículo que conducía

La Policía encontró al menos dos casquillos de bala durante las diligencias realizadas en la escena (Créditos: Panamericana TV)
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Un mototaxista de 29 años fue asesinado a balazos en la zona conocida como la Perimétrica, en el límite de Puente Piedra y Carabayllo. El ataque ocurrió alrededor de las 7:40 de la noche, en la avenida Pacífico, a la altura de la asociación Velasco Alvarado, donde la víctima fue interceptada por sujetos armados.

El fallecido fue identificado preliminarmente como Paolo Villacruz. De acuerdo con la información recabada, el joven se encontraba dentro del vehículo que conducía cuando fue alcanzado por los agresores. Los desconocidos se aproximaron y abrieron fuego a corta distancia, para luego escapar rápidamente del lugar.

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Los disparos generaron alarma entre los residentes de la zona. Tras escuchar las detonaciones, algunos pobladores salieron de sus viviendas y encontraron al trabajador gravemente herido dentro de la unidad. Poco después, efectivos policiales llegaron al punto, auxiliaron en las primeras diligencias y procedieron a delimitar el área para preservar posibles evidencias, según información de Buenos días Perú de Panamericana TV.

Las autoridades buscan identificar a los responsables mediante testimonios de vecinos, evidencias encontradas en la escena y posibles registros de cámaras de seguridad - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Las autoridades buscan identificar a los responsables mediante testimonios de vecinos, evidencias encontradas en la escena y posibles registros de cámaras de seguridad - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Durante la inspección, los peritos encontraron al menos dos casquillos de bala sobre el asfalto. Estos elementos serán sometidos a los análisis correspondientes con el objetivo de determinar el tipo de arma utilizada y establecer mayores detalles sobre la agresión. Asimismo, los investigadores buscan reconstruir la ruta seguida por los responsables antes y después del homicidio.

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Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades está relacionada con una presunta extorsión contra la empresa a la que pertenecería el vehículo utilizado por Villacruz. Según las primeras indagaciones, dicha compañía habría recibido amenazas de delincuentes, situación que ahora es considerada como un posible móvil del crimen.

Los agentes no descartan que el asesinato haya sido cometido como una advertencia dirigida a la organización o como una represalia vinculada con las exigencias económicas de los extorsionadores. Sin embargo, esta línea todavía forma parte de las investigaciones y deberá ser corroborada con testimonios, registros de comunicaciones y otras pruebas que permitan establecer el origen del ataque.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar a los autores materiales e intelectuales del homicidio. Las autoridades también trabajan en la recopilación de información proporcionada por los vecinos y en la revisión de posibles cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la avenida Pacífico.

Un mototaxista de 29 años, identificado preliminarmente como Paolo Villacruz, fue asesinado a balazos en la zona de la Perimétrica - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Un mototaxista de 29 años, identificado preliminarmente como Paolo Villacruz, fue asesinado a balazos en la zona de la Perimétrica - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Canales de ayuda ante las extorsiones

Estas son las vías habilitadas para reportar mensajes de extorsión y permitir que las autoridades correspondientes puedan iniciar las investigaciones del caso:

  • Línea 111: Canal gratuito y confidencial disponible las 24 horas, durante todo el año. La Policía Nacional del Perú habilitó este servicio para brindar orientación y asistencia a las personas afectadas por casos de extorsión.
  • Comisarías y Depincri: Las víctimas pueden acudir a la dependencia policial más cercana para presentar la denuncia y proporcionar las evidencias relacionadas con las amenazas recibidas.
  • Línea 105: Ante una amenaza inmediata o un ataque, se puede solicitar intervención policial mediante este número de emergencia.
  • Conserva las evidencias: Guarda los mensajes, audios, fotografías, videos o capturas de pantalla vinculados con la extorsión. Este material puede ser entregado a las autoridades como parte de la investigación.

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