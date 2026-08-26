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El regulador financiero de Perú flexibiliza los calendarios de pago de empresas y ciudadanos por 'El Niño'

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La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones Privadas (SBS) de Perú permitirá que las empresas financieras modifiquen los calendarios de pago de sus deudores para adecuarlos a los nuevos flujos de ingresos esperados a cuenta de la emergencia provocada por 'El Niño'.

Según ha comunicado el organismo, estas medidas se han lanzado para ayudar a personas físicas y jurídicas con una buena trayectoria crediticia que hayan visto afectada "transitoriamente" su capacidad financiera por incidentes climáticos.

Estas modificaciones contractuales no serán consideradas refinanciaciones siempre que respondan a "eventos excepcionales y temporales", no deriven de un deterioro permanente de la solidez financiera y cumplan con los criterios y condiciones contractuales.

"Como parte de las coordinaciones para la adopción de medidas ante el posible impacto de 'El Niño', hemos venido trabajando con el Ministerio de la Producción y nos hemos reunido con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y con el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas", ha explicado el superintendente de SBS, Sergio Espinosa.

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