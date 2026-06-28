El 78% de las mypes accedió a créditos en el sistema financiero durante el último año

El análisis revisó los patrones financieros de 6.77 millones de personas naturales relacionadas con negocios mype. Foto: Sunat

Las micro y pequeñas empresas (mypes) mantienen una participación cada vez más relevante dentro del sistema financiero peruano. Un análisis realizado por el Equipo de Data & Analytics de Equifax Perú identificó que este segmento tiene una relación constante con los productos crediticios, especialmente aquellos asociados al financiamiento personal.

El estudio evaluó el comportamiento financiero de 6.77 millones de personas naturales vinculadas a actividades mype. Este grupo incluye a quienes cuentan con RUC 10 y negocio registrado ante la Sunat, así como a personas que tienen al menos un crédito mype dentro del sistema financiero regulado.

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Mayor presencia de crédito entre emprendedores

Del total de personas analizadas, 5.2 millones registraron al menos un crédito en el sistema financiero regulado durante los últimos 12 meses. Esta cifra representa el 78% del segmento mype evaluado.

En tanto, 1.4 millones de personas vinculadas a negocios mype no registraron créditos en el sistema regulado durante el mismo periodo. Este grupo representa el 22% del total y no necesariamente implica que hayan sido excluidos del financiamiento, pues los datos no permiten identificar si no solicitaron crédito, utilizaron recursos propios o recurrieron a otras alternativas.

De la población evaluada, 5.2 millones de personas accedieron a por lo menos un producto crediticio dentro del sistema financiero regulado en el último año. Foto: Andina

“Los datos muestran que las mypes mantienen una relación mucho más activa con el crédito de lo que suele pensarse. El reto ha dejado de ser únicamente el acceso a algún tipo de crédito para pasar a comprender mejor las necesidades y el comportamiento financiero de millones de personas que combinan su actividad económica con el manejo de productos personales”, señaló Carolina Arias Andrade, Gerente de Data & Analytics de Equifax.

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Uso de líneas de crédito supera al de otros segmentos

Las personas vinculadas a mypes representan el 24% de los 28.4 millones de adultos considerados en el análisis. Además, la proporción de usuarios con crédito dentro de este grupo es 1,9 veces mayor que en la población no mype, donde alcanza el 40%.

El comportamiento también evidencia un uso más intenso de productos financieros. En agosto de 2025, la utilización de tarjetas de crédito de consumo por parte de las mypes llegó al 89%, mientras que para abril de 2026 se ubicó cerca del 45%.

“La mayor utilización de tarjetas entre las personas MYPE podría estar asociada con las necesidades de liquidez de sus negocios y con la relación entre sus finanzas personales y empresariales”, destacó Arias Andrade. “Si bien el estudio no permite conocer el destino de los fondos, sí muestra que el crédito personal tiene un peso relevante en la realidad financiera de este segmento”.

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El segmento conformado por personas relacionadas con mypes equivale al 24% de los 28.4 millones de adultos incluidos en la evaluación. Foto: La Cámara

Crédito personal tiene un rol relevante en la actividad mype

Al cierre del periodo analizado, las personas vinculadas a negocios mype mantenían una utilización de sus líneas de tarjeta de crédito de alrededor del 45%. Este nivel se ubicó por encima del 39% registrado por la población no mype.

El análisis de Equifax Perú señala que la dinámica financiera de este segmento no solo está relacionada con el acceso a financiamiento, sino también con la forma en que los emprendedores administran sus recursos personales y empresariales.

De acuerdo con los resultados, las mypes concentran una relación más activa con el sistema financiero frente a otros perfiles, lo que evidencia la importancia de comprender sus patrones de consumo y financiamiento.

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