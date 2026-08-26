Perú

Estudiante sobrevive al derrumbe en Iquitos pero no pudo hacerse una tomografía por falta de equipos en el Hospital Regional

Antony Gárate, de 18 años, fue trasladado a un centro de salud privado donde recibe atención médica y apoyo psicológico luego de ser testigo del fallecimiento de su compañero

Un estudiante de 18 años falleció y otro resultó herido luego de que una pared colapsara sobre ellos en el colegio Petronila Perea de Ferrando, en Iquitos. El trágico suceso habría ocurrido mientras los jóvenes participaban en una demolición no autorizada.| Video: Latina Noticias
Guardar

El estudiante Antony Gárate, de 18 años, único sobreviviente del derrumbe de la pared del colegio Petronila Perea de Ferrando debido a una obra de demolición a la que fue obligado a participar, permanece internado bajo observación médica.

Sin embargo, elementos necesarios para su cuidado no existen en el centro de salud. El Hospital Regional no contaba con tomógrafo y debió derivar al jóven a una clínica privada mediante un convenio autorizado por el Seguro Integral de Salud. El joven recibe atención médica y acompañamiento psicológico tras presenciar las maniobras de reanimación de su compañero.

El médico que atiende al escolar explicó que al joven ya se le realizaba una tomografía y que, después de ese examen, quedaría en condiciones de recibir el alta. Agregó que el paciente sufrió una conmoción emocional por el accidente que le costó la vida a uno de sus compañeros.

PUBLICIDAD

“Él ha sufrido un shock emocional, ¿no? Producto de este accidente que ha costado la vida de uno de sus compañeros. Está recibiendo acompañamiento psicológico y va a seguir una terapia psicológica después. Él menciona que su compañero ha tratado de ayudar también en el momento que estaban haciendo ese trabajo de una manera informal, (...) él pudo ver cómo se hacía la reanimación de su compañero y esto es, pues una afectación psicológica”, indicó el médico al programa Ocurre Ahora.
Dos escolares sufren graves lesiones tras caída de muro en colegio recién inaugurado en Iquitos| Foto: CNC TV (Facebook)
Dos escolares sufren graves lesiones tras caída de muro en colegio recién inaugurado en Iquitos| Foto: CNC TV (Facebook)

Jóven estudiante falleció en el hospital

Uno de los adolescentes, identificado como Taylor Yaicate Ricopa, falleció después de quedar atrapado bajo una estructura de concreto.

En los minutos posteriores al colapso, padres, vecinos y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intentaron retirar manualmente el pesado muro de concreto en un esfuerzo desesperado por rescatar a los estudiantes atrapados. Un testigo relató que la emergencia obligó a movilizar maquinaria pesada, la cual ingresó tras romper una de las paredes del colegio.

Taylor ingresó al área de Trauma Shock con un diagnóstico preliminar de probable fractura de cráneo y en estado de extrema gravedad. Debido a la severidad de sus lesiones, el personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, sufrió un nuevo paro cardíaco y, pese a los esfuerzos del equipo de salud, se confirmó su fallecimiento horas después del accidente.

PUBLICIDAD

Un indignado padre de familia, en representación de otros apoderados, denuncia públicamente que los alumnos del colegio Petronila Perea en el distrito de Punchana eran obligados a realizar trabajos de demolición a cambio de notas. | Facebook / Robin te informa Iquitos

Estudiantes eran obligados a participar de obras

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, los estudiantes de quinto año de secundaria se encontraban realizando trabajos de demolición de un tanque de concreto, una labor para la que no contaban con preparación especializada. “Lo que me comenta mi hijo es que le estaban obligando a trabajar el profesor por nota. Pero es un niño de 16 años que no sabe nada de construcción”, relató un padre de familia.

A este testimonio se sumó Reyner Luis Daza Mozombite, quien aseguró que el peligro que representaba la estructura ya había sido advertido antes del accidente. Según declaró, las familias habían solicitado en reiteradas oportunidades el retiro del antiguo tanque y de la estructura que lo sostenía, e incluso habrían remitido documentos al Gobierno Regional de Loreto.

Director y docente son detenidos tras la muerte del estudiante

Las diligencias por la muerte de Taylor Yaicate avanzaron durante la tarde del lunes. La Policía Nacional intervino al director de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando. Elías Fidel Grandes Zegarra fue ubicado en las instalaciones del Hospital Regional de Loreto y trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes.

También fue intervenido el docente identificado como Alfred Eduardo Chico Saavedra, vinculado a las labores que realizaban los estudiantes dentro del colegio. Ambos quedaron comprendidos en las investigaciones destinadas a establecer quién autorizó que los alumnos participaran en la demolición y qué responsabilidades podrían derivarse de la muerte del escolar.

Dos policías custodian a un hombre en camisa y corbata frente al letrero del Hospital Regional de Loreto en un patio exterior
Agentes de la Policía Nacional trasladan al director de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando tras su detención en el Hospital Regional de Loreto.

La Fiscalía solicitó un plazo de 48 horas para requerir prisión preventiva, mientras las diligencias continúan en espera de esclarecer los hechos.

La Defensoría del Pueblo solicitó investigaciones inmediatas, tanto en el ámbito penal como administrativo, para determinar quién dispuso que estudiantes de quinto de secundaria participaran en las labores de demolición. El organismo recordó que este tipo de trabajos no corresponde a las funciones de los escolares y pidió que el caso no quede impune.

Temas Relacionados

Iquitosperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre: Fechas de remuneraciones y pensiones

Trabajadores públicos, jubilados pensionistas de la ONP y más cobrarán sus pagos en septiembre según las fechas ya reveladas

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre: Fechas de remuneraciones y pensiones

Panamericana Sur bloqueada: un derrumbe en Ocoña paraliza el tráfico en Arequipa tras días de huaicos y deslizamientos

La caída de rocas y tierra en el kilómetro 770 de la vía, registrada alrededor de las 08:30 horas, sumó un nuevo corte al corredor vial que ya acumulaba interrupciones desde el sábado anterior

Panamericana Sur bloqueada: un derrumbe en Ocoña paraliza el tráfico en Arequipa tras días de huaicos y deslizamientos

SBS autoriza retiro de hasta 33.000 soles diarios en puntos de atención fuera del banco

La ampliación de montos exigirá reportes de riesgos, medidas de seguridad, videovigilancia, arqueos periódicos y monitoreo permanente de límites, según la Superintendencia

SBS autoriza retiro de hasta 33.000 soles diarios en puntos de atención fuera del banco

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

Roberto Burneo adelantó que solo podrán participar los postulantes con inscripción definitiva, cuya lista se publicará el 5 de septiembre, tres semanas antes de la votación del 4 de octubre

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

‘Pippo’ afrontará la temporada en el Magdeburgo de la 2. Bundesliga con el objetivo de consolidarse y así regresar al gigante alemán. El director deportivo del club bávaro detalló los planes que la institución tiene para el atacante peruano

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

Debates electorales ERM 2026: encuentros entre candidatos regionales y municipales comienzan el 13 de septiembre

Elecciones 2026: ¿qué cargos elegiremos el 4 de octubre?

Poder Judicial: Kenji Fujimori deberá cumplir una obra social o servicio comunitario por condena de tráfico de influencias

Ollanta Humala inicia demanda contra el Estado y anuncia su regreso político: “No tengo límites en lo que quiera”

Keiko Fujimori declara ante la Contraloría un patrimonio que supera el millón de soles

ENTRETENIMIENTO

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

“Ni la cárcel me tumbó“: el desafío de Magaly Medina a sus detractores que buscan mandarla nuevamente a prisión

El fin de una guerra: Magaly Medina y Yahaira Plasencia firmaron la conciliación: adiós al juicio por difamación

Cynthia Klitbo reveló cómo una oportunidad en Perú le dio un giro a su carrera: “De repente me abre la vida una ventana preciosa: Perú”

Tepha Loza revela qué excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

Ethel Pozo recuerda su etapa más rebelde con un tatuaje de calavera y el pelo guinda a los 15 años

DEPORTES

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

Bayern Múnich le renovó contrato a Felipe Chávez hasta el 2028 y confirmó su cesión a club de la Segunda División de Alemania

Felipe Chávez fue presentado en Magdeburgo y señaló su objetivo: “Ofrece oportunidades para dar el siguiente paso”

Pedro García hizo inesperado comentario sobre el regreso de Kevin Quevedo a Alianza Lima: “De repente en sus pies está el gol del título”

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se reveló que Kevin Quevedo pidió disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima: ¿Cuál es la postura de Pablo Guede?