Estudiante sobrevive al derrumbe en Iquitos pero no pudo hacerse una tomografía por falta de equipos en el Hospital Regional

Un estudiante de 18 años falleció y otro resultó herido luego de que una pared colapsara sobre ellos en el colegio Petronila Perea de Ferrando, en Iquitos. El trágico suceso habría ocurrido mientras los jóvenes participaban en una demolición no autorizada.| Video: Latina Noticias

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El estudiante Antony Gárate, de 18 años, único sobreviviente del derrumbe de la pared del colegio Petronila Perea de Ferrando debido a una obra de demolición a la que fue obligado a participar, permanece internado bajo observación médica.

Sin embargo, elementos necesarios para su cuidado no existen en el centro de salud. El Hospital Regional no contaba con tomógrafo y debió derivar al jóven a una clínica privada mediante un convenio autorizado por el Seguro Integral de Salud. El joven recibe atención médica y acompañamiento psicológico tras presenciar las maniobras de reanimación de su compañero.

El médico que atiende al escolar explicó que al joven ya se le realizaba una tomografía y que, después de ese examen, quedaría en condiciones de recibir el alta. Agregó que el paciente sufrió una conmoción emocional por el accidente que le costó la vida a uno de sus compañeros.

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“Él ha sufrido un shock emocional, ¿no? Producto de este accidente que ha costado la vida de uno de sus compañeros. Está recibiendo acompañamiento psicológico y va a seguir una terapia psicológica después. Él menciona que su compañero ha tratado de ayudar también en el momento que estaban haciendo ese trabajo de una manera informal, (...) él pudo ver cómo se hacía la reanimación de su compañero y esto es, pues una afectación psicológica”, indicó el médico al programa Ocurre Ahora.

Dos escolares sufren graves lesiones tras caída de muro en colegio recién inaugurado en Iquitos| Foto: CNC TV (Facebook)

Jóven estudiante falleció en el hospital

Uno de los adolescentes, identificado como Taylor Yaicate Ricopa, falleció después de quedar atrapado bajo una estructura de concreto.

En los minutos posteriores al colapso, padres, vecinos y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intentaron retirar manualmente el pesado muro de concreto en un esfuerzo desesperado por rescatar a los estudiantes atrapados. Un testigo relató que la emergencia obligó a movilizar maquinaria pesada, la cual ingresó tras romper una de las paredes del colegio.

Taylor ingresó al área de Trauma Shock con un diagnóstico preliminar de probable fractura de cráneo y en estado de extrema gravedad. Debido a la severidad de sus lesiones, el personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, sufrió un nuevo paro cardíaco y, pese a los esfuerzos del equipo de salud, se confirmó su fallecimiento horas después del accidente.

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Un indignado padre de familia, en representación de otros apoderados, denuncia públicamente que los alumnos del colegio Petronila Perea en el distrito de Punchana eran obligados a realizar trabajos de demolición a cambio de notas. | Facebook / Robin te informa Iquitos

Estudiantes eran obligados a participar de obras

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, los estudiantes de quinto año de secundaria se encontraban realizando trabajos de demolición de un tanque de concreto, una labor para la que no contaban con preparación especializada. “Lo que me comenta mi hijo es que le estaban obligando a trabajar el profesor por nota. Pero es un niño de 16 años que no sabe nada de construcción”, relató un padre de familia.

A este testimonio se sumó Reyner Luis Daza Mozombite, quien aseguró que el peligro que representaba la estructura ya había sido advertido antes del accidente. Según declaró, las familias habían solicitado en reiteradas oportunidades el retiro del antiguo tanque y de la estructura que lo sostenía, e incluso habrían remitido documentos al Gobierno Regional de Loreto.

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Director y docente son detenidos tras la muerte del estudiante

Las diligencias por la muerte de Taylor Yaicate avanzaron durante la tarde del lunes. La Policía Nacional intervino al director de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando. Elías Fidel Grandes Zegarra fue ubicado en las instalaciones del Hospital Regional de Loreto y trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes.

También fue intervenido el docente identificado como Alfred Eduardo Chico Saavedra, vinculado a las labores que realizaban los estudiantes dentro del colegio. Ambos quedaron comprendidos en las investigaciones destinadas a establecer quién autorizó que los alumnos participaran en la demolición y qué responsabilidades podrían derivarse de la muerte del escolar.

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Agentes de la Policía Nacional trasladan al director de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando tras su detención en el Hospital Regional de Loreto.

La Fiscalía solicitó un plazo de 48 horas para requerir prisión preventiva, mientras las diligencias continúan en espera de esclarecer los hechos.

La Defensoría del Pueblo solicitó investigaciones inmediatas, tanto en el ámbito penal como administrativo, para determinar quién dispuso que estudiantes de quinto de secundaria participaran en las labores de demolición. El organismo recordó que este tipo de trabajos no corresponde a las funciones de los escolares y pidió que el caso no quede impune.