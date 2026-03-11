Perú

Perú logró extraditar a ‘Negro Marín’ desde España y la justicia lo dejó en libertad con comparecencia restringida

El Poder Judicial del Perú dispuso que Miguel Ángel Marín Morón, investigado por delitos de extorsión y homicidio y capturado en España, afronte el proceso en libertad

A solo una semana de ser extraditado desde España, Miguel Ángel Marín Morón, alias 'Negro Marín', presunto cabecilla de 'Los Sanguinarios de la Construcción', fue puesto en libertad por orden de un juez de Ventanilla, quien rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva.

La justicia peruana ordenó la liberación de Miguel Ángel Marín Morón, alias “Negro Marín”, luego de que el Poder Judicial rechazara el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva y dispusiera que afronte el proceso en libertad bajo comparecencia restringida. La decisión se conoció apenas una semana después de que el integrante de 'Los Sanguinarios de la Construcción’ fuera extraditado desde España al Perú.

Marín Morón llegó al país el pasado 27 de febrero tras ser extraditado desde España, donde fue detenido en noviembre de 2025. Según informó Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, el proceso de extradición avanzó con rapidez debido a que Marín Morón aceptó ser juzgado en territorio nacional.

La Fiscalía lo investiga por su presunta participación en la organización criminal dedicada al cobro de cupos a obras, transportistas y comerciantes.

Investigado en libertad

Sin embargo, el juez Robert Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, declaró infundado el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva. En su lugar dictó comparecencia restringida, lo que permitió la liberación del investigado mientras continúa el proceso judicial.

El magistrado argumentó que Marín Morón no se encontraba en el país cuando se cometieron los delitos que se le imputan, motivo por el cual consideró que no correspondía imponer la medida de prisión preventiva.

La detención en Madrid se
La detención en Madrid se realizó sin resistencia, tras la emisión de alerta roja de Interpol.

La decisión generó cuestionamientos desde el Ministerio Público. El fiscal provincial Edwin Velásquez señaló que la investigación se desarrolló durante más de dos años junto con la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO) y que se reunieron elementos que, según la hipótesis fiscal, vincularían al investigado con la organización criminal presuntamente liderada por Alan Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado”.

“El requerimiento de extradición fue declarado fundado con diversos elementos de convicción, pero ahora estos no han sido valorados de la misma forma”, indicó en Latina Noticias el representante del Ministerio Público, quien anunció que apelará la resolución judicial.

Por su parte, el general de la Policía Nacional del Perú Víctor Revoredo señaló que la institución respetará la decisión judicial, aunque se refirió al contexto de violencia vinculado al crimen organizado.

“No somos deliberantes, estamos subordinados a las disposiciones judiciales y fiscales, a lo que las autoridades dispongan. Sin embargo, en el contexto que estamos atravesando, sabemos que los perfiles que día a día ustedes cubren a través de los atentados, de las muertes y de las víctimas son a raíz de esta supremacía, de esta hegemonía”, declaró.

Alias “Negro Marín” es considerado presunto lugarteniente de “El Jorobado” y también ha sido mencionado como rival del delincuente Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, en las disputas por el control de las extorsiones vinculadas al sector construcción y transporte.

La decisión judicial se produce mientras las autoridades continúan investigando a los integrantes de estas organizaciones criminales, en medio de un escenario marcado por atentados y asesinatos relacionados con el cobro de cupos en distintas zonas del país.

¿Qué crímenes se le vincula al Negro Marín?

La operación fue resultado de
La operación fue resultado de semanas de coordinación entre la Policía Nacional del Perú y la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid. (Composición: Infobae)

De acuerdo con investigaciones policiales y reportes periodísticos, Miguel Ángel Marín Morón, alias “Negro Marín”, ha sido vinculado a extorsiones, sicariato y homicidios cometidos en el contexto del cobro de cupos en Lima y Callao. Las autoridades lo señalan como presunto integrante o cabecilla de la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, grupo dedicado a exigir pagos ilegales a empresas de transporte, obras de construcción y comercios.

Según las pesquisas policiales, esta red estaría relacionada con ataques y asesinatos contra transportistas, trabajadores y empresarios que se negaban a pagar extorsiones, además de enfrentamientos con otras bandas por el control de estos cobros ilegales. Algunos reportes indican que su entorno criminal habría estado implicado en decenas de crímenes vinculados a estas disputas, aunque varios de estos casos continúan en investigación.

