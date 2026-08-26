Lifting, extensiones y delineador: ¿Qué riesgos oculares esconden estos preocedimientos de belleza?

Una inflamación e infección en el ojo de una mujer ilustra los efectos adversos derivados del uso de cosméticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lograr una mirada más definida mediante el lifting de pestañas, las extensiones, el delineador y el maquillaje diario se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente entre mujeres jóvenes, quienes recurren a servicios de belleza y estética que han ganado popularidad en el Perú. Sin embargo, detrás de estos procedimientos y rutinas también pueden aparecer molestias oculares que van desde picazón y enrojecimiento hasta sequedad, inflamación e infecciones.

El contacto frecuente de productos cosméticos con los párpados y la superficie ocular puede alterar la película lagrimal, una estructura fundamental para mantener los ojos lubricados y protegidos.

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Extensiones de pestañas y sus posibles efectos en los ojos

Las extensiones de pestañas requieren el uso de adhesivos que permanecen cerca del borde de los párpados durante varias semanas. Cuando estos productos generan irritación o contienen sustancias potencialmente agresivas, pueden aparecer molestias en la zona ocular.

Según investigaciones citadas en la revista médica Cornea, más del 73% de los pacientes que presentan complicaciones asociadas a extensiones de pestañas desarrolla blefaritis o queratoconjuntivitis.

(Shutterstock)

La blefaritis es una inflamación del borde de los párpados que puede provocar enrojecimiento, picazón, sensación de ardor y formación de pequeñas costras. En tanto, la queratoconjuntivitis compromete tanto la conjuntiva como la córnea y puede generar mayor sensibilidad e incomodidad.

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Uno de los factores de riesgo está relacionado con los adhesivos utilizados durante el procedimiento. Por ello, es importante conocer qué productos se aplicarán y evitar aquellos de procedencia dudosa.

¿Por qué el maquillaje puede favorecer el ojo seco?

La película lagrimal cuenta con una capa lipídica externa que ayuda a disminuir la evaporación de las lágrimas. Esta protección puede verse afectada cuando determinadas sustancias de los cosméticos entran en contacto con los párpados o la superficie ocular.

La oftalmóloga Gabriela Quezada, asesora de Laboratorios Lansier, explica que los químicos presentes en algunos adhesivos y pigmentos pueden alterar esta capa protectora.

“Al perder esa protección, la lágrima se evapora rápido y el ojo queda expuesto al roce, a la irritación y a bacterias”, señala la especialista.

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Cuando aparecen molestias, la experta recomienda evitar agregar más productos al ojo y optar, bajo orientación profesional, por lágrimas artificiales sin preservantes, especialmente cuando existe sensibilidad ocular.

El delineador en la línea de agua también puede ser un problema

Uno de los hábitos que puede pasar desapercibido es aplicar delineador directamente sobre la línea de agua interna del párpado.

Una mujer aplica delineador en su ojo mientras se mira al espejo de un baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta zona se encuentra próxima a pequeñas glándulas que producen parte de la capa grasa de la película lagrimal. Al cubrirla constantemente con maquillaje, se puede favorecer la obstrucción de estas estructuras y alterar la calidad de la lágrima.

Por ello, los especialistas recomiendan evitar el delineado directamente sobre el borde interno del ojo, especialmente en personas que ya presentan síntomas de sequedad o irritación.

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Cinco recomendaciones para cuidar los ojos sin dejar de maquillarse

Mantener una rutina de belleza no significa necesariamente renunciar al maquillaje o a los tratamientos para las pestañas. Sin embargo, es importante incorporar medidas de higiene y reconocer cuándo es necesario hacer una pausa.

1. Prefiere lágrimas artificiales sin preservantes.Si existe sequedad o irritación, los productos lubricantes sin conservantes pueden ser una alternativa para evitar añadir sustancias que irriten un ojo sensible. Su uso debe realizarse de acuerdo con la recomendación de un profesional de salud.

2. Evita delinear la línea de agua interna.Aplicar productos directamente sobre el borde interno del párpado puede interferir con las glándulas que contribuyen a mantener estable la película lagrimal.

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3. Verifica los productos utilizados en extensiones y lifting.Antes de realizarte un procedimiento, consulta qué adhesivos y productos serán empleados y evita insumos de procedencia desconocida. También puede ser recomendable realizar una prueba de sensibilidad cuando corresponda.

4. Retira completamente el maquillaje antes de dormir.Los restos de máscara, sombras o delineador pueden acumularse alrededor de los párpados y favorecer la irritación. Una correcta higiene del borde palpebral ayuda a mantener limpia esta zona.

5. Suspende los procedimientos ante las primeras molestias.Picazón, ardor, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño o visión borrosa no deben ser ignorados ni disimulados aplicando más maquillaje. Si los síntomas persisten o aumentan, es importante acudir a un oftalmólogo.

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¿Cuándo acudir al oftalmólogo?

Aplicación de aceite de ricino en las pestañas, un remedio natural para fortalecerlas y estimular su crecimiento – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una molestia ocasional no necesariamente significa que exista una lesión grave. Sin embargo, dolor ocular, enrojecimiento intenso, secreción, sensibilidad marcada a la luz, visión borrosa o síntomas que no desaparecen requieren una evaluación médica.

La recomendación principal es no automedicarse ni utilizar gotas oftálmicas por cuenta propia, especialmente cuando contienen conservantes o medicamentos. Un especialista puede determinar qué está causando la irritación y establecer el tratamiento adecuado.