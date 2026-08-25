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Convocatoria laboral dirigida a adultos mayores para este 26 de agosto: conoce el lugar y el horario

Las oportunidades incluyen puestos en seguridad, atención al cliente, ventas y estacionamientos, según la oferta presentada por las compañías

Los interesados deberán acudir con su DNI y una copia de su CV para facilitar la evaluación de sus perfiles por parte de los reclutadores - Créditos: MTPE.
Los interesados deberán acudir con su DNI y una copia de su CV para facilitar la evaluación de sus perfiles por parte de los reclutadores - Créditos: MTPE.
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Más de 1.000 vacantes estarán disponibles para adultos mayores durante una convocatoria organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) este miércoles 26 de agosto. La jornada busca acercar oportunidades de empleo a personas de este grupo etario interesadas en incorporarse al mercado laboral.

La actividad se desarrollará desde las 9 a. m. hasta la 1 p. m. en el primer piso de la sede del MTPE, ubicada en la avenida Salaverry 655, en el distrito de Jesús María. El ingreso permitirá a los asistentes conocer las propuestas disponibles y establecer contacto directo con representantes de las compañías participantes.

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De acuerdo con la información difundida por la entidad, serán 25 empresas las que participarán en esta iniciativa. En conjunto, pondrán a disposición más de un millar de puestos destinados a cubrir diferentes perfiles y necesidades dentro de sus operaciones.

Entre las áreas contempladas figuran seguridad, atención al cliente, ventas y labores como anfitriones de estacionamiento. Estas alternativas permitirán que los postulantes encuentren opciones acordes con sus conocimientos, experiencia previa o intereses profesionales.

La convocatoria busca facilitar la reincorporación de adultos mayores al mercado laboral, mediante contacto directo con empresas que cuentan con plazas disponibles - Créditos: MTPE.
La convocatoria busca facilitar la reincorporación de adultos mayores al mercado laboral, mediante contacto directo con empresas que cuentan con plazas disponibles - Créditos: MTPE.

Para participar en la convocatoria, los interesados deberán acudir con su documento nacional de identidad (DNI) y una copia de su currículum vitae (CV). La presentación de estos documentos facilitará el proceso de evaluación y permitirá a los reclutadores conocer el perfil de cada candidato.

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La jornada representa una oportunidad para quienes buscan reincorporarse a una actividad remunerada o encontrar una nueva alternativa ocupacional. Además, el contacto presencial con las compañías puede facilitar que los postulantes conozcan de primera mano los requisitos establecidos para cada puesto.

Los asistentes podrán acercarse al lugar dentro del horario establecido y consultar directamente sobre las plazas disponibles. La variedad de rubros incluidos amplía las posibilidades para quienes cuentan con experiencia en atención al público, vigilancia, comercio u otras funciones vinculadas con los cargos ofrecidos.

La iniciativa busca conectar a los postulantes con empresas que mantienen puestos disponibles y promover el acceso a nuevas alternativas de inserción laboral. Las vacantes abarcan distintos sectores y funciones, por lo que los interesados podrán identificar aquellas propuestas que mejor se ajusten a su perfil.

Un total de 25 empresas participarán en la jornada de empleo, con puestos dirigidos a distintos perfiles y áreas de trabajo - Créditos: MTPE.
Un total de 25 empresas participarán en la jornada de empleo, con puestos dirigidos a distintos perfiles y áreas de trabajo - Créditos: MTPE.

¿Cuáles son las funciones del MTPE?

  • Promueve el acceso a empleos formales y dignos para la población.
  • Protege los derechos de los trabajadores y fomenta condiciones laborales adecuadas.
  • Regula las relaciones entre empleadores y trabajadores mediante normas laborales.
  • Ofrece orientación, capacitación y servicios para mejorar las posibilidades de conseguir empleo.
  • Impulsa medidas destinadas a prevenir accidentes y riesgos en los centros de trabajo.
  • Facilita el diálogo entre trabajadores, empresas y autoridades frente a conflictos laborales.
  • Supervisa el cumplimiento de las disposiciones laborales mediante las entidades correspondientes.
  • Recopila información sobre empleo, remuneraciones y condiciones del mercado laboral para orientar las políticas públicas.

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