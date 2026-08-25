Perú

Lima desafía el invierno: calor de hasta 28°C persistirá esta semana, advierte Senamhi

La capital experimentará temperaturas inusuales para agosto, con máximas que alcanzarán los 28°C y niveles elevados de radiación ultravioleta. El Senamhi señala que la tendencia podría extenderse debido a El Niño Costero

Lima y otras provincias de la costa sufrirán ola de calor hasta finales de octubre. (Foto: Andina)
Lima y otras provincias de la costa sufrirán ola de calor hasta finales de octubre. (Foto: Andina)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana mantendrá temperaturas diurnas por encima del promedio estacional hasta el viernes 28 de agosto. Según la entidad, los valores oscilarán entre 24°C y 28°C, cifras que superan los registros habituales para la época y que responden al impacto del Niño Costero.

La ingeniera Diana Cadenillas, meteoróloga del Senamhi, detalló que las zonas de Lima Este y Lima Sur, así como sectores alejados del litoral, alcanzarán máximas de 26°C y 27°C.

En Lima Norte, incluyendo distritos como Carabayllo y Puente Piedra, la temperatura podría llegar a 28°C. Por su proximidad al mar, distritos como Lima Oeste, el Callao y el centro de la ciudad registrarán máximas entre 24°C y 25°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 20°C y 21°C.

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De acuerdo con el Senamhi, este incremento responde a anomalías en el calentamiento del mar, que se encuentra entre 4°C y 5°C por encima de lo normal. Esta situación ha generado mayor brillo solar, especialmente entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El sol se dejará ver antes en Lima Norte y Lima Este, mientras que en los distritos cercanos al litoral ocurrirá más tarde.

La radiación ultravioleta también alcanzará niveles altos. Cadenillas indicó que los índices podrían situarse en 9 y superar el nivel 11, considerado muy alto. Debido a esto, el Senamhi recomienda el uso de bloqueador solar, sombreros de ala ancha, ropa de manga larga y evitar la exposición directa al sol durante las horas críticas, especialmente entre el mediodía y las 4:00 p. m.

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Hasta el momento, el pronóstico no prevé un aumento significativo de vientos ni lluvias en la ciudad, ya que el principal fenómeno bajo observación es el aumento de las temperaturas. Las autoridades meteorológicas seguirán evaluando la evolución de las condiciones para determinar si corresponde emitir un nuevo aviso luego del viernes 28 de agosto.

Personas caminando en calor.
Senamhi anuncia incremento de la radiación UV, en especial en horas cercanas al mediodía. - Crédito: Andina

Nuevo récord de calor para agosto en Lima

El impacto del Niño Costero no solo se evidencia en los pronósticos, sino también en los récords ya registrados. El domingo 23 de agosto, la estación meteorológica de La Molina (UNALM) marcó 28,8°C, cifra que representa un nuevo récord para el mes de agosto en Lima.

Según la plataforma Asismet, este valor supera el registro de 27,8°C observado el 8 de agosto de 1997, considerado hasta ahora el máximo histórico para el mes. El gráfico de temperaturas elaborado con datos del Senamhi sitúa la referencia normal para agosto en 20,4°C, por lo que la anomalía registrada el domingo alcanza +8,4°C respecto al promedio.

El récord anterior, establecido durante uno de los episodios más intensos de El Niño en 1997, se mantuvo durante casi tres décadas. Ahora, los 28,8°C alcanzados en agosto de 2026 elevan en 1°C la marca previa y consolidan una tendencia de temperaturas inusualmente elevadas para el invierno limeño.

Especialistas atribuyen este comportamiento al predominio de aguas cálidas frente a la costa, la influencia del Niño Costero, el ingreso de vientos del norte y una menor presencia de nubosidad. Estas condiciones favorecieron una mayor presencia de sol y un incremento de las temperaturas durante las horas de mayor radiación.

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