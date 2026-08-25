Perú

Indecopi alerta por fallas en 534 vehículos Jeep, RAM y Ford y activa llamados a revisión para prevenir riesgos

Diveimport S.A. y Ford Perú S.R.L. comunicaron los defectos a la autoridad reguladora; los propietarios pueden contactar a cada proveedor para coordinar la corrección sin costo adicional

Una camioneta RAM roja y dos vehículos Jeep están estacionados frente a un edificio moderno de vidrio con el logotipo de Indecopi
Varios vehículos de las marcas RAM y Jeep permanecen estacionados frente a la sede del Indecopi en Perú tras la emisión de alertas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¡Atención! El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) activó tres llamados a revisión en el sector automotor que afectan a un total de 534 vehículos de las marcas Jeep, RAM y Ford comercializados en el país. Los defectos detectados van desde fallas eléctricas con riesgo de incendio hasta problemas en los sistemas de retención de pasajeros.

Los llamados fueron comunicados por dos proveedores: Diveimport S.A., representante de las marcas Jeep y RAM, y Ford Perú S.R.L., que comercializa la marca homónima en el mercado local. Las tres alertas forman parte del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, mecanismo mediante el cual la entidad difunde información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos para la seguridad o la salud de los consumidores.

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Fachada del edificio del Indecopi con su logotipo sobre vidrio y la bandera de Perú en la cima
El Indecopi activa en Perú tres alertas de revisión que afectan a 534 vehículos de las marcas Jeep, RAM y Ford por fallas de seguridad. (Indecopi)

Jeep Wrangler y Gladiator: falla eléctrica y riesgo de incendio

El primer llamado a revisión comprende 145 vehículos Jeep Wrangler y Gladiator, modelos de los años 2021 a 2025, todos fabricados en Estados Unidos. Diveimport S.A. informó al Indecopi que un defecto en una conexión eléctrica puede afectar el funcionamiento del sistema de dirección asistida o activar el código de diagnóstico “Servicio de Asistida” (DTC).

La falla genera un aumento de temperatura en la zona de la conexión, lo que puede comprometer el componente involucrado y derivar en un riesgo de incendio. Los propietarios de estos vehículos pueden contactar a Diveimport S.A. a través de los siguientes canales:

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  • Teléfono: (01) 712-2000
  • Correo electrónico: acciondefabrica@divemotor.com.pe

RAM 1500 Pickup: hebillas de cinturón

El segundo llamado corresponde a 288 vehículos RAM 1500 Pickup, modelos de 2019 a 2026, también de fabricación estadounidense. Según informó Diveimport, existe la posibilidad de que las hebillas de los cinturones de seguridad de los asientos central e izquierdo de la segunda fila no hayan quedado correctamente fijadas a la estructura de la carrocería durante el proceso de montaje.

Esta condición reduce la capacidad de retención de los ocupantes y, ante determinados tipos de accidente, aumenta el riesgo de lesiones. El contacto para los propietarios afectados es el mismo que el del llamado anterior: (01) 712-2000 o acciondefabrica@divemotor.com.pe.

Ford Bronco: cables sin protección

Ford Perú S.R.L. reportó el tercer llamado, que involucra 101 vehículos Ford Bronco de los modelos 2024 y 2025, fabricados en Estados Unidos. La empresa señaló que algunos cables ubicados en el compartimiento del motor podrían carecer de la protección adecuada, lo que puede provocar un cortocircuito, generación de calor o chispas, con el consecuente riesgo de accidente.

Los propietarios de un Ford Bronco dentro de ese rango de modelos pueden comunicarse con Ford Perú a través de:

  • Teléfono: 0800-71587
  • Correo electrónico: acfordpe@ford.com

¿Cómo funciona el Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi?

El Sistema de Alertas de Consumo es la herramienta oficial del Indecopi para informar al público sobre productos que representan riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o de sus bienes. La información que difunde proviene directamente de los proveedores y de las autoridades sectoriales competentes.

En este caso, los tres llamados a revisión fueron iniciados de forma voluntaria por los propios proveedores, quienes notificaron a la entidad reguladora sobre los defectos identificados. El Indecopi recomienda a los propietarios de los vehículos afectados comunicarse con el proveedor correspondiente a la brevedad para coordinar la revisión y corrección del defecto sin costo adicional.

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