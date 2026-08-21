Terremoto de 7.2 agrava daños en iglesia de Coracora: suspenden misas y no subirán imagen de la Virgen de las Nieves a la cúpula

El párroco de la Iglesia Matriz de Coracora, Nuestra Señora de las Nieves, realiza un recorrido por el campanario para mostrar las severas grietas y daños estructurales causados por el sismo de magnitud 7.2. La preocupación es alta debido al riesgo que representa para los feligreses. | Facebook / Ayacucho Sur TV Parinacochas

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El terremoto de magnitud 7.2 registrado este jueves 20 de agosto provocó nuevos daños en la Iglesia Matriz Virgen de las Nieves de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho. El movimiento sísmico afectó una estructura que ya presentaba problemas visibles y generó mayor preocupación por el estado de sus muros, cúpula y otros sectores del templo.

El párroco Joel Abad, administrador de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, mostró parte de las afectaciones durante un recorrido por el recinto religioso. En distintos puntos se observan grietas que se ampliaron tras el fuerte movimiento, además de desprendimientos de yeso y daños en elementos de la estructura.

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La situación llevó a las autoridades y representantes de la parroquia a establecer la suspensión temporal de los actos litúrgicos dentro del templo. La medida busca evitar la presencia de feligreses en zonas que podrían representar un peligro ante el estado actual de la infraestructura y la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.

El caso también pone en agenda el proyecto de intervención que la parroquia presentó ante el Ministerio de Cultura para el cambio de techos y otras reparaciones. Según explicó el padre Joel, el expediente cuenta con observaciones y requiere atención para continuar con el proceso correspondiente.

Infobae Perú consultó al Ministerio de Cultura sobre la situación de la Iglesia Virgen de las Nieves. La entidad señaló que, hasta el momento, no se registran daños al sector en Ayacucho. De manera preliminar, se conoce que el templo presenta algunas pequeñas rajaduras; sin embargo, todavía no existen mayores detalles debido a que no hay personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) en el sitio. El informe técnico deberá esperar el traslado del personal especializado a la zona para realizar la evaluación correspondiente.

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Grietas aumentaron después del terremoto

El fuerte movimiento amplió fisuras que ya existían en el templo y provocó desprendimientos de yeso. La parroquia suspendió las actividades religiosas mientras espera una evaluación oficial. Composición: Infobae

Durante el recorrido por la Iglesia Virgen de las Nieves, el párroco Joel Abad identificó varias zonas con fisuras de consideración. Según explicó, parte de esas afectaciones existía antes del terremoto, pero el movimiento de magnitud 7.2 provocó una ampliación visible de las rajaduras.

“Hay fuertes grietas que han empeorado”, señaló el sacerdote durante la transmisión. También mostró sectores donde algunas partes de la infraestructura presentan separaciones y daños que requieren una evaluación especializada.

En el exterior del templo también se observaron afectaciones. El recorrido permitió identificar sectores con rajaduras y una zona de la estructura que presenta una inclinación, según lo mostrado durante la transmisión de Ayacucho Sur TV.

Otro elemento que llamó la atención fue una piedra ubicada en la parte superior de la iglesia. El padre Joel explicó que esta pieza se desplazó debido a la fuerza del movimiento sísmico. La situación forma parte de los puntos que requieren una revisión para determinar las condiciones de seguridad del inmueble.

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Daños en la cúpula de la Virgen de las Nieves

Uno de los sectores más comprometidos corresponde a la cúpula vinculada con la imagen de la Virgen de las Nieves. En esta zona se identificaron nuevas rajaduras y desprendimientos de yeso.

El padre Joel señaló que el deterioro genera especial preocupación debido a la programación religiosa del 25 de agosto, fecha prevista para la subida de la imagen de la patrona de Coracora a su trono. Ante las condiciones actuales, el sacerdote indicó que no permitirá el traslado de la imagen hacia la cúpula mientras exista riesgo.

“No voy a permitir de que se suba la imagen entonces hasta que esto se pueda demoler”, declaró el párroco. De acuerdo con su explicación, existe un proyecto que contempla la construcción de una nueva cúpula para colocar allí la imagen religiosa.

El sacerdote también pidió que las autoridades consideren la demolición de la estructura antes del 25 de agosto, debido al peligro que representa para la imagen y para las personas que podrían ingresar al lugar.

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Suspenden actividades religiosas dentro del templo

Un recorrido por el interior de la Iglesia Matriz Virgen de las Nieves en Coracora muestra los serios daños estructurales, como grietas y desprendimientos, causados por el reciente sismo. El párroco explica la difícil decisión de suspender los actos litúrgicos para garantizar la seguridad de los feligreses. | Facebook / Ayacucho Sur TV Parinacochas

La situación estructural de la iglesia también modificó las actividades religiosas previstas en el recinto. Durante una reunión con autoridades locales, el párroco planteó la necesidad de suspender los actos litúrgicos dentro del templo mientras persista el riesgo.

La decisión afecta misas, sacramentos y otras actividades religiosas que congregan a los habitantes de Coracora. El padre Joel explicó que la comunidad mantiene una participación frecuente en estas celebraciones, por lo que la restricción representa un cambio en la rutina religiosa de la población.

La medida se relaciona con la necesidad de evitar la exposición de los feligreses a sectores deteriorados. El estado de la cúpula y las grietas visibles impide, según lo expresado por el sacerdote, utilizar con normalidad los espacios afectados.

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Parroquia pide atención al Ministerio de Cultura

El párroco Joel Abad decidió no trasladar a la Virgen de las Nieves a la cúpula el 25 de agosto debido al riesgo. La parroquia pide atención al Ministerio de Cultura. Captura de pantalla

El estado de la iglesia también reactivó el pedido de intervención ante el Ministerio de Cultura. El padre Joel confirmó que existe un expediente relacionado con el cambio de techos y las reparaciones necesarias para el templo.

Según su declaración, el documento ya fue presentado y recibió observaciones. La parroquia busca que el procedimiento avance para conseguir una intervención que permita atender los daños identificados en la estructura.

El sacerdote también señaló que el presupuesto necesario supera los cuatro millones de soles, aunque precisó que el monto se encuentra alrededor de los cinco millones. El pedido contempla no solo la aprobación del expediente, sino también la asignación de recursos para ejecutar las obras.

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“Si bien se ha presentado un proyecto, el expediente, ya se revisó, hay algunas observaciones”, explicó el padre Joel. Luego agregó que la parroquia busca completar los aspectos pendientes para conseguir la aprobación correspondiente.

Ante la consulta de Infobae Perú, el Ministerio de Cultura indicó que todavía no cuenta con el reporte final sobre la situación del templo. Por ello, la evaluación oficial de los daños permanece pendiente.