Agenda cultural en Lima del 20 al 27 de agosto: ópera ítalo-peruana, salsa, música de películas, teatro, circo y una variedad de exposiciones

La agenda arranca con uno de los conciertos más esperados del año. Rubén Blades inaugura el jueves 20 en la Costa Verde su etapa de despedida de las grandes giras, y el Gran Teatro Nacional recibe en días seguidos la ópera L’elisir d’amore —en una coproducción ítalo-peruana que traslada la historia a los Andes— y Maestra Salsa, un espectáculo teatral y musical sobre los orígenes del sonido Fania.
Las galerías de Miraflores, Pueblo Libre, Santa Anita y San Juan de Lurigancho abren nuevas muestras, el circo sobre hielo y el Gran Circo de Rusia extienden temporada, y el teatro infantil suma varias opciones para el fin de semana.
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TEATRO Y OPERA
Música de Película
El Teatro Manuel Ascencio Segura recibe Música de Película, un espectáculo que reúne, bajo la dirección del músico peruano Renzo Dalí, una orquesta de cámara con sección sinfónica completa. El repertorio recorre bandas sonoras de Titanic, El Padrino, La Guerra de las Galaxias, Jurassic Park, Harry Potter y Dirty Dancing, entre otras, además de sintonías de series como Los Magníficos, Hechizada y Días Felices, y clásicos de la animación como La Pantera Rosa, Thundercats y Los Rugrats. Dalí estudió en la Universidad Nacional de Música del Perú y obtuvo su licenciatura en la London College of Music.
- Lugar: Teatro Segura, Jr. Huancavelica 265, Lima
- Cuándo: Domingo 23 de agosto
- Entrada: A la venta en Teleticket
L’elisir d’amore
Una coproducción entre el Programa Ópera Italia, el Ministerio de Cultura y el Teatro Municipal de Lima trae a Lima L’elisir d’amore, la comedia de Gaetano Donizetti, en una puesta en escena que traslada la acción desde la campiña italiana del siglo XIX hacia un pueblo andino peruano de los años sesenta. La dirección musical es del maestro Lorenzo Tazzieri, fundador del Programa Ópera Italia, y la dirección de escena, del regista italiano Luigi Orfeo. El reparto reúne al tenor brasileño Ricardo Gaio, a las sopranos Tabita Martínez y Thayana Rovers, al barítono peruano Luis Asmat y al bajo bufo Marco Camastra. La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y el Coro Lírico Juvenil “Simón Boccanegra” acompañan la producción.
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- Lugar: Gran Teatro Nacional (20 de agosto) / Teatro Municipal de Lima, Jr. Ica 377 (22 y 23 de agosto)
- Cuándo: 20 de agosto, 8:00 p. m. / 22 de agosto, 7:30 p. m. / 23 de agosto, 6:00 p. m.
- Entrada: A la venta en Joinnus y Ticketmaster
Inmaduros — 2da temporada
Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres continúan en el Nuevo Teatro Julieta con esta comedia sobre dos amigos de mundos opuestos cuya amistad se pone a prueba cuando un secreto sale a la luz. Texto de Juan Vera y Daniel Cúparo, dirección de Ximena Arroyo y Marco Paulo Meléndez.
- Lugar: Nuevo Teatro Julieta, Psj. Porta 132, Miraflores
- Hasta cuándo: 30 de agosto
- Horarios: Jueves a domingo, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 35 soles en Joinnus
CONCIERTOS
Maestra Salsa
Mabela Martínez, fundadora de Sonidos del Mundo, presenta Maestra Salsa en el marco de los 30 años de la institución. El espectáculo recorre los orígenes del sonido Fania en el Bronx latino de la Nueva York de los setenta, con evocaciones a los mambos de Tito Puente y la intimidad del bolero cubano. Una orquesta de salsa fiel al formato con el que Johnny Pacheco conquistó el mundo, con voces de Veruska Verdú, Narda Pumarada, Aldo Rodríguez, Junior Caro y Martín Sánchez, que interpretan éxitos de Celia Cruz, Willie Colón, Héctor Lavoe, Rubén Blades y Cheo Feliciano, entre otros.
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El baile interviene bajo la dirección coreográfica de José de la Cruz, formado en la escuela D1 de Vania Masías. El actor y DJ Salsandro conduce el recorrido como cronista, locutor y maestro de ceremonias. La dirección teatral es de Claudia Tangoa y la dirección musical, de Felipe Pumarada.
- Lugar: Gran Teatro Nacional, Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
- Cuándo: Sábado 22 y domingo 23 de agosto, 8:00 p. m.
- Entrada: A la venta en Teleticket
Concierto Diosdado Gaitán Castro
El cantautor ayacuchano celebra 39 años de trayectoria en el Parque de La Exposición con un recorrido por sus temas más emblemáticos del género andino tradicional y contemporáneo: Amor, amor, Profesorita, Cómo ha hecho, El Perú nació serrano y Carnavales, entre otros. Lo acompañan el grupo Antología, La Patronal, Chapimarca y Nancy Manchego.
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- Lugar: Parque de La Exposición
- Cuándo: Sábado 23 de agosto
- Entrada: A la venta en Joinnus
Rubén Blades — Fotografías Tour
Rubén Blades llega a Lima con la Roberto Delgado Big Band como parte del Fotografías Tour, gira que el propio artista ha definido como el inicio de una etapa más pausada en su carrera y su despedida de los grandes circuitos internacionales. El repertorio combina su premiado álbum Fotografías con clásicos como Pedro Navaja, Plástico, Decisiones y Amor y Control.
- Lugar: Arena 1 Park, Circuito de Playas s/n, San Miguel
- Cuándo: Miércoles 20 de agosto, 9:30 p. m.
- Entrada: Desde 130 soles en Ticketmaster
EVENTOS INFANTILES
Saltimbanquis
La productora y directora Gloria María Solari presenta una nueva adaptación de Saltimbanquis, inspirada en Los músicos de Bremen de los hermanos Grimm. El elenco está encabezado por las actrices Zelma Gálvez y Oriana Cicconi, y completan el reparto alumnos del Taller de Teatro de Solari que comparten escenario con actores profesionales. La propuesta combina música, humor y aventuras con mensajes sobre la amistad, la solidaridad y el respeto por las diferencias.
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- Lugar: Teatro Mario Vargas Llosa, Biblioteca Nacional del Perú, San Borja
- Hasta cuándo: 27 de setiembre
- Horarios: Desde el 15 de agosto (consultar funciones)
- Entrada: En Teleticket y en la boletería
Circo sobre hielo: ‘Aladino y el Misterio de la Lámpara’
Tras la acogida del público, Prodartes amplía la temporada del Circo Sobre Hielo hasta el 23 de agosto en La Cúpula de las Artes. La producción internacional reúne a 30 artistas de 12 nacionalidades sobre una pista de casi 400 metros cuadrados de hielo natural, con patinaje artístico, acrobacias, disciplinas aéreas, contorsión, ventriloquia y humor integrados en la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. Entre sus figuras destaca la Hametov Troupe de Uzbekistán, especialistas en equilibrio sobre cuerda floja. Completan el elenco el ventrílocuo italiano Kenneth Huesca, el payaso argentino Morocco y el contorsionista chileno Gino Valentino.
- Lugar: La Cúpula de las Artes, Av. Manuel Olguín, Santiago de Surco (pasando la Puerta 7 del Jockey)
- Hasta cuándo: 23 de agosto
- Horarios: Funciones los días 20, 21, 22 y 23 de agosto (consultar horarios en Joinnus)
- Entrada: Desde 55 soles en Joinnus
‘Sueña’: Gran Circo de Rusia
El Gran Circo de Rusia amplía la temporada de ‘Sueña’ hasta el 30 de agosto en la Explanada Olguín del Jockey. En su décima visita al Perú, la compañía presenta una historia acompañada por orquesta en vivo, escenografía monumental e iluminación inmersiva. Entre sus figuras destacan los Martínez Brothers, poseedores de un récord Guinness en juegos icarios y premiados en los festivales de Montecarlo y Budapest; Tulga, artista de Mongolia con dos récords Guinness que participó en America’s Got Talent y Britain’s Got Talent; y Lemon Brothers, especialistas en báscula.
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- Lugar: Jockey – Explanada Olguín, Santiago de Surco
- Hasta cuándo: 30 de agosto
- Horarios: Funciones los días 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de agosto
- Entrada: Desde 50 soles en Teleticket
EXPOSICIONES Y EVENTOS GRATUITOS
Talleres de música y danza
La Universidad Nacional de Folklore José María Arguedas abre su Programa de Extensión Educativa con cursos libres de marinera norteña y limeña, tondero, festejo, huaylarsh, caporales y danzas del Altiplano, además de clases de guitarra, quena, zampoña, charango, violín, saxofón, órgano y batería. Para niños se ofrece el curso de Iniciación Musical y Dancística. Los cursos tienen una duración de dos meses y se dictan en niveles básico, intermedio y avanzado. Informes al WhatsApp 931 023 932.
- Lugar: Av. Petit Thouars 421, Santa Beatriz
- Cuándo: Desde el sábado 22 de agosto
- Entrada: Libre (inscripciones abiertas)
Gracia Teruya
La artista limeña Gracia Teruya (Lima, 1986) inaugura su nueva exposición individual en las Salas 770 y Alicia Cox de Larco del Centro Cultural Ricardo Palma. La muestra reúne 16 pinturas —principalmente vistas nocturnas y marinas— inspiradas en el recuerdo de una persona amada, donde la ciudad de Lima se convierte en una geografía emocional atravesada por claroscuros y luz artificial. Para el curador Juan Peralta Berríos, “la ciudad ya no es solo un escenario geográfico, sino la cartografía psíquica de un duelo y de una pasión”.
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- Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma, Av. José Larco 770, Miraflores
- Hasta cuándo: 6 de setiembre
- Horarios: Lunes a domingo, 10:00 a. m. a 9:00 p. m.
- Entrada: Libre
Hugo Salazar Chuquimango
El artista Hugo Salazar Chuquimango (Callao, 1980) inaugura su segunda exposición individual del año en el Espacio Cultural Casa Rubens de Pueblo Libre. La muestra reúne 23 obras inéditas que proponen un diálogo entre dos momentos distantes de su producción: siete pinturas al óleo realizadas a sus 23 años —de carácter surrealista— y una serie de dibujos, técnicas mixtas y óleos recientes, de tono más simbólico y místico. Es ganador del Primer Premio del XII Salón Nacional de Pintura del ICPNA (2010) y del Primer Premio del Concurso de Dibujo del Centro Cultural Peruano Británico (2021).
- Lugar: Espacio Cultural Casa Rubens, calle Benigno Cornejo 449, Pueblo Libre
- Hasta cuándo: 20 de setiembre
- Horarios: Martes a domingo, 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Entrada: Libre
‘III Salón de Arte Arequipa’ en Miraflores
Bajo el concepto ‘Una ciudad. Distintas miradas’, la Galería Más Arte inaugura el III Salón de Arte Arequipa, que reúne a diez artistas vinculados a esa ciudad: Alessandra Leiva, André Daza, Ángela Salas, Diego Ross, Giancarlo Melgar, María Laso, Sergio Pacheco, Fernando Peña, Arnold Colque y Verónica Torocahua. La muestra emplea pintura, dibujo, grabado, fotografía, imagen digital, objeto y soportes poco habituales como papel de lija, MDF troquelado y textiles.
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- Lugar: Galería Más Arte, calle Mariano Odicio 282, Miraflores
- Hasta cuándo: 10 de setiembre
- Horarios: Lunes a viernes, 10:00 a. m. a 6:00 p. m.; sábados, 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Entrada: Libre
‘200 años de rebeldía silenciosa’
MAV PERÚ (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales del Perú), con curaduría de Teresa Arias Rojas, presenta una exposición colectiva de 83 artistas visuales de distintas regiones del país y del extranjero —Lima, Cajamarca, Trujillo, Piura, Arequipa, Pucallpa, Cusco, Berlín, Burdeos, Nueva York y Miami— en las galerías del BRITÁNICO de San Juan de Lurigancho y Santa Anita. La muestra parte de la incorporación del retrato de Tilsa Tsuchiya en el billete de 200 soles y propone una reflexión sobre el lugar de las mujeres en la construcción de la cultura visual peruana.
- Lugar: Galería del BRITÁNICO de San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia 1531) y Galería del BRITÁNICO de Santa Anita (Av. Los Ruiseñores 215)
- Hasta cuándo: 19 de setiembre
- Horarios: Lunes a sábado, 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Entrada: Libre
Bienal de Arte y Nuevos Medios Videoakt 2026
Tras ocho años de inactividad, el espacio cultural autogestionado Casa Pausa reabre en Miraflores como sede de la Bienal de Arte y Nuevos Medios Videoakt 2026, bajo la dirección del artista y curador Andrés Ennen. La primera muestra, “Pausa del Sistema 1”, reúne a Ennen, Aaron Medina, Mikaela Merino, Santiago Huerto, Rodrigo Cabrera e Ingrid Silva con propuestas de arte cinético con robótica, experiencias inmersivas con sensores que proyectan los latidos cardíacos de los visitantes en tiempo real, y obras de procesamiento de video.
- Lugar: Casa Pausa, Miraflores
- Hasta cuándo: 5 de setiembre
- Horarios: Lunes a sábado, 11:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Entrada: Libre
Presentación de <i>Nuestros galos</i>
El historiador y general de brigada en retiro Alan Torrico Lapoint (Lima, 1963) presenta Nuestros galos, novela histórica publicada por la editorial Maquinaciones, en la Biblioteca Estuardo Núñez del ICPNA de Miraflores. El libro reconstruye la historia de varias generaciones de la familia Hebert entre Francia y el Perú. La investigación llevó a Torrico Lapoint a archivos en Francia, Perú y Estados Unidos, y a recorrer lugares como Verdún y Boulogne-sur-Mer. Los comentarios estarán a cargo de Carlos Freyre y José Donayre.
- Lugar: Biblioteca Estuardo Núñez, ICPNA Miraflores, Av. Angamos Oeste 160
- Cuándo: Jueves 20 de agosto, 7:00 p. m.
- Entrada: Libre
STAND UP Y MONÓLOGOS
‘Se busca marido cama afuera’
Johanna San Miguel continúa con las funciones de la edición especial de ‘Se Busca Marido Cama Afuera’ en el Centro de Convenciones Bianca. La función de la semana corresponde al jueves 20 de agosto.
- Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Av. Almirante Miguel Grau 135, Barranco
- Hasta cuándo: 24 de setiembre (solo jueves)
- Horarios: Jueves, 8:00 p. m.
- Entrada: Desde 51 soles en Teleticket
OTROS
‘El Sentido: La Ciencia de la Compasión’
El psicólogo y conferencista internacional Juan Lucas Martín llega a Lima con una conferencia de tres horas que integra psicología, neurociencia y ciencia aplicada. La propuesta aborda la regulación del sistema nervioso, el manejo de emociones sin resolver, la compasión y herramientas para reducir la reactividad automática. La actividad está dirigida a profesionales de la salud, educadores, líderes y público general interesado en bienestar emocional.
- Lugar: Teatro NOS, Av. Camino Real 1037, San Isidro
- Cuándo: Sábado 22 de agosto, 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Entrada: A la venta en Joinnus
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