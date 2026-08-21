Perú vs. Honduras en el ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos: el fixture ya está y la duda es qué plato representará al país campeón

El creador de contenido Ibai Llanos encabeza el evento Mundial de Comidas ante una selección de platos típicos durante el enfrentamiento gastronómico entre Perú y Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perú tiene nuevo desafío en la arena gastronómica digital. El streamer español Ibai Llanos presentó este jueves 20 de agosto el fixture oficial de los octavos de final del ‘Mundial de Comidas 2026’, la segunda edición de su popular competencia culinaria virtual, y el país andino quedó emparejado con Honduras en la primera ronda.

La noticia encendió las redes sociales peruanas, donde la comunidad digital ya moviliza el voto masivo que en 2025 llevó al pan con chicharrón a coronarse campeón del ‘Mundial de Desayunos’. El torneo reúne a 16 naciones en un formato de eliminación directa por voto popular en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

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Ibai Llanos anunció el cuadro completo en un video publicado el jueves, donde también lanzó el primer enfrentamiento oficial: España contra Argentina. Desde ese momento, el público ya puede sufragar en las redes del creador de contenido.

Ibai Llanos da inicio a su Mundial de Comidas con el clásico de los clásicos. Por un lado, la jugosa tortilla de patatas representando a España. Por el otro, un completo asado con morcilla, chorizo, entraña y fernet por Argentina. | Instagram / Ibai Llanos

El fixture que enfrenta a Perú con Honduras, y la sombra de México en el horizonte

El cuadro de octavos quedó definido de la siguiente manera: España vs. Argentina, Paraguay vs. Uruguay, Perú vs. Honduras, Guatemala vs. México, República Dominicana vs. Colombia, Venezuela vs. El Salvador, Bolivia vs. Chile, y Ecuador vs. Cuba.

La mayoría de los usuarios peruanos en redes sociales señala que su selección gastronómica superará sin mayores dificultades a Honduras. Pero la atención ya está puesta en lo que podría venir después: si México vence a Guatemala en su llave —escenario que gran parte de la comunidad digital da por probable—, Perú y México se volverían a ver las caras en una segunda ronda. Ese duelo tiene historia reciente.

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En el ‘Mundial de Desayunos’ organizado por Ibai Llanos en 2025, Perú y México se cruzaron en octavos de final. El pan con chicharrón peruano venció al representante azteca en esa instancia, y el país andino siguió avanzando: eliminó a Ecuador en cuartos de final, a Chile en semifinales y a Venezuela en la gran final, con más de 12,8 millones de votos acumulados. La pregunta que recorre los foros y comentarios es si la historia se repetiría en esta nueva edición.

Cebiche o lomo saltado: la incógnita del plato que representará a Perú

Uno de los puntos que más debate genera entre los seguidores peruanos es qué plato llevará la bandera del país en el torneo. Hasta el momento, no hay una decisión oficial. Cuando Ibai Llanos presentó la competencia por primera vez, apareció con un cebiche como propuesta para Perú, aunque aclaró que los platillos se definirían según la opinión del público.

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El cuadro del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos establece los cruces de octavos de final, entre los que figura el enfrentamiento de Perú contra Honduras.

Las opiniones están divididas. Una parte de la comunidad defiende el cebiche como el plato más emblemático y reconocido de la gastronomía peruana a nivel internacional. Otra fracción apuesta por el lomo saltado, el ají de gallina, los anticuchos, la causa limeña o el arroz con pollo como alternativas con mayor potencial de convocatoria en el voto global.

El propio desarrollo del primer enfrentamiento ilustra cómo puede cambiar la decisión del público respecto a las propuestas iniciales: Ibai sugirió la paella para representar a España, pero cuando se lanzó el versus España-Argentina, la comunidad se decantó por la tortilla de patatas como representante española. Ese antecedente deja abierta la posibilidad de que Perú también opte por un plato distinto al cebiche si la votación así lo determina.

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El primer duelo ya está en marcha: España contra Argentina abre el torneo

El video publicado por Ibai Llanos el jueves 20 de agosto no solo presentó el fixture, sino que activó la primera votación del torneo. En sus propias palabras, el streamer explicó los criterios detrás de la elección de cada plato: “España contra Argentina, primera ronda del ‘Mundial de Comidas’, que aquí os voy a enseñar el cuadro. Estos son los países que van a participar y participan gracias a vosotros. Han sido los dieciséis países con más comentarios en el vídeo de presentación”, afirmó Llanos.

Sobre la elección del plato español, el creador de contenido detalló: “Por parte de España, tenemos la tortilla de patatas original, auténtica, de toda la vida. Ha habido muchos comentarios sobre qué plato debería representar a España. Ha habido mucho paella, ha habido fabada, cachopo, cocido madrileño, pero el que más votos ha tenido y el que más representa a España, según vosotros, según los comentarios, es la tortilla de patatas”.

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El creador de contenido español anunció una nueva competencia gastronómica que reunirá a 16 países y permitirá a los usuarios definir las preparaciones participantes. (Crédito: TikTok/@Ibai)

En cuanto al representante argentino, Ibai describió la propuesta con precisión: “Por parte de Argentina, claramente ha ganado el asado argentino. Hecho además por un argentino, tengo que decirlo, igual que la tortilla hecha por un español. Tiene morcilla, chorizo, entraña, costilla, mollejas, empanadas de carne y un poco de patatas”.

El streamer cerró su presentación con una convocatoria directa al público: “Según vosotros, según lo que habéis viajado, lo que habéis comido, según vuestro criterio, que sabéis mucho, ¿quién debería ganar esta primera ronda?”

El fenómeno que dejó el ‘Mundial de Desayunos’ y lo que viene en 2026

El ‘Mundial de Comidas 2026’ es la continuación directa del ‘Mundial de Desayunos’ que Ibai Llanos organizó en 2025. Aquella edición se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla: en Perú, la final se vivió con pantallas gigantes en espacios públicos, celebraciones masivas y una “sartén dorada” como trofeo oficial. Ministerios, marcas y figuras públicas de distintos países articularon cadenas de votación que movilizaron a millones de personas.

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La diferencia entre ambas ediciones radica en el tipo de plato en disputa. Mientras el primer torneo se centró en desayunos, esta nueva versión pone el foco en los platos principales de cada nación, lo que amplía el abanico de opciones y, con ello, la intensidad del debate interno en cada país sobre qué plato merece representarlos.

Ibai Llanos anunció al ganador.

Ibai Llanos no ha confirmado aún la fecha exacta de inicio de las votaciones para los cruces de octavos, más allá del primer duelo ya activo entre España y Argentina. Perú, con la experiencia acumulada de haber unido a su comunidad digital en torno a un objetivo común, llega a esta edición con la condición de campeón defensor y con el respaldo de una base de seguidores que ya demostró su capacidad de movilización a escala global.

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