Cochinola 2026: Nicky Jam y Wisin envían saludo a sus fans previo a su llegada a Perú para ser parte de festival

Nicky Jam y Wisin serán dos de las figuras internacionales que encenderán la celebración por los 11 años de Cochinola.

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La cuenta regresiva para una de las fiestas de reguetón más esperadas del año ya comenzó. A pocas horas de la celebración de Cochinola 2026: ‘El Regreso de la Tierra Prometida’, los artistas internacionales Nicky Jam y Wisin sorprendieron a sus seguidores peruanos con mensajes en video en los que confirmaron su participación e invitaron al público a sumarse a la celebración que se realizará este sábado en el Centro Cultural Deportivo Lima.

Los saludos de ambas figuras del género urbano incrementaron la expectativa por un evento que celebra 11 años de historia y que reunirá en un mismo escenario a algunos de los nombres más importantes del reguetón, entre ellos Ángel & Khriz, quienes llegan a Lima en medio de la conmemoración de sus 25 años de trayectoria artística.

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Nicky Jam, una de las máximas estrellas de la música urbana, será uno de los grandes protagonistas de la jornada. A través de un video dirigido especialmente a sus seguidores peruanos, el cantante confirmó que ya está listo para reencontrarse con el público nacional.

“Mi gente de Perú, este 22 vamos a estar en Lima, rompiendo y cantando lo mejor de mis éxitos. Ya lo saben, soy Nicky Jam”, expresó el artista.

Nicky Jam llega a Perú para ser parte de Cochinola. Foto: Difusión

El intérprete llegará a Lima el mismo día del espectáculo y promete ofrecer un recorrido por los éxitos que han marcado más de dos décadas de carrera. Temas como ‘Hasta el Amanecer’, ‘Travesuras’”, ‘X’, ‘Voy a Beber’, ‘Dónde Están las Gatas’ y ‘Yo No Soy Tu Marido’ forman parte del repertorio con el que buscará hacer vibrar a miles de asistentes.

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La emoción también fue compartida por Wisin, quien decidió enviar un mensaje especial al público peruano antes de su presentación. El artista puertorriqueño, conocido mundialmente por integrar junto a Yandel el llamado “Dúo de la Historia”, invitó a los fanáticos a celebrar el aniversario de Cochinola.

“Hola, mi gente de Perú. Los invito a celebrar 11 años de Cochinola. Lo vamos a pasar muy bien. Los quiero”, manifestó el cantante.

Su presencia representa uno de los momentos más esperados de la noche, ya que interpretará varios de los himnos que consolidaron su carrera dentro del reguetón y que siguen siendo referentes para distintas generaciones de seguidores del género urbano.

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A pocas horas de la celebración por los 11 años del festival, los artistas confirmaron su participación con mensajes dirigidos al público peruano. Ángel & Khriz también serán parte de la gran fiesta del reguetón este sábado en el Centro Cultural Deportivo Lima. Video: Cochi

Ángel y Khriz presente

A este cartel internacional se suma Ángel & Khriz, dúo puertorriqueño que este año celebra un cuarto de siglo de trayectoria musical. Los artistas volverán a Lima para interpretar algunos de los temas que marcaron la consolidación del reguetón en Latinoamérica, como ‘Ven Báilalo’, ‘Na de Na’ y ‘Carita de Ángel’, canciones que continúan vigentes en las pistas de baile y plataformas digitales.

Con esta alineación, Cochinola apuesta por reunir a representantes de distintas etapas del reguetón, desde los artistas que ayudaron a consolidar el movimiento urbano hasta aquellos que continúan liderando la escena internacional.

Más allá de los conciertos, el evento busca ofrecer una experiencia completa para los asistentes. La producción ha anunciado un espectáculo de gran formato que combinará presentaciones en vivo, escenografía, efectos visuales, iluminación y diversas activaciones preparadas por las marcas patrocinadoras, convirtiendo la jornada en una propuesta que trasciende el formato tradicional de un festival musical.

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Desde su nacimiento hace más de una década, Cochinola se ha consolidado como una de las celebraciones de reguetón más importantes del país. A lo largo de sus once años ha reunido a destacados exponentes del género y ha logrado mantenerse vigente adaptándose a las nuevas tendencias y a las expectativas de un público cada vez más amplio.

La edición 2026, denominada ‘El Regreso de la Tierra Prometida’, apuesta por revivir la esencia de los grandes clásicos del reguetón sin dejar de lado la energía que caracteriza a las nuevas generaciones de fanáticos

Ángel & Khriz también forman parte del cartel de Cochinola 2026, donde celebrarán sus 25 años de trayectoria musical.