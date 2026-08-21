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Paolo Guerrero rompe su silencio sobre Ana Paula Consorte tras rumores de crisis y polémica por hackeo

El delantero aseguró que con la modelo brasilera “todo bien”, explicó que el hackeo no tiene relación con su vínculo.

Paolo Guerrero rompe su silencio sobre Ana Paula Consorte tras rumores de crisis y polémica por hackeo
Paolo Guerrero rompe su silencio sobre Ana Paula Consorte tras rumores de crisis y polémica por hackeo
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Paolo Guerrero rompió su silencio sobre Ana Paula Consorte luego de que la relación quedara bajo el foco por rumores de crisis y la polémica generada tras el presunto hackeo de sus cuentas personales.

El delantero de Alianza Lima fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y respondió de forma directa ante las preguntas sobre su vínculo con la brasileña, quien en los últimos días dejó el Perú y compartió registros de su estadía en Porto Alegre.

La consulta llegó en un contexto de alta especulación: por un lado, la salida del país de Consorte; por otro, la denuncia pública de Guerrero sobre “accesos no autorizados” a sus redes, episodio que se intensificó cuando sus cuentas repostearon contenido vinculado a Alondra García Miró, su expareja, e incluso volvieron a seguirla durante algunos minutos.

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Frente a cámaras, Guerrero descartó que exista un problema con la madre de sus hijos y fue breve al ser consultado. “Todo bien”, precisó.

Paolo Guerrero rompe su silencio sobre Ana Paula Consorte tras rumores de crisis y polémica por hackeo. IG: 'Amor y Fuego'.

La salida de Ana Paula del Perú y las dudas sobre la relación

Las preguntas sobre el estado sentimental de la pareja aumentaron luego de que Ana Paula abandonara el Perú y mostrara parte de su viaje en Porto Alegre. Ese movimiento coincidió con el momento en que Guerrero denunciaba actividad inusual en sus redes, lo que abrió interpretaciones sobre si ambos atravesaban una crisis.

En Amor y fuego, Guerrero fue consultado por la partida de Consorte y por el rumor de una supuesta distancia. Su respuesta se mantuvo firme: “Todo bien”, repitió, sin entrar en mayores explicaciones ni dramatizar el tema.

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Ana Paula Consorte dejó el Perú y compartió imágenes de su estadía en Porto Alegre, lo que aumentó las especulaciones.
Ana Paula Consorte dejó el Perú y compartió imágenes de su estadía en Porto Alegre, lo que aumentó las especulaciones.

“Me hackearon”: la respuesta de Paolo sobre la polémica en redes

El futbolista también se refirió al episodio digital que lo puso en aprietos y sostuvo que lo ocurrido no guarda relación con su vínculo sentimental. Según explicó, ya presentó pruebas del hackeo y que ese tipo de incidentes hoy no son raros.

“Yo ya demostré con pruebas, me hackearon las cuentas de Instagram, me lo hackearon y nada, eso pasa, a todo el mundo le pasa hoy en día”, precisó.

En esa misma línea, el delantero remarcó que espera que no vuelva a repetirse, debido al impacto público que tuvo.

Espero que no vuelva a suceder más porque me pone en aprietos a mí y nada”, añadió.

Las declaraciones apuntaron a separar dos frentes que se mezclaron en la conversación mediática: la situación técnica del hackeo y las especulaciones sobre su relación con Consorte.

“Ese es un tema que yo lo manejo”: el detalle de dejar de seguirse

Durante el intercambio con el reportero, Guerrero fue consultado por otro elemento que alimentó los rumores: el hecho de que actualmente no se siga con Ana Paula en redes sociales. El capitán íntimo le quitó importancia y dijo que ese es un asunto personal.

Ese es un tema que yo lo manejo, yo lo resuelvo y nada”, sostuvo.

Antes de que el tema escalara, Guerrero remarcó que eso no representa una pelea entre ambos, en un intento de frenar la lectura de que un movimiento en redes equivale a una ruptura.

El futbolista afirmó que sus cuentas fueron hackeadas: “Me hackearon las cuentas de Instagram”. Captura: 'Amor y Fuego'.
El futbolista afirmó que sus cuentas fueron hackeadas: “Me hackearon las cuentas de Instagram”. Captura: 'Amor y Fuego'.

La posibilidad de reencontrarse

Ante la pregunta de si volverían a encontrarse, Guerrero respondió sin titubeos y dejó abierta la puerta a un próximo reencuentro con la brasileña. “Sí, claro que sí”.

Además, recalcó que existe comunicación constante por sus hijos, un punto con el que buscó reforzar que el vínculo familiar se mantiene estable pese a los comentarios.

“Yo creo que en familia estamos todos bien, hablando constantemente por los bebés”, expresó.

La controversia: reposts de Alondra y el comunicado sobre accesos maliciosos

La polémica se encendió cuando las cuentas del delantero repostearon publicaciones relacionadas con Alondra García Miró y, por algunos minutos, volvieron a seguirla. Luego, Guerrero afirmó que sus perfiles fueron vulnerados y que se registraron movimientos desde distintos dispositivos.

En ese contexto, el futbolista explicó públicamente que habían confirmado accesos que no correspondían a su actividad normal. En su versión, se trató de “actividad inusual” que se venía presentando desde días antes.

“Tal como les comenté en mi post anterior de esta semana, he estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos a mis cuentas, los cuales ocurrieron desde distintos dispositivos y en horarios específicos”, señaló.

Con ese mensaje, buscó cerrar el episodio desde el plano técnico, aunque el tema ya había escalado por el ruido mediático que generó la conexión con su expareja.

Montaje fotográfico de Paolo Guerrero con camiseta a rayas, Alondra García Miró en top blanco y una captura de pantalla de Instagram superpuesta
Paolo Guerrero reposteó en Instagram una publicación de Alondra García Miró y el gesto desató comentarios en redes sociales.

Rodrigo González y la versión del embarazo de Ana Paula

En medio de la misma coyuntura, ‘Amor y Fuego’ sumó una versión que elevó aún más el interés: Rodrigo González afirmó que Ana Paula Consorte estaría nuevamente embarazada, en un momento en el que —según su lectura— la pareja atravesaría una crisis distinta a las anteriores.

“Unas fuentes bastantes confiables, y esta es una arista que no veníamos venir porque ellos están atravesando una fuerte crisis de pareja a la que también estamos acostumbrados pero esta vez no es igual a las anteriores, porque esta vez Ana Paula Consorte estaría nuevamente embarazada”, expresó.

Esa afirmación quedó instalada como una versión presentada en televisión, mientras Guerrero, por su parte, insistió en su mensaje: todo está bien y el hackeo fue un problema aparte.

Rodrigo González aseguró en Amor y fuego que Ana Paula Consorte “estaría nuevamente embarazada” en medio de la polémica por las redes de Paolo Guerrero. Willax TV.
Rodrigo González aseguró en Amor y fuego que Ana Paula Consorte “estaría nuevamente embarazada” en medio de la polémica por las redes de Paolo Guerrero. Willax TV.

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