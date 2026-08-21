Nervios de acero: periodistas fueron sorprendidos por terremoto de 7.2 en plena transmisión y siguieron informando

Tres comunicadores peruanos continuaron con sus transmisiones en vivo para orientar a la audiencia durante el sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho. (Composición Infobae Perú/X:@Asismet_IF)

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El fuerte sismo de magnitud 7.2 que sacudió Ayacucho este jueves 20 de agosto sorprendió a miles de personas mientras realizaban sus actividades cotidianas. El movimiento se registró a las 13:00 horas y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, a una profundidad de 108 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento fue percibido en distintas regiones del país, incluida Lima.

Mientras las autoridades evaluaban la situación, las redes sociales comenzaron a difundir imágenes de distintos espacios donde el terremoto fue registrado en vivo. Entre ellas destacaron las transmisiones de programas periodísticos en las que sus conductores fueron sorprendidos por el movimiento telúrico y debieron reaccionar mientras permanecían frente a cámaras o micrófonos.

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Lo llamativo de estos registros fue la reacción de los hombres y mujeres de prensa. En lugar de abandonar inmediatamente sus puestos, los periodistas mantuvieron la calma, pidieron tranquilidad a sus audiencias y explicaron que lo más importante era buscar un lugar seguro mientras duraba el movimiento.

Una calle de Coracora presenta escombros de adobe desprendidos de las viviendas tras los sismos registrados en la región de Ayacucho.

Locutora continuó informando durante terremoto

Uno de los casos que llamó la atención ocurrió durante la transmisión de Radio Estudio 1060 Cusco, donde la conductora Lucía Ccahua Ninan se encontraba desarrollando su programa cuando comenzó a sentirse el fuerte movimiento. La periodista continuó inicialmente con la lectura de los titulares que tenía previstos para su espacio radial.

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Una vez que culminó esa parte de la transmisión, Ccahua Ninan informó a sus radioescuchas que se estaba produciendo un sismo de fuerte intensidad. Con serenidad, pidió a la audiencia mantener la calma y ponerse a buen recaudo mientras duraba el movimiento telúrico.

Su reacción permitió que la transmisión continuara en medio de una situación inesperada. La conductora pasó de informar sobre los acontecimientos previstos en su programa a comunicar lo que estaba ocurriendo en tiempo real, manteniendo un tono tranquilo para evitar generar mayor preocupación entre los oyentes.

La conductora Lucía Ccahua Ninan se encontraba en plena transmisión de su programa en Radio Studio 1080 cuando un fuerte movimiento telúrico la sorprendió. A pesar del susto, mantuvo la calma y continuó informando a su audiencia sobre el sismo.

Conductor pidió no evacuar durante el movimiento

Otro de los registros corresponde al programa Dunas TV, donde el periodista y conductor Edgar Yarasca Carlos se encontraba entrevistando al candidato al Gobierno Regional de Ica por Fuerza Popular, Miguel Ángel Alías, cuando ambos fueron sorprendidos por el sismo.

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El movimiento se sintió mientras la entrevista se desarrollaba en un edificio ubicado en el cuarto piso. Ante la intensidad del terremoto, el conductor explicó a los espectadores lo que estaba sucediendo y pidió mantener la calma mientras evaluaban la situación en el lugar.

Yarasca Carlos señaló que, debido a que se encontraban en un nivel elevado del edificio, lo conveniente era permanecer en el lugar durante el movimiento y esperar a que este terminara antes de evaluar una eventual evacuación. Tanto el periodista como el candidato permanecieron en la mesa de conducción mientras continuaban comentando lo ocurrido.

El candidato al Gobierno Regional de Ica, Miguel Angel Elias, y el periodista de Dunas TV mantenían una entrevista en vivo cuando un fuerte sismo interrumpió la conversación. Observa su reacción y cómo manejaron la situación con calma desde el cuarto piso del estudio.

Una periodista pidió calma a su equipo

Un tercer registro difundido en redes sociales corresponde al programa Diario Cusco RTB, donde una periodista también fue sorprendida por el terremoto mientras se encontraba en plena transmisión.

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Al percibir el movimiento, la comunicadora pidió calma a los integrantes de su equipo de producción y a las personas que se encontraban en el estudio. La prioridad durante esos segundos fue mantener el control mientras el movimiento telúrico continuaba.

Una vez concluido el sismo, el equipo pudo evaluar las condiciones del lugar y las medidas que correspondían adoptar. La escena volvió a mostrar cómo una transmisión en vivo puede convertirse inesperadamente en un espacio para orientar a la audiencia durante una emergencia.

Una presentadora de televisión en Cusco, Perú, mantiene la calma de manera admirable mientras un sismo sacude el estudio durante una transmisión en vivo. Pide tranquilidad al público antes de evacuar el set.

Terremoto fue sentido en varias regiones

El IGP informó que el terremoto de magnitud 7.2 tuvo una intensidad de III-IV en Coracora y fue percibido en diferentes zonas del país. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó que el movimiento fue sentido entre moderado y fuerte en varios distritos de Ayacucho y también alcanzó otras regiones.

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La profundidad de 108 kilómetros fue uno de los factores señalados por especialistas para explicar que el movimiento pudiera sentirse a una distancia considerable del epicentro. Los primeros reportes oficiales no daban cuenta de consecuencias críticas, mientras las autoridades continuaban con el monitoreo de las zonas que pudieron resultar afectadas.

Fotografía tomada de la cuenta en X @indeciperu del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci) en la que se observa al jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez (i), monitoreando lo ocurrido por el terremoto de magnitud 7,2 en la región andina de Ayacucho,en el sur de Perú. EFE/ @indeciperu

Los videos de las transmisiones permitieron observar, desde diferentes puntos del país, la reacción de los periodistas ante un evento inesperado. En los tres casos, los comunicadores no solo continuaron con su labor informativa, sino que también utilizaron sus espacios para transmitir un mensaje de tranquilidad a sus audiencias mientras el terremoto sacudía el territorio peruano.

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