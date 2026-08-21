Nervios de acero: periodistas fueron sorprendidos por terremoto de 7.2 en plena transmisión y siguieron informando

El fuerte sismo de magnitud 7.2 que sacudió Ayacucho este jueves 20 de agosto sorprendió a miles de personas mientras realizaban sus actividades cotidianas. El movimiento se registró a las 13:00 horas y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, a una profundidad de 108 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento fue percibido en distintas regiones del país, incluida Lima.
Mientras las autoridades evaluaban la situación, las redes sociales comenzaron a difundir imágenes de distintos espacios donde el terremoto fue registrado en vivo. Entre ellas destacaron las transmisiones de programas periodísticos en las que sus conductores fueron sorprendidos por el movimiento telúrico y debieron reaccionar mientras permanecían frente a cámaras o micrófonos.
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Lo llamativo de estos registros fue la reacción de los hombres y mujeres de prensa. En lugar de abandonar inmediatamente sus puestos, los periodistas mantuvieron la calma, pidieron tranquilidad a sus audiencias y explicaron que lo más importante era buscar un lugar seguro mientras duraba el movimiento.
Locutora continuó informando durante terremoto
Uno de los casos que llamó la atención ocurrió durante la transmisión de Radio Estudio 1060 Cusco, donde la conductora Lucía Ccahua Ninan se encontraba desarrollando su programa cuando comenzó a sentirse el fuerte movimiento. La periodista continuó inicialmente con la lectura de los titulares que tenía previstos para su espacio radial.
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Una vez que culminó esa parte de la transmisión, Ccahua Ninan informó a sus radioescuchas que se estaba produciendo un sismo de fuerte intensidad. Con serenidad, pidió a la audiencia mantener la calma y ponerse a buen recaudo mientras duraba el movimiento telúrico.
Su reacción permitió que la transmisión continuara en medio de una situación inesperada. La conductora pasó de informar sobre los acontecimientos previstos en su programa a comunicar lo que estaba ocurriendo en tiempo real, manteniendo un tono tranquilo para evitar generar mayor preocupación entre los oyentes.
Conductor pidió no evacuar durante el movimiento
Otro de los registros corresponde al programa Dunas TV, donde el periodista y conductor Edgar Yarasca Carlos se encontraba entrevistando al candidato al Gobierno Regional de Ica por Fuerza Popular, Miguel Ángel Alías, cuando ambos fueron sorprendidos por el sismo.
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El movimiento se sintió mientras la entrevista se desarrollaba en un edificio ubicado en el cuarto piso. Ante la intensidad del terremoto, el conductor explicó a los espectadores lo que estaba sucediendo y pidió mantener la calma mientras evaluaban la situación en el lugar.
Yarasca Carlos señaló que, debido a que se encontraban en un nivel elevado del edificio, lo conveniente era permanecer en el lugar durante el movimiento y esperar a que este terminara antes de evaluar una eventual evacuación. Tanto el periodista como el candidato permanecieron en la mesa de conducción mientras continuaban comentando lo ocurrido.
Una periodista pidió calma a su equipo
Un tercer registro difundido en redes sociales corresponde al programa Diario Cusco RTB, donde una periodista también fue sorprendida por el terremoto mientras se encontraba en plena transmisión.
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Al percibir el movimiento, la comunicadora pidió calma a los integrantes de su equipo de producción y a las personas que se encontraban en el estudio. La prioridad durante esos segundos fue mantener el control mientras el movimiento telúrico continuaba.
Una vez concluido el sismo, el equipo pudo evaluar las condiciones del lugar y las medidas que correspondían adoptar. La escena volvió a mostrar cómo una transmisión en vivo puede convertirse inesperadamente en un espacio para orientar a la audiencia durante una emergencia.
Terremoto fue sentido en varias regiones
El IGP informó que el terremoto de magnitud 7.2 tuvo una intensidad de III-IV en Coracora y fue percibido en diferentes zonas del país. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó que el movimiento fue sentido entre moderado y fuerte en varios distritos de Ayacucho y también alcanzó otras regiones.
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La profundidad de 108 kilómetros fue uno de los factores señalados por especialistas para explicar que el movimiento pudiera sentirse a una distancia considerable del epicentro. Los primeros reportes oficiales no daban cuenta de consecuencias críticas, mientras las autoridades continuaban con el monitoreo de las zonas que pudieron resultar afectadas.
Los videos de las transmisiones permitieron observar, desde diferentes puntos del país, la reacción de los periodistas ante un evento inesperado. En los tres casos, los comunicadores no solo continuaron con su labor informativa, sino que también utilizaron sus espacios para transmitir un mensaje de tranquilidad a sus audiencias mientras el terremoto sacudía el territorio peruano.
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