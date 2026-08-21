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Terremoto de 7.2 en Ayacucho es el más fuerte registrado en Perú durante el 2026

El movimiento telúrico, percibido en varias regiones y con epicentro en Coracora, supera todos los eventos sísmicos ocurridos en el país en lo que va del año

Fuerte sismo de 7.2 en Ayacucho es el más potente ocurrido en Perú en lo que va del 2026. (Foto: Europa Press)
Fuerte sismo de 7.2 en Ayacucho es el más potente ocurrido en Perú en lo que va del 2026. (Foto: Europa Press)
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Un sismo de magnitud 7.2 estremeció la tarde del jueves 20 de agosto la región de Ayacucho y marcó el pulso sísmico del sur del país, sacudiendo también ciudades como Arequipa, Ica, Cusco, Apurímac y Lima. 

El evento fue confirmado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que localizó el epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, provincia de Parinacochas, con una profundidad de 108 kilómetros.

El sismo, que se sintió durante aproximadamente un minuto, provocó evacuaciones y momentos de tensión entre los habitantes. En Lima, la vibración se percibió principalmente en los pisos altos de los edificios, con un movimiento ondulante y prolongado.

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La Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú descartó riesgo de tsunami para el litoral tras el evento. Según los reportes de Defensa Civil, al menos 18 centros poblados de Ayacucho reportaron daños materiales en viviendas y escuelas.

El IGP explicó que el sismo se originó en una zona de alta actividad sísmica sobre la placa de Nazca, en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la frecuencia de movimientos telúricos es una constante.

“La gran profundidad del sismo permitió que el movimiento se percibiera en diferentes regiones del país”, detalló el jefe del IGP, Hernando Tavera.

Una calle estrecha con escombros de tierra y adobes acumulados sobre el suelo frente a varias casas de estructura dañada
Un sismo de magnitud 7,2 deja decenas de viviendas afectadas y colapsadas en la localidad de Coracora, en la región peruana de Ayacucho.

El sismo de Ayacucho, el de mayor magnitud en Perú en 2026

La magnitud del sismo de 7.2 registrado en Ayacucho lo convierte en el evento sísmico más potente ocurrido en Perú en lo que va de 2026.

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De acuerdo con el Catálogo Sísmico del IGP, este movimiento supera notablemente a cualquier otro registrado durante el año. Desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto se han contabilizado 569 sismos en distintas zonas del país, pero ninguno alcanzó la energía liberada por el de Coracora.

El último movimiento similar, según datos oficiales, fue el sismo de magnitud 7.0 frente al litoral de Caravelí, Arequipa, el 28 de junio de 2024. El IGP subraya que, desde 1960, cada año se reporta al menos un sismo de magnitud 6.0 o superior en territorio nacional.

En 2025, el sismo más fuerte fue de magnitud 6.1, y en años anteriores se registraron eventos de 7.0 y hasta 7.5, pero el fenómeno de Ayacucho es el primero en alcanzar 7.2 durante 2026.

Tabla elaborada por Asismet.
Tabla elaborada por Asismet.

El registro histórico de la institución señala que el país soporta regularmente movimientos sísmicos de alta magnitud, lo que refuerza la importancia de mantener activa una cultura de prevención y respuesta ante emergencias. Las autoridades recomiendan conservar la calma, identificar rutas de evacuación y zonas seguras, y mantener listas las mochilas de emergencia ante posibles réplicas.

El Centro Sismológico Nacional (Censis) mantiene 75 estaciones sísmicas activas a nivel nacional, que monitorean la actividad en tiempo real y envían datos a las autoridades responsables de la gestión del riesgo de desastres. Los ciudadanos pueden acceder a los reportes oficiales a través de las plataformas del IGP y el Ministerio del Ambiente (Minam).

Por último, el IGP y Defensa Civil insisten en la importancia de informarse únicamente a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos especializados en emergencias.

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