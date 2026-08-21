Expocafé Villa Rica 2026: regalarán 3.000 mil vasos y 400 plantas de café en el Parque de la Exposición

Un grupo de artistas con trajes tradicionales realiza una presentación de danza típica durante la feria Expocafé Villa Rica en el Parque de la Exposición de Lima.

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La Expocafé Villa Rica 2026 llega a Lima con una propuesta que va más allá de la degustación: los primeros asistentes podrán recibir gratuitamente uno de los 3.000 vasos de café de especialidad disponibles y acceder al reparto de 400 plantas de café durante los cuatro días del evento. La feria se realizará del 27 al 30 de agosto en el Parque de la Exposición, con ingreso libre para todo el público.

La distribución de vasos y plantas estará sujeta al orden de llegada y a la disponibilidad de cada jornada. A esas actividades se suman charlas gratuitas sobre medioambiente, donde los visitantes podrán conocer más sobre conservación y desarrollo sostenible. La propuesta apunta a acercar al público limeño a la cultura cafetalera de una de las zonas productoras más reconocidas del país.

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Representantes de la Municipalidad de Lima y productores presentan la Expocafé Villa Rica junto a una exhibición de productos locales.

Más de 50 productores y una vitrina para Villa Rica

La edición número 16 del evento reunirá a más de 50 productores y emprendedores del distrito de Villa Rica, en la provincia de Oxapampa. En sus stands presentarán cafés de especialidad, chocolates, lácteos, mieles, cerveza artesanal, néctares, artesanías y otros productos elaborados en esa zona de la selva central peruana.

Entre las atracciones del recinto, los visitantes podrán observar en vivo una tostadora industrial fabricada en Villa Rica y la tradicional cafetera gigante de más de cuatro metros de altura. La programación también incluye la II Edición de Filtrados Kids —una actividad orientada a los más pequeños—, una demostración de tostado artesanal y un desfile de trajes típicos de distintas culturas, con presentaciones de la Danza del Café, la Danza Austroalemana, la Danza de la Selva y la Danza Andina.

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Un productor exhibe sus reconocimientos y paquetes de café de especialidad durante la feria Expocafé Villa Rica en el Parque de la Exposición de Lima.

El café de especialidad

Jonathan Elguera Ruffner, presidente de la Cámara de Turismo, Producción, Ecología y Cultura de Villa Rica, aprovechó el evento para llamar la atención sobre los hábitos de consumo de café en el país. Señaló que muchos peruanos se han acostumbrado al tostado oscuro, una práctica que, a su juicio, oculta las cualidades del grano. “Un café negro es un café quemado, es un café que no vale”, afirmó. Un tueste adecuado, explicó, permite liberar notas naturales como acidez, caramelo y chocolate, sin necesidad de agregar azúcar.

Elguera Ruffner también identificó seis áreas de impacto que el evento busca activar: económica, turística, cultural, posicionamiento del distrito, generación de oportunidades para emprendedores y conexión directa entre productor y consumidor. “El impacto no termina solo en el stand”, precisó. Por su parte, Johnny Vargas Espinoza, alcalde de Villa Rica, subrayó que la feria permite mostrar en Lima el potencial productivo, gastronómico y turístico del distrito. “Queremos que quienes nos visiten no solo conozcan nuestro café, sino que descubran todo lo que Villa Rica tiene para ofrecer”, señaló.

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Un afiche promocional de la Expocafé Villa Rica 2026 anuncia la feria gastronómica y cultural que se celebrará del 27 al 30 de agosto en el Parque de la Exposición de Lima.

Respaldo institucional y reconocimientos de Villa Rica

La feria cuenta con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima como aliado estratégico, que facilita el espacio y las condiciones logísticas para que los productores de Villa Rica tengan una vitrina en la capital. “Definitivamente no hubiéramos llegado a los 16 años si no fuera por el apoyo de la Municipalidad de Lima”, reconoció Elguera Ruffner.

Villa Rica acumula un conjunto de reconocimientos que respaldan la proyección de su producción cafetalera. El distrito cuenta con Denominación de Origen para su café desde 2010, forma parte de la Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha, reconocida por la UNESCO, y fue declarado recientemente uno de los “Pueblos con Encanto” del Perú por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Los organizadores proyectan para esta edición una afluencia superior a la de años anteriores, con asistencia de público de todas las edades.

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