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Terremoto 7.2 en Ayacucho: Autoridades reportan los primeros daños en zona del epicentro tras fuerte sismo

Los primeros reportes oficiales informan sobre colapsos y afectaciones en inmuebles de Coracora. El monitoreo de zonas vulnerables continúa

Ayacucho
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Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió este jueves 20 de agosto la región de Ayacucho, generando evacuaciones y afectaciones en varias localidades, según reportaron las autoridades. El movimiento, registrado a las 13:00 horas, tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se produjo a una profundidad de 108 kilómetros, lo que permitió su percepción en diversas regiones del sur peruano.

El alcalde provincial de Parinacochas, Jhoni Atoccsa Morales, confirmó los primeros daños en la zona del epicentro tras el evento.

“Debo dar cuenta de que hay casas caídas, una en el barrio Joyana y otra al costado del Banco de la Nación; el colegio 9 de Diciembre, con más de mil alumnos, ha sido afectado”, fueron sus declaraciones a Latina Noticias.

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El funcionario precisó que no se han reportado daños en los establecimientos de salud, pero expresó inquietud por las comunidades altoandinas donde la comunicación es limitada. “No hay celular; no llega. En las partes altas, las casas son de adobe y quincha, con techo de calaminas”, explicó.

Durante el sismo, habitantes de Coracora relataban la caída de polvo y rocas en los cerros cercanos. “Terremoto. Terremoto”, se escucha en un video viralizado en redes sociales, mientras vecinos abandonaban sus viviendas en busca de zonas seguras.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) coordinó con las instituciones de primera respuesta y reportó que el movimiento fue percibido con fuerza en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho, todos en la provincia de Parinacochas. También se sintió con intensidad moderada en Nasca, Ica, y con menor fuerza en sectores de Apurímac y Moquegua.

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Casa rural con techo de tejas irregulares, paredes de barro y soportes de madera. En el fondo, un paisaje montañoso con árboles y vegetación
Una vivienda de techo de tejas y muros de adobe presenta daños estructurales en el distrito de Coracora, Ayacucho, tras el sismo de magnitud 7.2.

Evaluación y monitoreo en el epicentro y zonas vulnerables

El monitoreo en zonas vulnerables permanece en marcha, según el alcalde Atoccsa. “Las autoridades han salido a recorrer la provincia y en las siguientes horas vamos a tener un reporte específico de todo lo que ha ocurrido”, manifestó.

El funcionario también mencionó que se están supervisando los sistemas de agua potable, construidos hace más de dos décadas, y el proyecto de irrigación de Ancascocha junto a la Autoridad Local del Agua (ALA).

En las carreteras de la provincia se reportaron deslizamientos de piedras y tierra, lo que llevó a las autoridades locales a solicitar apoyo al Gobierno Nacional, especialmente a los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para evaluar la infraestructura y las vías de acceso.

El COEN y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortaron a la población a mantener la calma, ubicarse en zonas seguras y mantener su mochila de emergencia a la mano. Las instituciones recomiendan seguir las indicaciones oficiales y evitar el pánico ante posibles réplicas.

El monitoreo continuará en las próximas horas, mientras se consolidan más datos sobre los efectos del terremoto. Las autoridades mantienen coordinación activa con los gobiernos regionales y locales para atender a la población afectada y asegurar la rápida recuperación de los servicios básicos.

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