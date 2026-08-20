Perú
Agregar Infobae enGoogle

Ayacucho vuelve a temblar: réplica de magnitud 4.2 remeció Coracora luego del fuerte sismo de 7.2 registrado este jueves

El movimiento se registró a las 16:30:31 horas y tuvo una profundidad de 108 kilómetros. El epicentro fue localizado a 28 kilómetros al norte de Coracora, en Parinacochas

El Centro Sismológico Nacional reportó una réplica de magnitud 4.2 con epicentro en Coracora, provincia de Parinacochas, Ayacucho. Este es el primer movimiento telúrico registrado tras el terremoto de 7.2 que afectó a la región | Canal N
Guardar

Un sismo de magnitud 4.2 se registró este jueves 20 de agosto en la región Ayacucho, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió a las 16:30:31 horas y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional del IGP ubicó el epicentro a 28 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas. Las coordenadas consignadas para el evento corresponden a una latitud de -14.77 y una longitud de -73.83.

Este nuevo registro se suma a sismo de magnitud 7.2 se registró este jueves 20 de agosto en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, con un epicentro situado a 35 kilómetros al norte de Coracora. La información disponible señala que el monitoreo de la zona continuó mediante los instrumentos instalados para detectar nuevas señales.

PUBLICIDAD

El reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0569 estableció una intensidad máxima de III en Coracora, dentro de la escala de Mercalli Modificada. El registro forma parte del monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mediante información del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), comunicó los datos del movimiento y precisó la ubicación de referencia proporcionada por el IGP.

Nueva señal sísmica aparece horas después del movimiento principal

Asismet identificó 10 réplicas de muy pequeña magnitud. Asismet
Asismet identificó 10 réplicas de muy pequeña magnitud. Asismet

El nuevo movimiento corresponde a una réplica dentro de la secuencia sísmica registrada este jueves en Parinacochas. Su magnitud fue menor respecto del sismo principal descrito en la información previa, aunque el IGP reportó el evento con sus propios parámetros técnicos.

PUBLICIDAD

El epicentro quedó situado a 28 kilómetros al norte de Coracora. Las coordenadas consignadas por el reporte oficial son -14.77 de latitud y -73.83 de longitud.

La profundidad registrada fue de 108 kilómetros. Este dato permite establecer la ubicación del punto de origen del movimiento dentro del subsuelo y forma parte de los parámetros utilizados por el IGP para caracterizar cada evento.

Tras el evento principal, el monitoreo sísmico registró nuevas señales en la zona. Según Asismet, hasta el momento se contabilizan 10 réplicas de muy pequeña magnitud. Todas resultaron imperceptibles para la población y, por ese motivo, el IGP no las reportó dentro de sus registros públicos. La información procede del sismógrafo ubicado enSara Sara, correspondiente al CENVUL.

El movimiento principal también se percibió en diferentes regiones del sur del país. Reportes incluidos en la información disponible señalan que el temblor fue sentido en Ayacucho, Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac. En Lima, la percepción se concentró principalmente en los niveles altos de los edificios y presentó un movimiento de tipo ondulante.

El monitoreo continúa en la zona de Parinacochas

Sismo de magnitud 4.2: el movimiento se registró este jueves 20 de agosto a las 16:30:31 horas. Captura depantalla
Sismo de magnitud 4.2: el movimiento se registró este jueves 20 de agosto a las 16:30:31 horas. Captura depantalla

La aparición de esta réplica forma parte de las nuevas señales detectadas después del movimiento previo registrado en la provincia. La información proporcionada indica que el monitoreo sísmico en el sector continúa mediante los instrumentos destinados a identificar nuevos eventos.

El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0569 clasificó el movimiento dentro del rango correspondiente a sismos con magnitudes menores a 4.5. La ficha técnica también incorpora las coordenadas, la profundidad, la hora exacta y la intensidad máxima registrada.

El evento quedó registrado a las 16:30:31 horas del 20 de agosto de 2026. El IGP mantiene el seguimiento de la actividad sísmica mediante su sistema de vigilancia y registro de movimientos en el territorio nacional.

Temas Relacionados

SismoAyacuchoSismos en Perúperu-noticiasSismo en Ayacucho

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentaron la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

El premier detalla los objetivos del Ejecutivo en una sesión histórica que inauguró el nuevo formato de rendición de cuentas ante la Cámara de Diputados, sin voto de investidura de por medio

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentaron la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Gobierno de Keiko Fujimori pide oficialmente a México eliminar visa para peruanos por barreras al turismo

La Cancillería planteó el pedido durante la primera reunión bilateral tras la recomposición de los vínculos diplomáticos y recibió el compromiso de evaluar la medida

Gobierno de Keiko Fujimori pide oficialmente a México eliminar visa para peruanos por barreras al turismo

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimas noticias, fotos, videos y reporte del IGP del sismo de hoy 20 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se mantiene en constante monitoreo sobre las consecuencias del último sismo de 7.2 en Ayacucho, daños materiales en el epicentro y cómo se sintió en Lima, Cusco y otras regiones

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimas noticias, fotos, videos y reporte del IGP del sismo de hoy 20 de agosto de 2026

Fuerte sismo en Ayacucho EN VIVO: Temblor de 7.2 se registró hoy jueves 20 de agosto, informó el IGP

El IGP indicó que la intensidad fue de nivel III-IV en Coracora. Hasta el momento, no se reportaron daños ni víctimas tras el movimiento telúrico. Una nueva réplica de 4.2 también se registró horas después

Fuerte sismo en Ayacucho EN VIVO: Temblor de 7.2 se registró hoy jueves 20 de agosto, informó el IGP

Marcos López y FC Copenhague, a un paso de la Conference League: ¿Qué tiene que pasar para sellar su clasificación?

Con la eliminatoria abierta, el equipo de López afrontará la revancha con el factor cancha a favor. El partido decisivo se jugará el jueves 27 en suelo danés

Marcos López y FC Copenhague, a un paso de la Conference League: ¿Qué tiene que pasar para sellar su clasificación?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentaron la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentaron la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Gobierno de Keiko Fujimori pide oficialmente a México eliminar visa para peruanos por barreras al turismo

López Aliaga llama “ministro procorrupción” a Rafael Rey y afirma que pidió al premier no nombrarlo en el MTC

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “El Perú está jodido, no puedes pedir paciencia. Hay que trabajar en la vida”

Carpeta 364-2024: La conexión entre Andrés Hurtado, Magaly Medina y la expresidenta de la Corte de Lima, según Fiscalía

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”

Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”

Óscar Junior Custodio sufre pérdida de su “mamita Clarita”: el video del último abrazo y una promesa que no pudo cumplirle

Korina Rivadeneira llora tras contar su verdad en redes y hace un pedido a sus seguidores: “Quiero dejar de ser juzgada”

Terremoto en Ayacucho: conductora mantiene la calma en vivo y recuerda la mochila de emergencia durante el sismo 7.2

¿Curwen terminó definitivamente con Carla Campos?: Ampay, boda cancelada y todo lo que se sabe sobre la pareja

DEPORTES

Marcos López y FC Copenhague, a un paso de la Conference League: ¿Qué tiene que pasar para sellar su clasificación?

Marcos López y FC Copenhague, a un paso de la Conference League: ¿Qué tiene que pasar para sellar su clasificación?

Tras el Mundial Sub 17, ocho voleibolistas se suman a la preselección Sub 19 de Perú: conoce la lista oficial

Gianluca Lapadula no le cierra la puerta a la selección peruana y espera el llamado de Mano Menezes: “Siempre será un orgullo”

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Jean Ferrari reveló que André Carrillo aceptó llegar a Universitario, pero entrenador se negó: “Ahora ya lo puedo contar”