Ayacucho vuelve a temblar: réplica de magnitud 4.2 remeció Coracora luego del fuerte sismo de 7.2 registrado este jueves

El Centro Sismológico Nacional reportó una réplica de magnitud 4.2 con epicentro en Coracora, provincia de Parinacochas, Ayacucho. Este es el primer movimiento telúrico registrado tras el terremoto de 7.2 que afectó a la región | Canal N

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Un sismo de magnitud 4.2 se registró este jueves 20 de agosto en la región Ayacucho, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió a las 16:30:31 horas y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional del IGP ubicó el epicentro a 28 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas. Las coordenadas consignadas para el evento corresponden a una latitud de -14.77 y una longitud de -73.83.

Este nuevo registro se suma a sismo de magnitud 7.2 se registró este jueves 20 de agosto en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, con un epicentro situado a 35 kilómetros al norte de Coracora. La información disponible señala que el monitoreo de la zona continuó mediante los instrumentos instalados para detectar nuevas señales.

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El reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0569 estableció una intensidad máxima de III en Coracora, dentro de la escala de Mercalli Modificada. El registro forma parte del monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mediante información del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), comunicó los datos del movimiento y precisó la ubicación de referencia proporcionada por el IGP.

Nueva señal sísmica aparece horas después del movimiento principal

Asismet identificó 10 réplicas de muy pequeña magnitud. Asismet

El nuevo movimiento corresponde a una réplica dentro de la secuencia sísmica registrada este jueves en Parinacochas. Su magnitud fue menor respecto del sismo principal descrito en la información previa, aunque el IGP reportó el evento con sus propios parámetros técnicos.

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El epicentro quedó situado a 28 kilómetros al norte de Coracora. Las coordenadas consignadas por el reporte oficial son -14.77 de latitud y -73.83 de longitud.

La profundidad registrada fue de 108 kilómetros. Este dato permite establecer la ubicación del punto de origen del movimiento dentro del subsuelo y forma parte de los parámetros utilizados por el IGP para caracterizar cada evento.

Tras el evento principal, el monitoreo sísmico registró nuevas señales en la zona. Según Asismet, hasta el momento se contabilizan 10 réplicas de muy pequeña magnitud. Todas resultaron imperceptibles para la población y, por ese motivo, el IGP no las reportó dentro de sus registros públicos. La información procede del sismógrafo ubicado enSara Sara, correspondiente al CENVUL.

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El movimiento principal también se percibió en diferentes regiones del sur del país. Reportes incluidos en la información disponible señalan que el temblor fue sentido en Ayacucho, Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac. En Lima, la percepción se concentró principalmente en los niveles altos de los edificios y presentó un movimiento de tipo ondulante.

El monitoreo continúa en la zona de Parinacochas

Sismo de magnitud 4.2: el movimiento se registró este jueves 20 de agosto a las 16:30:31 horas. Captura depantalla

La aparición de esta réplica forma parte de las nuevas señales detectadas después del movimiento previo registrado en la provincia. La información proporcionada indica que el monitoreo sísmico en el sector continúa mediante los instrumentos destinados a identificar nuevos eventos.

El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0569 clasificó el movimiento dentro del rango correspondiente a sismos con magnitudes menores a 4.5. La ficha técnica también incorpora las coordenadas, la profundidad, la hora exacta y la intensidad máxima registrada.

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El evento quedó registrado a las 16:30:31 horas del 20 de agosto de 2026. El IGP mantiene el seguimiento de la actividad sísmica mediante su sistema de vigilancia y registro de movimientos en el territorio nacional.