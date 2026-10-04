Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 4 de octubre de 2026, día de Elecciones

La Libertad concentró dos de los movimientos informados, entre ellos el de mayor intensidad, y Ricardo Palma registró otros dos eventos durante el 2 de octubre

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12:14 hsHoy

Sismo de magnitud 4,5 se registró al norte de Zarumilla, en Tumbes

Un sismo de magnitud 4,5 se registró a las 03:57 del 4 de octubre, con epicentro a 50 kilómetros al norte de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, región Tumbes. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento tuvo una profundidad de 39 kilómetros y se percibió con una intensidad de entre II y III en Zarumilla.

12:14 hsHoy

Temblor de magnitud 3,5 fue reportado cerca de Codo del Pozuzo, en Huánuco

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,5 a las 03:27 del 4 de octubre, a 21 kilómetros al suroeste de Codo del Pozuzo, en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco. El evento tuvo una profundidad de 14 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre II y III en Codo del Pozuzo.

12:14 hsHoy

Sismo de magnitud 3,7 ocurrió al norte de Talara, en Piura

Un movimiento sísmico de magnitud 3,7 ocurrió a las 03:14 del 4 de octubre, a 27 kilómetros al norte de Talara, en la región Piura, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú. El temblor tuvo una profundidad de 34 kilómetros y fue percibido con una intensidad de entre II y III en Talara.

12:14 hsHoy

Sismo en Tumbes

Un sismo de magnitud 4,5 se registró a las 03:57 de este 4 de octubre, con epicentro a 50 kilómetros al norte de Zarumilla, en la región peruana de Tumbes. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú, el movimiento tuvo una profundidad de 39 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Zarumilla.

08:50 hsHoy

Sismo en Huánuco

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 03:27 del 4 de octubre, con epicentro a 21 kilómetros al suroeste de Codo del Pozuzo, en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 14 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre II y III en esa localidad, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú.

08:45 hsHoy

El sismo de 4,1 cerca de Otuzco fue el de mayor magnitud del último reporte

El movimiento principal figura en el registro IGP/CENSIS/RS 2026-0705. Ocurrió a las 01:14:44 del 2 de octubre, a 28 kilómetros al suroeste de Otuzco, en la provincia del mismo nombre. La profundidad de 106 kilómetros influyó en la forma en que se percibió en los distritos próximos al epicentro.

La intensidad de entre II y III indica que el sismo pudo sentirse de forma leve o moderada por parte de la población en zonas específicas. En la escala de intensidad, el nivel II suele corresponder a una percepción limitada por personas en reposo, mientras que el nivel III puede ser advertido con mayor claridad dentro de viviendas o edificios.

Horas después, el IGP informó un evento de magnitud 4,0 a 39 kilómetros al oeste de Trujillo, también en La Libertad. El sismo se produjo a las 05:13:19, tuvo una profundidad de 56 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre II y III en la ciudad. La jornada incluyó otro movimiento de igual magnitud cerca de Atalaya, en Ucayali.

Sismógrafo con pantalla y rodillo de papel junto a hojas impresas con un logotipo circular y un mapa costero con puntos rojos.
Un sismógrafo y un mapa con epicentros registran la actividad telúrica en la costa del departamento de Lima junto a informes del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:26 hsHoy

Sismo en Piura

Un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 03:14 de este domingo 4 de octubre, a 27 kilómetros al norte de Talara, en la región Piura, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú. El movimiento tuvo una profundidad de 34 kilómetros y fue percibido con una intensidad de II-III en Talara.

06:25 hsHoy

Sismos del 2 de octubre en Perú

  • Magnitud 4,1: 01:14:44, a 28 kilómetros al suroeste de Otuzco, La Libertad. Profundidad de 106 kilómetros e intensidad II-III en Otuzco.
  • Magnitud 4,0: 05:13:19, a 39 kilómetros al oeste de Trujillo, La Libertad. Profundidad de 56 kilómetros e intensidad II-III en Trujillo.
  • Magnitud 4,0: 07:33:08, a 27 kilómetros al noroeste de Atalaya, Ucayali. Profundidad de 121 kilómetros.
  • Magnitud 3,5: 10:27:09, a 32 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, Amazonas. Profundidad de 20 kilómetros e intensidad II en la localidad.
  • Magnitud 3,3: 11:54:59, a seis kilómetros al norte de Ricardo Palma, Lima. Profundidad de 97 kilómetros e intensidad II.
  • Magnitud 3,6: 18:05:53, a 18 kilómetros al norte de Ricardo Palma, Lima. Profundidad de 111 kilómetros e intensidad III.
Un mapa de Perú sobre una mesa, una mano con brújula y una mochila abierta con linterna, radio, botiquín, agua y alimentos.
Un mapa físico de Perú señala zonas de actividad sísmica reciente junto a una mochila equipada con suministros básicos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:00 hsHoy

Lima, Amazonas y Ucayali también figuraron entre las zonas con movimientos

El reporte de las 07:33:08 situó un sismo de magnitud 4,0 a 27 kilómetros al noroeste de Atalaya, en Ucayali. La profundidad fue de 121 kilómetros. Por las características de este tipo de eventos, la percepción puede variar según la distancia del epicentro, el suelo y las condiciones de las edificaciones.

En Amazonas, el IGP detectó a las 10:27:09 un movimiento de magnitud 3,5, localizado a 32 kilómetros al norte de Santa María de Nieva. El evento se originó a una profundidad de 20 kilómetros y tuvo una intensidad II en esa localidad. Más tarde se registraron dos sismos en el entorno de Ricardo Palma, distrito de la provincia de Huarochirí, en Lima.

El primero ocurrió a las 11:54:59 y alcanzó una magnitud de 3,3, con epicentro a seis kilómetros al norte de Ricardo Palma y una profundidad de 97 kilómetros. El segundo se produjo a las 18:05:53, a 18 kilómetros al norte de la misma localidad. Su magnitud fue de 3,6, con una profundidad de 111 kilómetros e intensidad III.

Vista panorámica de una ciudad con un gráfico digital de ondas rojas concéntricas que emanan de un punto céntrico.
Un gráfico digital de ondas sísmicas sobre el plano de una ciudad peruana ilustra el epicentro y la propagación de un temblor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:21 hsHoy

Un plan familiar ante responder ante un sismo

Ante un temblor, las familias pueden reducir riesgos si definen con anticipación las zonas de protección dentro de la vivienda, las rutas de evacuación y un punto de encuentro fuera del inmueble. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que cada integrante conozca esas pautas antes de una emergencia.

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA

El plan debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad y pacientes que requieren medicamentos permanentes. También conviene identificar riesgos en el hogar, como cables expuestos, fugas de gas, grietas, muebles pesados sin asegurar, estantes sobre camas y objetos que puedan caer durante un movimiento.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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