Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 4 de octubre de 2026, día de Elecciones

Un sismo de magnitud 4,5 se registró a las 03:57 del 4 de octubre, con epicentro a 50 kilómetros al norte de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, región Tumbes. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento tuvo una profundidad de 39 kilómetros y se percibió con una intensidad de entre II y III en Zarumilla.

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,5 a las 03:27 del 4 de octubre, a 21 kilómetros al suroeste de Codo del Pozuzo, en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco. El evento tuvo una profundidad de 14 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre II y III en Codo del Pozuzo.

Un movimiento sísmico de magnitud 3,7 ocurrió a las 03:14 del 4 de octubre, a 27 kilómetros al norte de Talara, en la región Piura, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú. El temblor tuvo una profundidad de 34 kilómetros y fue percibido con una intensidad de entre II y III en Talara.

Un sismo de magnitud 4,5 se registró a las 03:57 de este 4 de octubre, con epicentro a 50 kilómetros al norte de Zarumilla, en la región peruana de Tumbes. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú, el movimiento tuvo una profundidad de 39 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Zarumilla.

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 03:27 del 4 de octubre, con epicentro a 21 kilómetros al suroeste de Codo del Pozuzo , en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 14 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre II y III en esa localidad, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú.

Horas después, el IGP informó un evento de magnitud 4,0 a 39 kilómetros al oeste de Trujillo , también en La Libertad. El sismo se produjo a las 05:13:19, tuvo una profundidad de 56 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre II y III en la ciudad. La jornada incluyó otro movimiento de igual magnitud cerca de Atalaya, en Ucayali.

La intensidad de entre II y III indica que el sismo pudo sentirse de forma leve o moderada por parte de la población en zonas específicas. En la escala de intensidad, el nivel II suele corresponder a una percepción limitada por personas en reposo, mientras que el nivel III puede ser advertido con mayor claridad dentro de viviendas o edificios.

El movimiento principal figura en el registro IGP/CENSIS/RS 2026-0705 . Ocurrió a las 01:14:44 del 2 de octubre, a 28 kilómetros al suroeste de Otuzco, en la provincia del mismo nombre. La profundidad de 106 kilómetros influyó en la forma en que se percibió en los distritos próximos al epicentro.

El sismo de 4,1 cerca de Otuzco fue el de mayor magnitud del último reporte

Un sismo de magnitud 3,7 se registró a las 03:14 de este domingo 4 de octubre, a 27 kilómetros al norte de Talara, en la región Piura, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú. El movimiento tuvo una profundidad de 34 kilómetros y fue percibido con una intensidad de II-III en Talara.

Magnitud 3,5: 10:27:09, a 32 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, Amazonas. Profundidad de 20 kilómetros e intensidad II en la localidad.

Magnitud 4,0: 05:13:19, a 39 kilómetros al oeste de Trujillo, La Libertad. Profundidad de 56 kilómetros e intensidad II-III en Trujillo.

Magnitud 4,1: 01:14:44, a 28 kilómetros al suroeste de Otuzco, La Libertad. Profundidad de 106 kilómetros e intensidad II-III en Otuzco.

06:00 hs

Lima, Amazonas y Ucayali también figuraron entre las zonas con movimientos

El reporte de las 07:33:08 situó un sismo de magnitud 4,0 a 27 kilómetros al noroeste de Atalaya, en Ucayali. La profundidad fue de 121 kilómetros. Por las características de este tipo de eventos, la percepción puede variar según la distancia del epicentro, el suelo y las condiciones de las edificaciones.

En Amazonas, el IGP detectó a las 10:27:09 un movimiento de magnitud 3,5, localizado a 32 kilómetros al norte de Santa María de Nieva. El evento se originó a una profundidad de 20 kilómetros y tuvo una intensidad II en esa localidad. Más tarde se registraron dos sismos en el entorno de Ricardo Palma, distrito de la provincia de Huarochirí, en Lima.

El primero ocurrió a las 11:54:59 y alcanzó una magnitud de 3,3, con epicentro a seis kilómetros al norte de Ricardo Palma y una profundidad de 97 kilómetros. El segundo se produjo a las 18:05:53, a 18 kilómetros al norte de la misma localidad. Su magnitud fue de 3,6, con una profundidad de 111 kilómetros e intensidad III.