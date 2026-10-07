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Partido de César Acuña se resiste a morir y anuncia que hará “todos los esfuerzos” para lograr reinscripción

El secretario general de APP, Luis Valdez, señaló que el proceso podrá iniciarse en enero y defendió los resultados obtenidos por la organización en las recientes elecciones regionales y municipales

El secretario general de APP, Luis Valdez, señaló que el proceso podrá iniciarse en enero y defendió los resultados obtenidos por la organización en las recientes elecciones regionales y municipales
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Alianza para el Progreso (APP), el partido fundado por el excandidato presidencial César Acuña, buscará reinscribirse ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) después de perder su inscripción, anunció este martes su secretario general, Luis Valdez, quien aseguró que la organización hará “todos los esfuerzos” para volver a ser una opción electoral.

“Yo aseguro desde ahora que Alianza para el Progreso hará todos los esfuerzos por conseguir esta reinscripción y seguir siendo para los peruanos una opción”, declaró Valdez en una entrevista con Canal N.

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Explicó que el proceso podrá iniciarse “a partir de enero”, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos, aunque precisó que la decisión formal corresponderá a Acuña, así como a la militancia y dirigencia de la organización.

El dirigente sostuvo que no tiene “la mínima duda” de que el excandidato asumirá esa responsabilidad, pese a que ha deslizado un eventual retiro de la política tras su resultado en las elecciones presidenciales de abril pasado. Consideró, además, que dejar sin una plataforma política a los representantes elegidos por APP sería “irresponsable”.

El trámite podría comenzar en enero: Luis Valdez señaló que la reinscripción dependerá de los procedimientos y plazos establecidos, y de la decisión de Acuña, la militancia y la dirigencia
El trámite podría comenzar en enero: Luis Valdez señaló que la reinscripción dependerá de los procedimientos y plazos establecidos, y de la decisión de Acuña, la militancia y la dirigencia

“Él tiene un compromiso no solamente con los peruanos. Desde que Alianza para el Progreso postuló a un proceso electoral como este, dejarlos sin un partido político, sin una plataforma de representación, sería más bien irresponsable”, señaló.

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Valdez defendió además los resultados obtenidos por la formación en las recientes elecciones regionales y municipales y señaló que consiguió elegir a más de 300 alcaldes, entre provinciales y distritales.

Añadió que APP obtuvo el primer lugar en Piura, participó en 17 regiones y quedó entre los dos primeros lugares en siete de ellas, por lo que disputará una segunda vuelta en seis: Piura, Cajamarca, Loreto, Áncash, Huancavelica y Tacna.

“Nosotros estamos muy optimistas, pero además tomamos esto con agradecimiento y humildad, sobre todo cuando la ciudadanía te devuelve la confianza”, afirmó.

La reinscripción no será automática: APP deberá volver a acreditar los requisitos exigidos por el ROP, entre ellos afiliados, comités partidarios, estatuto, reglamento electoral y documentación correspondiente
La reinscripción no será automática: APP deberá volver a acreditar los requisitos exigidos por el ROP, entre ellos afiliados, comités partidarios, estatuto, reglamento electoral y documentación correspondiente

De igual modo, celebró los triunfos del partido en varias municipalidades provinciales de La Libertad, entre ellas Bolívar, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.

Tras perder su inscripción, APP deberá iniciar un nuevo procedimiento ante el ROP del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para volver a ser reconocido como partido político. La reinscripción no es automática y exige acreditar nuevamente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Organizaciones Políticas.

Entre esas exigencias figuran alcanzar el número mínimo de afiliados requerido, presentar el acta de fundación, el estatuto y el reglamento electoral, acreditar sus comités partidarios y cumplir con los demás requisitos documentarios y de organización establecidos por el ROP.

Según la Encuesta del Poder 2026 realizada por Ipsosm y difundida por la revista Semana Económica, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, encabeza la lista de personas que deberían retirarse definitivamente de la política, con un 45 % de las menciones.

Le sigue el fundador de Acuña, con 39 %; el expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), con 26 %; el líder de Perú Libre y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, con 19 %; y el jefe del gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado, Roberto Sánchez, también con 19 %.

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