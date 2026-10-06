Renzo Costa y Thalía Alva se casaron por civil: Magaly Medina también reveló sus planes para 2027 de boda religiosa

Magaly Medina contó en su programa que Renzo Costa y Thalía Alva celebraron su boda civil este fin de semana y reveló que la pareja planea casarse por religioso en 2027. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Renzo Costa y Thalía Alva dieron un nuevo paso en su relación y se convirtieron oficialmente en esposos. El empresario y la madre de sus dos hijos contrajeron matrimonio civil durante el último fin de semana en una celebración íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos. Entre los invitados estuvo Magaly Medina, quien terminó convirtiéndose en la encargada de hacer pública la noticia durante la edición del lunes 5 de octubre de su programa.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ contó emocionada que había recibido una invitación para acompañar a la pareja en este momento especial y reconoció que, aunque inicialmente se esperaba que las imágenes y detalles de la celebración permanecieran en privado, decidió compartir la noticia con su audiencia.

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Renzo Costa ya no está soltero: se casó con Thalía Alva y Magaly revela cuándo será la boda religiosa. Captura: Magaly TV La Firme.

Fiel a su estilo, la periodista incluso bromeó con Renzo Costa por haberla invitado a una ceremonia tan reservada sabiendo que ella difícilmente podría mantener en secreto una noticia que consideraba importante para sus seguidores.

“Se suponía que las fotos no se iban a divulgar, pero tiene que saber que tiene una amiga. ¿Para qué me invitas si ya sabes cómo soy? Yo lo estoy haciendo público porque me siento feliz. Conozco a Renzo y era de las que le decía: ‘¿Ya, cuándo?’”, comentó Magaly Medina entre risas.

Renzo Costa ya no está soltero: se casó con Thalía Alva y Magaly revela cuándo será la boda religiosa. Captura: Magaly TV La Firme.

Renzo Costa y Thalía Alva celebraron una boda civil íntima

De acuerdo con lo contado por Magaly Medina, la ceremonia se realizó de manera reservada y contó con la presencia de familiares y amigos más cercanos de la pareja. La conductora explicó que, aunque se trató de una celebración pequeña, estuvo marcada por la alegría de quienes acompañaron a los recién casados.

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La relación entre Renzo Costa y Thalía Alva ya tenía un vínculo familiar consolidado, pues ambos son padres de dos hijos. Ahora, después de una larga relación, decidieron formalizar su unión ante la ley mediante una ceremonia civil. “Yo sé que esto fue una ceremonia discreta, solo para amigos y familia, pero yo no me puedo callar esta noticia. Mi amigo lo sabe. Renzo Costa se casó este fin de semana con Thalía Alva, la madre de sus dos pequeños”, afirmó la conductora.

Renzo Costa ya no está soltero: se casó con Thalía Alva y Magaly revela cuándo será la boda religiosa. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly también detalló que la celebración no terminó inmediatamente después de la ceremonia. Luego de cumplir con el acto civil y realizar la celebración correspondiente, los invitados se trasladaron a otro lugar para continuar con el festejo. “Fue una celebración pequeña, entre un grupo reducido de amigos, la familia y yo no podía dejar de decirlo”, agregó la periodista.

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Renzo Costa ya no está soltero: se casó con Thalía Alva y Magaly revela cuándo será la boda religiosa. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina contó que estaba esperando que Renzo Costa se casara

Durante su comentario en televisión, Magaly Medina dejó claro que conocía de cerca la relación de Renzo Costa y Thalía Alva y que incluso había conversado anteriormente con el empresario sobre la posibilidad de formalizar su vínculo.

La conductora recordó que durante algún tiempo le preguntaba directamente cuándo pensaba dar ese paso, por lo que recibió con especial alegría la noticia de que finalmente había decidido casarse. “Conozco a Renzo y era de las que le decía: ‘¿Ya, cuándo?’”, relató Magaly.

Renzo Costa ya no está soltero: se casó con Thalía Alva y Magaly revela cuándo será la boda religiosa. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Cuándo será la boda religiosa de Renzo Costa y Thalía Alva?

Renzo Costa ya no está soltero: se casó con Thalía Alva y Magaly revela cuándo será la boda religiosa. Captura: Magaly TV La Firme.

Pero el matrimonio civil no sería el único acontecimiento importante que la pareja tiene previsto. Durante su programa, Magaly Medina reveló que Renzo Costa y Thalía Alva tienen planes de celebrar una boda religiosa en 2027. La conductora aseguró que el empresario le habría comentado que el próximo año ambos volverán a celebrar su unión, esta vez mediante una ceremonia religiosa.

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Renzo Costa ya no está soltero: se casó con Thalía Alva y Magaly revela cuándo será la boda religiosa. Captura: Magaly TV La Firme.

“El próximo año dice que se casa por lo religioso. Fue una ceremonia llena de alegría”, manifestó Medina. De esta manera, la celebración del último fin de semana representaría el primer paso oficial de una serie de acontecimientos que la pareja tendría previstos. Primero llegó el matrimonio civil, celebrado en un ambiente privado, y posteriormente estaría prevista la boda religiosa para el próximo año.

Magaly no proporcionó mayores detalles sobre la fecha exacta, el lugar o las características que tendrá esta segunda celebración. Por el momento, lo que se conoce a partir de sus declaraciones es que Renzo Costa y Thalía Alva planean llegar al altar en 2027.

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Renzo Costa ya no está soltero: se casó con Thalía Alva y Magaly revela cuándo será la boda religiosa. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly celebra que Renzo Costa “ya no está en el mercado”

Como era de esperarse, el anuncio no podía terminar sin una de las bromas características de Magaly Medina. Luego de contar los detalles del matrimonio civil y revelar los planes de la pareja para el próximo año, la conductora lanzó un comentario sobre el nuevo estado civil de su amigo. “Ya no está en el mercado Renzo Costa”, dijo entre carcajadas.

Renzo Costa ya no está soltero: se casó con Thalía Alva y Magaly revela cuándo será la boda religiosa. Captura: Magaly TV La Firme.