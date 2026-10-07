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La dura reacción del DT de Sparta Praga contra Joao Grimaldo por no celebrar un gol: “Él siempre tiene esa cara”

El extremo peruano intentó tenderle la mano al entrenador danés sin saber que era a él a quien estaba dirigido el reclamo. La barrera del idioma convirtió un momento de tensión en un malentendido que las cámaras registraron en detalle

El entrenador danés recrimina al atacante peruano por no festejar el tanto de John Mercado y sostiene que los suplentes deben mostrar compromiso emocional durante cada partido del equipo en la liga checa (OnePlay Sports)
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Joao Grimaldo no saltó, no gritó, no levantó los brazos. Mientras el banco del Sparta Praga explotaba en el minuto 25 del partido ante el Sigma Olomouc, el extremo peruano permaneció inmóvil, con el rostro inexpresivo, ajeno al festejo colectivo que desató el golazo de John Mercado al ángulo. Las cámaras lo captaron. Brian Priske también. Y lo que vino después encendió una polémica que trascendió el resultado —una victoria por 3-0— y puso al atacante nacional en el ojo de la tormenta dentro del club checo.

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El entrenador danés no tardó en reaccionar. Desde el área técnica, Priske se dirigió a Grimaldo con gestos que dejaban en claro su descontento. El peruano, al advertir la situación, intentó acercarse y tenderle la mano al DT, un gesto conciliador que, sin embargo, chocó contra una barrera invisible: la diferencia de idioma.

Sin un idioma común fluido, Grimaldo entendió por los movimientos y la expresión del entrenador que el mensaje iba mucho más allá de un saludo. Algo estaba mal. Y ese algo era él.

Priske y el reclamo público: el caso Pizarro como espejo

Sparta Praga – Joao Grimaldo – Tomáš Rosický - Brian Priske - Liga Checa – Perú – deportes – 6 octubre
Brian Priske cuestionó la reacción de Joao Grimaldo tras el gol de John Mercado y dejó en claro que espera una mayor conexión emocional de sus jugadores, incluso cuando observan desde el banco. (OnePlay Sports)

Horas después del partido, Priske tomó distancia del episodio con matices. Aclaró que no estaba enojado en términos personales, pero sí dejó en claro que le llamó la atención que Grimaldo no hubiera celebrado el tanto de Mercado, a quien el propio técnico describió como uno de los amigos más cercanos del peruano dentro del plantel.

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Para Priske, la pertenencia al grupo no termina cuando un jugador queda en el banco: exige presencia emocional, efusividad, involucramiento colectivo. Esa es su filosofía de trabajo y no negocia con ella.

El técnico danés es conocido en el fútbol europeo por demandar un alto nivel de intensidad no solo táctica sino también anímica. Quiere que sus futbolistas vivan cada momento del partido, estén en el campo o en el banco. La actitud reservada de Grimaldo no encajó con ese modelo y Priske lo hizo saber, primero con gestos desde el área técnica y luego con palabras ante los medios. El reclamo no fue destructivo, pero fue público, y eso tuvo un peso específico dentro y fuera del vestuario.

El episodio reavivó comparaciones inevitables con perfiles de jugadores latinoamericanos que han tenido que adaptarse a culturas futbolísticas europeas más expresivas y colectivistas. La distancia cultural, el idioma y el temperamento individual son variables que los clubes del Viejo Continente cada vez más intentan gestionar desde la llegada misma del jugador, con intérpretes, psicólogos deportivos y procesos de integración estructurados. En el caso de Grimaldo, esa adaptación sigue siendo un trabajo en curso.

La voz del director deportivo: introversión no es desinterés

Sparta Praga – Joao Grimaldo – Tomáš Rosický - Brian Priske - Liga Checa – Perú – deportes – 6 octubre
Tomáš Rosický salió al cruce de las interpretaciones sobre Joao Grimaldo y explicó que su comportamiento reservado no debe confundirse con falta de compromiso ni indiferencia hacia sus compañeros. (Sparta Praga)

Quien salió a poner paños fríos fue Tomáš Rosický, director deportivo del Sparta Praga. El exmediocampista checo intervino públicamente para contextualizar la situación y ofrecer una lectura diferente del comportamiento del atacante peruano.

Rosický fue claro: la actitud de Grimaldo no refleja falta de compromiso ni desinterés por el equipo. Lo que el exterior puede leer como frialdad o indiferencia es, en realidad, la expresión natural de un futbolista con una personalidad marcadamente introvertida. No todos los jugadores procesan las emociones de la misma manera ni las exteriorizan con la misma intensidad. Grimaldo es de los que guarda. De los que siente hacia adentro.

Al mismo tiempo, Rosický reconoció que Priske es un entrenador que exige altos niveles de energía y emoción visibles en todo el plantel, titulares y suplentes por igual. Esa demanda choca, naturalmente, con el perfil reservado del peruano. El director deportivo no tomó partido por ninguno de los dos: validó la exigencia del técnico y defendió la personalidad del jugador. Dos verdades que coexisten sin anularse.

El contexto deportivo de Grimaldo

Sparta Praga – Joao Grimaldo – Tomáš Rosický - Brian Priske - Liga Checa – Perú – deportes – 6 octubre
La situación de Joao Grimaldo no se limita a un gesto durante un partido. El extremo peruano busca recuperar protagonismo en un Sparta Praga donde la competencia y las exigencias han aumentado. (Sparta Praga)

El incidente no ocurrió en el vacío. Grimaldo atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su llegada al fútbol checo. La regularidad que supo tener en etapas anteriores de su carrera se ha diluido en el Sparta Praga, donde la competencia por los puestos en las bandas es feroz y el nivel físico y defensivo que exige la liga europea lo ha puesto a prueba de maneras que aún no termina de resolver.

El atacante ha perdido protagonismo en el once inicial. Sus minutos se han reducido de forma sostenida y esa situación ha afectado, según quienes lo rodean, su estado anímico y su confianza.

Estar en el banco semana tras semana, ver el partido desde afuera, gestionar la frustración sin que se note: todo eso forma parte de una prueba que va más allá de lo futbolístico. Es una prueba de carácter. Y en ese contexto, la escena ante el Sigma Olomouc adquiere otra dimensión: no fue solo un gesto frío, sino la imagen de un jugador que lucha, en silencio, con su propio proceso.

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