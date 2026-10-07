Perú

Cámara de Diputados rechaza texto sustitutorio para delegar facultades a Keiko Fujimori en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño

La propuesta fue rechazada con 73 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones. Luego de la votación, la Cámara de Diputados suspendió la sesión

La Cámara de Diputados rechazó el texto sustitutorio que planteaba delegar facultades al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. La propuesta obtuvo 73 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones. Tras la votación, el Pleno suspendió la sesión y la Junta de Portavoces deberá definir qué texto continuará en debate. Fuente: Canal N
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La Cámara de Diputados rechazó este martes 6 de octubre el texto sustitutorio que planteaba otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al Fenómeno El Niño. La propuesta obtuvo 49 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones, por lo que no alcanzó los votos requeridos para su aprobación.

El documento correspondía al dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y buscaba reducir el pedido original del Ejecutivo a dos materias y un plazo de 90 días. Tras la votación, el Pleno debía iniciar el debate de los dictámenes en minoría, entre ellos las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, con posiciones distintas sobre el alcance de las facultades.

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Sin embargo, la discusión quedó en pausa. La sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida y el presidente de este órgano, Óscar Reto, convocó a la Junta de Portavoces para definir qué texto corresponde debatir, debido a las discrepancias surgidas alrededor de las propuestas presentadas por Fuerza Popular, según informó Canal N.

Vista panorámica del hemiciclo del Congreso de Perú con legisladores sentados en sus escaños y una bandera nacional al fondo
El pleno del Congreso de la República del Perú debate durante la sesión en la que se rechazó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo sobre seguridad y el fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

Cámara de Diputados rechazó el texto sustitutorio por 73 votos en contra

La votación del Pleno terminó con 73 diputados en contra, 49 a favor y dos abstenciones. Con este resultado, el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución quedó descartado y el debate debía continuar con los dictámenes en minoría.

La propuesta buscaba autorizar al Ejecutivo a legislar durante 90 días en dos ámbitos: la lucha contra la inseguridad ciudadana y las medidas frente al Fenómeno El Niño. El texto había reducido de ocho a dos las materias incluidas en el pedido original de facultades y también recortó el plazo de 120 a 90 días, informó Canal N.

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Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

En seguridad, la iniciativa contemplaba cambios relacionados con migración, telefonía, control de armas, sistema penitenciario, justicia juvenil y delitos como extorsión, sicariato, secuestro, minería ilegal y ciberdelincuencia. También incorporaba medidas para fortalecer la plataforma Denuncia Digital.

Para el Fenómeno El Niño, el texto consideraba, entre otras medidas, que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pudiera distribuir directamente ayuda humanitaria durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia. También incluía disposiciones sobre digitalización, simplificación de trámites y atención de personas sin acceso a canales digitales.

Vista panorámica del hemiciclo con legisladores en sus escaños, escritorios con computadoras y la bandera de Perú
El pleno del Congreso de la República sesiona durante la votación que rechazó otorgar facultades legislativas en seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

Sesión fue suspendida y Junta de Portavoces definirá qué texto se debate

Después de la votación, la sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida. Canal N informó que la decisión se tomó para que la Junta de Portavoces pueda resolver las diferencias surgidas alrededor de los textos presentados por Fuerza Popular.

El punto de discusión está relacionado con dos documentos atribuidos a esa bancada. Algunos diputados sostienen que el segundo texto constituye una corrección o una versión más específica del primero, mientras otros consideran necesario determinar cuál corresponde someter a debate.

La Cámara de Diputados suspendió la sesión luego de rechazar el texto sustitutorio que planteaba delegar facultades al Ejecutivo en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. La Junta de Portavoces definirá qué propuesta continuará en debate. Fuente: Canal N

De acuerdo con el reporte de Canal N, el primer documento fue presentado por los diputados Arturo Alegría y Jaime Abensur, mientras que la segunda versión incorpora también a otros parlamentarios, entre ellos Cecilia Chacón. La definición de la Junta de Portavoces permitirá establecer cuál propuesta continuará su trámite.

Por ahora, el rechazo del texto sustitutorio no cierra el debate sobre la delegación de facultades al Ejecutivo. La Cámara de Diputados deberá retomar la discusión y determinar qué dictamen será sustentado y eventualmente sometido a votación en el Pleno.

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