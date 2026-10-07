El jefe del GEIN pide al gobierno de Keiko Fujimori agilizar un posible trasplante de médula en el extranjero

Benedicto Jiménez pidió al Gobierno acelerar la conformación de una junta médica que evalúe su enfermedad y defina el tratamiento que necesita (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El exjefe del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) Benedicto Jiménez pidió este martes al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori acelerar la conformación de una junta médica que determine el tratamiento que requiere por una grave enfermedad y evalúe la posibilidad de un trasplante de médula ósea en el extranjero.

El general retirado de la Policía Nacional (PNP), de 73 años, permanece internado en una clínica de Lima y formuló el pedido a través de una declaración difundida por RPP, con autorización expresa para hacer público su caso.

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“Solicito encarecidamente a las autoridades, principalmente al ministro del Interior, al comandante general de la Policía, para que dispongan que el hospital de Policía conforme una junta médica y evalúe mi caso”, afirmó.

Jiménez, considerado uno de los principales responsables de las labores de inteligencia que permitieron la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, explicó que necesita determinar si el tratamiento que recibe actualmente puede curarlo o si tiene únicamente un carácter paliativo.

El exjefe del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), de 73 años, considera que un trasplante de médula ósea en el extranjero podría ser su única alternativa terapéutica

Según relató, su enfermedad provoca que su organismo genere células inmaduras y también afecta a su sistema inmunitario. “Solamente tengo una salida: de trasplante de médula ósea en clínicas especializadas en el extranjero”, señaló.

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“Solamente quiero vivir unos años más para dedicarme a aportar mis conocimientos en bien de la lucha contra la criminalidad”, manifestó.

El viceministro del Interior, Alberto Jordán, respondió públicamente al pedido y aseguró que su cartera ya inició las gestiones para atender la situación de Jiménez y que el procedimiento médico será acelerado.

“Se le va a hacer una cita médica inmediatamente para dar solución y, si se necesita enviarlo al extranjero, se le va a enviar”, declaró.

Jordán explicó que el procedimiento debe comenzar en el Hospital de la Policía y continuar en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía (Saludpol), que deberá determinar si Jiménez puede recibir el tratamiento en Perú o necesita ser trasladado al extranjero.

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“La junta médica primero la hace el hospital de Policía y después Saludpol. Eso es lo más breve posible para determinar si es que requiere tratamiento acá o requiere tratamiento en el extranjero”, explicó.

El viceministro reconoció que el procedimiento habitual está siendo acortado debido a la situación de Jiménez y señaló que el ministro del Interior, César Astudillo, participa directamente en las gestiones.

Jiménez permanece internado en una clínica de Lima y busca determinar si los medicamentos que recibe tienen posibilidades curativas o solo cumplen una función paliativa

Jiménez fue ascendido el 17 de julio de 2025 a general de la PNP, después de haber permanecido durante décadas con el grado de coronel, pese a su papel en las operaciones de inteligencia que culminaron con la captura de Guzmán y de otros integrantes de la cúpula senderista en septiembre de 1992.

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El ascenso fue oficializado por la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025), quien justificó la decisión por “las acciones meritorias que van más allá del cumplimiento del deber en los hechos ocurridos durante los años 1990, 1991, 1992 y 1993″.

En la década pasada, el exoficial fue vinculado con una presunta organización liderada por el abogado Rodolfo Orellana, acusada de dedicarse a la venta ilegal de inmuebles del Estado, por lo que se ordenó 18 meses de prisión preventiva en su contra, aunque luego pasó a arresto domiciliario por sus condiciones de salud.

En 2006, tras su retiro de la PNP, se presentó, sin éxito, como candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Aprista Peruano (PAP) del expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011).

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