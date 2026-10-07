Hijo de Carlos Zambrano fue expulsado tras duro patadón en Sport Boys vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026. Crédito: Captura

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Tarde complicada para Sport Boys y también para Luciano Zambrano. El defensor de 19 años fue titular en el duelo frente a Alianza Atlético por la semifinal vuelta de la Copa de la Liga 2026 y tuvo la particularidad de compartir la defensa con su padre, Carlos Zambrano. Sin embargo, no pudo completar el encuentro disputado en Sullana, luego de ser expulsado en los minutos finales.

El joven zaguero formó la dupla central del conjunto rosado junto al experimentado ‘Kaiser’, pero terminó dejando el campo cuando el partido ya estaba prácticamente definido. El elenco chalaco caía 2-0 y la diferencia en el marcador global dejaba la llave sentenciada, por lo que la ‘misilera’ afrontaba el tramo final del choque con pocas posibilidades de revertir la situación.

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Fue en ese contexto cuando los ánimos se calentaron. A los 82 minutos, Luciano Zambrano fue a disputar una pelota dividida y terminó realizando una fuerte entrada sobre Jimmy Pérez. El defensor de Sport Boys levantó la pierna y terminó impactando cerca de la rodilla del futbolista de Alianza Atlético, quien quedó tendido sobre el terreno de juego producto del golpe.

El árbitro Micke Palomino no dudó y le mostró la tarjeta roja a Zambrano, quien tuvo que abandonar el campo cuando su equipo ya afrontaba los minutos finales del compromiso. La acción significó su expulsión en una jornada que había comenzado con la particular presencia de padre e hijo compartiendo la zaga central.

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Carlos Zambrano también protagonizó una polémica

El ‘Kaiser’ también estuvo involucrado en una jugada que generó atención durante el partido. Carlos Zambrano protagonizó un contacto dentro del área de Sport Boys, donde terminó impactando con el codo en el rostro de un futbolista rival.

La acción fue revisada por el VAR ante la posibilidad de que se sancionara penal. Además, el árbitro podía considerar una tarjeta roja si interpretaba que había existido una agresión, pero finalmente no tomó ninguna de esas decisiones. Tras la revisión, Palomino determinó que no correspondía sancionar penal y tampoco mostró tarjeta al experimentado defensor.

De esta manera, la jornada dejó una curiosa imagen para los Zambrano: padre e hijo fueron titulares juntos en la defensa de Sport Boys, pero Luciano terminó expulsado en el tramo final de una semifinal que ya estaba sentenciada a favor de Alianza Atlético.

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El patadón de Luciano Zambrano contra Jimmy Pérez. Crédito: Captura

Sport Boys quedó eliminado de la Copa de la Liga

Sport Boys no pudo remontar la serie ante Alianza Atlético y quedó eliminado de la Copa de la Liga 2026. El cuadro rosado llegó al compromiso en Sullana con la obligación de revertir el 5-2 sufrido en el Callao, pero volvió a caer ante el conjunto norteño, esta vez por 3-0.

Con este resultado, Alianza Atlético aseguró su clasificación a la siguiente instancia con un contundente marcador global de 8-2. El equipo chalaco necesitaba una remontada para mantenerse con vida en el torneo, pero no logró encontrar los caminos para cambiar el rumbo de la serie.

De esta manera, Sport Boys se despidió de la Copa de la Liga 2026 tras una eliminatoria que terminó siendo ampliamente favorable para Alianza Atlético. El conjunto norteño hizo valer la ventaja conseguida en el primer encuentro y sentenció su clasificación con otra victoria en Sullana.

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El cuadro chalaco cayó 3-0 en Piura y quedó eliminado del certamen. Los 'churres' van a la final con Sporting Cristal - Crédito: América.

¿Cuándo se juega la final de la Copa de la Liga?

Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán la gran final de la Copa de la Liga 2026 el domingo 15 de noviembre, en un único partido y en estadio neutral. Por el momento, la sede y el horario aún están pendientes de confirmación oficial.