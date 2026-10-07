BTS en Lima 2026: consejos de seguridad para evitar robos antes, durante y después del concierto si vas sola o acompañada

Una infografía detalla recomendaciones de seguridad para el retorno de los asistentes tras el concierto del grupo BTS en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La llegada de BTS a Lima movilizará a miles de ARMY hacia el Estadio San Marcos durante los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre. La emoción por ver nuevamente a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook puede hacer que algunos detalles importantes pasen a segundo plano, como planificar el transporte, proteger el celular o definir qué hacer si el grupo se separa.

Las autoridades ya prepararon un operativo especial para las tres fechas. La Municipalidad de Lima anunció el despliegue de alrededor de 1.000 agentes por cada concierto, quienes participarán en acciones de seguridad, movilidad, fiscalización, atención ante emergencias y ordenamiento del espacio público.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Prevención del Delito, además, emitió recomendaciones específicas ante los conciertos y exhortó a los asistentes a mantener libres las vías de circulación y evacuación, evitar campamentos en los exteriores del estadio y tomar precauciones frente a la compra de entradas con códigos adulterados, duplicados o inexistentes.

Pero el operativo de seguridad no reemplaza las precauciones personales. Para una ARMY, cuidar el celular, la entrada, las tarjetas y la ruta de regreso puede ser tan importante como preparar el outfit o el lightstick.

La emoción está al máximo con este adelanto de lo que será el show de BTS en Perú. Disfruta de su poderosa presentación y prepárate para cantar y bailar todos sus éxitos en el Estadio San Marcos.

Si vas sola, planifica el recorrido antes de salir de casa

Asistir sola al concierto no significa que tengas que estar preocupada durante toda la jornada. La principal recomendación es evitar improvisar, especialmente durante el regreso. Antes de salir, comparte con una persona de confianza tu ruta, la hora aproximada en la que llegarás y el plan que tienes para regresar. Si lo consideras necesario, puedes compartir tu ubicación durante el trayecto.

PUBLICIDAD

También es recomendable tener guardado el número de la persona que te recogerá o con quien te encontrarás y establecer un punto de encuentro en caso de que pierdas la comunicación.

Si el teléfono se queda sin batería, contar con un número importante anotado en un papel puede ser útil. También conviene descargar previamente la información necesaria para llegar al estadio y regresar a casa.

Y hay una recomendación especialmente importante: no publiques en tiempo real que estás sola. Evita subir historias indicando que estás esperando en determinada puerta, que llevas varias horas en los exteriores o que después del concierto regresarás sola a determinado lugar. Puedes compartir las fotografías y videos cuando ya hayas abandonado la zona.

PUBLICIDAD

La Municipalidad de Lima detalla los accesos y puertas de ingreso al Estadio San Marcos para los conciertos de BTS programados en octubre. (Municipalidad de Lima)

Si vas acompañada, acuerden qué hacer si se separan

Ir con amigas no significa que el riesgo desaparezca. Durante el ingreso, el concierto y la salida, un grupo puede separarse fácilmente debido a la cantidad de personas. Antes de entrar, acuerden una respuesta sencilla para una situación como esta: “Si nos separamos, ¿dónde nos encontramos?”

No dependan exclusivamente del celular. Puede quedarse sin batería, perder señal o incluso ser sustraído. El grupo debería tener un punto de encuentro previamente establecido, un contacto externo y un plan definido para regresar a casa. Si son varias personas, tampoco es necesario que todas caminen con el celular en la mano durante el trayecto.

PUBLICIDAD

BTS en Lima 2026: todos los planes y activaciones que ARMY preparó para recibir a la banda en Perú

El celular será uno de tus objetos más vulnerables

Para una ARMY, el teléfono puede ser indispensable durante el concierto: contiene la entrada, mapas, fotografías, videos, aplicaciones bancarias y medios de comunicación.

Precisamente por eso, evita caminar con el celular en la mano, sobre todo en zonas congestionadas, durante la salida del estadio, mientras esperas transporte o cuando estés buscando una dirección. Si necesitas revisar el mapa, lo más seguro es detenerte en un lugar donde no estés expuesta al flujo de personas y revisar rápidamente la información.

Tampoco guardes el celular en el bolsillo trasero del pantalón. Es preferible utilizar un bolsillo delantero con cierre, un compartimento interno o un bolso cruzado colocado delante del cuerpo. Evita también ponerlo en bolsillos exteriores de mochilas.

PUBLICIDAD

Activar el ahorro de batería y de datos, reducir el brillo y revisar el espacio disponible son algunos de los ajustes que conviene hacer antes de ingresar al concierto de BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protege tus tarjetas y aplicaciones bancarias

El robo de un celular no solamente significa perder el equipo. Si el teléfono contiene aplicaciones bancarias, billeteras digitales, correo electrónico, redes sociales y conversaciones personales, el problema puede ser mayor.

Antes de salir, verifica que tengas activado el bloqueo mediante contraseña, huella o reconocimiento facial. También puedes activar el PIN de la tarjeta SIM, la autenticación de dos factores y las funciones que permiten localizar o bloquear el dispositivo de manera remota. No guardes contraseñas bancarias en notas fácilmente accesibles dentro del teléfono.

El uso de baterías portátiles y el ajuste de funciones en teléfonos inteligentes ayudan a conservar la energía y el espacio durante eventos masivos como los conciertos de BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No fotografíes ni publiques tu entrada completa

Este es uno de los riesgos que puede pasar desapercibido entre quienes quieren compartir su experiencia antes del concierto.

Indecopi recomienda no fotografiar ni difundir entradas físicas o virtuales, debido a que el código de barras, QR o número de entrada puede ser utilizado para realizar duplicaciones fraudulentas.

PUBLICIDAD

Por ello:

No publiques tu código QR.

No muestres el código de barras.

No difundas completamente el número de tu entrada.

No envíes capturas a desconocidos.

Conserva el comprobante de compra.

Guarda la entrada en el canal oficial correspondiente.

La misma precaución debe aplicarse incluso cuando otra persona asegure ser ARMY y diga que necesita verificar tu entrada.

Un teléfono inteligente exhibe una lista de música descargada del grupo BTS como medida para ahorrar datos móviles durante la espera de un concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidado con las entradas revendidas

La venta irregular de entradas es otro de los puntos que las autoridades están vigilando antes de los conciertos.

La Fiscalía recomendó tomar precauciones ante boletos con códigos adulterados, duplicados o inexistentes.

Desconfía de mensajes como: “Me sobra una entrada”, “te la dejo más barata”, “transfiéreme ahora y después te mando el QR” o “solo necesito tus datos para registrarte”.

Si una entrada todavía está disponible mediante canales no oficiales, el riesgo de estafa aumenta. Indecopi también recomienda adquirir boletos por medios oficiales y evitar la reventa.

PUBLICIDAD

Miles de ARMY usarán sus celulares para registrar el paso de BTS por Lima, pero varias horas de espera y grabación pueden poner a prueba la batería, los datos móviles y el almacenamiento del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No acampes en los exteriores del Estadio San Marcos

La Fiscalía hizo un llamado específico para que los asistentes no realicen campamentos en los alrededores del estadio y no ocupen veredas o vías de circulación. La medida busca evitar aglomeraciones y mantener libres las rutas de acceso y evacuación.

Permanecer durante muchas horas en los exteriores también significa estar más tiempo expuesta a cansancio, deshidratación, pérdida de objetos y posibles situaciones de riesgo.

Además, quienes tengan localidades numeradas en tribunas no necesitan llegar con horas de anticipación para conseguir un lugar. Según la información difundida para los conciertos, el ingreso a campo está previsto desde las 4:00 p. m., mientras que las tribunas comenzarán a recibir público desde las 5:00 p. m. El espectáculo está programado para las 8:00 p. m.

PUBLICIDAD

Una seguidora del grupo surcoreano BTS posa para una foto dentro de una tienda de artículos relacionados con la banda, recién inaugurada, antes de su concierto en Lima, Perú, el martes 6 de octubre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Revisa tu puerta de ingreso antes de salir

No esperes llegar a San Marcos para descubrir por dónde debes entrar. Las localidades tienen accesos diferenciados.

LocalidadPuerta de ingresoVIP / Soundcheck / Campo APuerta 1 – Av. VenezuelaCampo CPuerta 3 – Av. UniversitariaCampo BPuerta 8 – Av. Óscar R. Benavides / ColonialOriente, Norte y SurPuerta 5 – Av. AmézagaOccidentePuerta 6 – Av. Amézaga

La organización estableció estos accesos para distribuir al público y evitar concentraciones en una sola zona. Revisa tu entrada antes de salir de casa y dirígete directamente a la puerta que corresponde a tu localidad.

Una infografía de Infobae detalla medidas de ahorro de batería, almacenamiento y datos móviles para los asistentes a los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el ingreso, guarda el celular y mantén tus pertenencias cerca

Las aglomeraciones pueden convertirse en momentos especialmente vulnerables para quienes llevan celulares, billeteras o carteras.

Mientras te diriges al estadio:

Lleva la cartera delante del cuerpo.

Mantén el celular guardado.

Cierra completamente mochilas y bolsos.

No saques dinero en medio de la multitud.

Sigue las indicaciones del personal.

Evita detenerte innecesariamente en zonas de alta concentración.

No dejes el teléfono sobre superficies.

También debes respetar las indicaciones sobre objetos permitidos. Entre los artículos restringidos figuran cámaras profesionales, GoPro, trípodes, palos de selfie, drones, paraguas y bolsos que superen los 35 x 35 centímetros. Las transmisiones en vivo tampoco están permitidas.

ARMY Perú prepara pancartas, una ola de ARMY Bomb, luces rojas y blancas y un homenaje especial por el cumpleaños de Jimin dentro del Estadio San Marcos.

Durante el concierto, cuidado con el celular mientras grabas

La emoción de tener a BTS frente al escenario puede hacer que muchas ARMY quieran grabar cada canción. Sin embargo, mantener el teléfono levantado durante largos periodos también puede convertirlo en un objetivo visible.

Una alternativa es grabar algunos momentos y guardar nuevamente el equipo para disfrutar del espectáculo. Además, las transmisiones en vivo desde el concierto están prohibidas de acuerdo con las condiciones comunicadas para el evento.

Más de ochocientas seguidoras de BTS en Perú denuncian el incumplimiento en la entrega de sus bastones de luz a pocos días de las presentaciones de la banda en Lima. (Infobae Perú/Difusión)

Si compras comida o merchandising, evita exhibir tus pertenencias

Cuando necesites pagar, procura tener definido previamente el método que utilizarás.

Una buena rutina puede ser:

pagar → guardar tarjeta o celular → cerrar el bolso → continuar.

Evita dejar el teléfono sobre una mesa mientras buscas la billetera o revisar redes sociales mientras tienes la cartera abierta. En lugares concurridos, una distracción de pocos segundos puede ser suficiente para perder de vista tus pertenencias.

El cantante Kim Taehyung, conocido como V, figura en un retrato individual junto a una imagen grupal de los integrantes de la banda de K-pop BTS.

La salida será uno de los momentos más importantes

Cuando termine el concierto, miles de personas intentarán abandonar San Marcos prácticamente al mismo tiempo.

Por eso, no salgas corriendo ni sigas a la multitud sin saber hacia dónde vas.

Las salidas habilitadas son las puertas 1, 3, 5 y 8, con rutas hacia las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides. La evacuación se realizará de manera escalonada, primero con el público de tribunas y posteriormente con quienes estén en campo.

Antes de que termine BTS, deberías tener claro: ¿Por dónde voy a salir? ¿Dónde encontraré a mi acompañante? ¿Dónde tomaré mi transporte?

La respuesta no debería ser: “Cuando salga, veo”.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao implementará buses para facilitar el retorno de los asistentes al concierto del grupo BTS.

No aceptes taxis improvisados

Después del concierto puede aumentar la demanda de transporte y aparecer personas ofreciendo traslados en los alrededores. Evita subir a un vehículo informal simplemente porque hay mucha gente esperando.

La ATU y las autoridades han previsto rutas y paraderos para facilitar el retorno de los asistentes. Para las fechas de BTS se han anunciado 18 rutas de transporte público, además del Corredor Rojo. La recomendación es esperar en los puntos habilitados y verificar que la ruta corresponda realmente con tu destino.

BTS en Lima: Liberan nuevas entradas para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

Si vas sola, no te quedes esperando en una esquina

Si te separaste de tus amigas o estás esperando a la persona que irá por ti, evita quedarte parada en un lugar oscuro o aislado mirando permanentemente el teléfono.

Busca un espacio con iluminación, personal de seguridad, presencia policial, movimiento de personas o un establecimiento autorizado. Comunica a tu contacto dónde te encuentras y espera en un punto seguro.

La programación también reúne contenidos de Blackpink y Aespa para seguir el fenómeno del K-pop desde casa

Si vas con una menor de edad, establezcan un punto de encuentro

Cuando una menor asiste al concierto, las precauciones deben ser todavía mayores.

Antes de ingresar, acuerden qué hacer si se separan. La menor debe saber el nombre de su acompañante, tener un número telefónico de contacto y conocer el punto de encuentro.

También debe tener claro que no debe abandonar el recinto con una persona desconocida, entregar información personal o aceptar propuestas de extraños.

Un catálogo detalla los precios en soles peruanos de prendas, accesorios y discos para los conciertos de la agrupación BTS en Lima. (Weverse)

No confíes automáticamente en alguien solo porque también es ARMY

El ambiente de los conciertos puede generar rápidamente nuevas amistades. Sin embargo, llevar un ARMY Bomb, un polo de BTS o un banner no significa que automáticamente conozcas a esa persona.

No entregues a desconocidos información como:

DNI.

Dirección.

Ubicación exacta.

Datos del hotel.

Información de tus familiares.

Códigos de entrada.

Dinero.

Datos bancarios.

Tampoco aceptes invitaciones de último minuto para acudir a lugares que no conoces.

“Yet to Come”, “Permission to Dance on Stage – LA” y “Monuments: Beyond The Star” repasan distintas etapas de la carrera del grupo

Cuidado con las propuestas que aparecen en redes sociales

Antes y después del concierto pueden circular publicaciones dirigidas específicamente a ARMY, como ofertas de movilidad, reuniones, entradas o supuestos registros.

Desconfía de mensajes como “ARMY, tengo movilidad gratis”, “busco chicas para compartir taxi”, “después del concierto hacemos una reunión”, “tengo entradas” o “necesito tus datos para registrarte”.

No compartas información personal con cuentas que no puedas verificar.

Si te roban el celular, no persigas al ladrón

Esta es una de las recomendaciones más importantes: tu integridad vale más que el teléfono.

Si alguien te arrebata el equipo, no corras detrás de esa persona ni intentes recuperarlo físicamente.

Busca un lugar seguro y solicita ayuda al personal de seguridad o a la Policía.

Después, realiza estas acciones:

1. Bloquea el equipo.

Utiliza la función de localización y bloqueo remoto.

2. Reporta el robo a tu operador.

OSIPTEL señala que, una vez realizado el reporte, la empresa debe suspender la línea y bloquear el equipo de manera simultánea e inmediata.

3. Bloquea tus tarjetas.

Si tenías aplicaciones bancarias o billeteras digitales, comunícate con tu banco desde otro dispositivo.

4. Cambia tus contraseñas.

Prioriza el correo electrónico, banca, redes sociales y otras cuentas vinculadas al teléfono.

5. Denuncia el robo.

OSIPTEL también recomienda reportar el hecho ante la Policía Nacional del Perú.

La previa de las fechas en Perú incluye películas-concierto y documentales sobre BTS disponibles en plataformas de streaming

Si ocurre un asalto, no arriesgues tu vida por un objeto

Si alguien te amenaza para quitarte el celular, cartera u otra pertenencia, evita enfrentarte físicamente.

No vale la pena exponerte a una lesión por intentar recuperar un objeto. Aléjate cuando sea seguro y busca inmediatamente ayuda.

Guarda estos números antes de salir

Puedes registrar estos números de emergencia en tu teléfono:

Policía Nacional: 105

Bomberos: 116

Defensa Civil: 115

SAMU: 106

Estos números aparecen en los canales oficiales del Estado peruano.

También puedes acudir al personal de seguridad, efectivos policiales, serenazgo o equipos de emergencia desplegados alrededor del Estadio San Marcos.

Los bastones luminosos ARMY Bomb del grupo BTS emiten luces de diversos colores para la sincronización interactiva en sus presentaciones en vivo.

Checklist de seguridad para toda ARMY

Antes de salir:

☐ Entrada oficial descargada

☐ Ruta de ida definida

☐ Ruta de regreso definida

☐ Celular cargado

☐ Power bank, si está permitido

☐ Bloqueo por PIN, huella o reconocimiento facial activado

☐ Localización del teléfono activada

☐ Contacto de emergencia guardado

☐ Poco efectivo

☐ Solo documentos necesarios

☐ Bolso pequeño y cerrado

☐ No publicar que vas sola

☐ No publicar el QR de la entrada

Al llegar:

☐ Identificar la puerta correspondiente

☐ Mantener el celular guardado

☐ No comprar entradas en la calle

☐ No aceptar transporte informal

☐ No bloquear veredas ni accesos

☐ No acampar

☐ Identificar las rutas de salida

Durante BTS:

☐ Cartera delante del cuerpo

☐ Celular asegurado

☐ No dejar objetos en el piso

☐ No mostrar dinero

☐ Avisar si te separas del grupo

☐ Seguir las indicaciones del personal

☐ Identificar las salidas

Al terminar:

☐ No salir corriendo

☐ Mantenerse con el grupo

☐ Seguir la ruta de evacuación

☐ No caminar distraída mirando el celular

☐ No aceptar taxis informales

☐ Utilizar los paraderos habilitados

☐ Avisar a un contacto cuando llegues a casa

La llegada de BTS a Lima será uno de los acontecimientos musicales más esperados del año para miles de ARMY. Preparar la entrada, el lightstick y el outfit es parte de la experiencia, pero también lo es saber cómo regresar a casa de manera segura. Con una ruta definida, las pertenencias protegidas y un plan para cualquier imprevisto, el objetivo es disfrutar de los conciertos del 7, 9 o 10 de octubre sin que una situación de riesgo termine opacando la experiencia.

Anuncios y entradas no oficiales para un supuesto concierto del grupo BTS en el Estadio San Marcos en Lima alertan sobre posibles estafas en la reventa. ((Imagen Ilustrativa Infobae))