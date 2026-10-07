¿Quién ganó en Áncash? Resultados ONPE de las elecciones para gobernador regional 2026

Los logos de las principales agrupaciones políticas figuran sobre la entrada de la Sede Central del Gobierno Regional de Áncash tras la difusión de los resultados electorales. (Infobae Perú)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizaron el domingo 4 de octubre para elegir a las autoridades que estarán al frente de los gobiernos regionales y municipales durante el próximo periodo. En Áncash, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al gobernador y vicegobernador regional, además de los consejeros regionales.

De acuerdo con el avance de resultados de la ONPE consignado en el documento, Alianza para el Progreso encabeza la votación regional con 20,998% — 127.104 votos. En segundo lugar se encuentra Podemos Perú con 16,103% — 97.476 votos, mientras que Demócrata Verde ocupa el tercer puesto con 15,804% — 95.662 votos.

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El reporte fue actualizado el 6 de octubre de 2026 a las 6:36 p. m. y señala que Áncash cuenta con 3.427 actas electorales. De ese total, 3.369 actas, equivalentes al 98,308%, fueron contabilizadas, mientras que 58 actas, equivalentes al 1,692%, están para envío al JEE. No se registran actas pendientes.

Una gráfica informativa presenta los resultados de la ONPE para las elecciones de gobernadores regionales de 2026 en Perú, con esquemas de primera y segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién ganó las elecciones en el Gobierno Regional de Áncash?

Con el avance registrado, todavía no existe un ganador definitivo en la elección para gobernador regional de Áncash. Alianza para el Progreso se encuentra en el primer lugar con 20,998% — 127.104 votos, pero esta cifra está por debajo del 30% de votos válidos requerido para ganar la elección regional en primera vuelta.

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La normativa electoral establece que, si ninguna fórmula obtiene al menos el 30% de los votos válidos, se realiza una segunda elección entre las dos fórmulas que hayan conseguido las mayores votaciones. En esta segunda vuelta, resulta elegida la fórmula que obtenga la mayoría simple de los votos válidos.

Con las cifras actuales, las dos agrupaciones que ocupan los primeros lugares son:

Alianza para el Progreso: 20,998% — 127.104 votos .

Podemos Perú: 16,103% — 97.476 votos.

Por lo tanto, si estas posiciones se mantienen luego de que se resuelvan las actas que correspondan, ambas agrupaciones pasarían a disputar la segunda vuelta para definir al próximo gobernador regional de Áncash.

Un reporte de la ONPE al 98,308 % de actas contabilizadas ubica a Alianza para el Progreso en primer lugar para la gobernación regional de Áncash con el 20,998 % de los votos. (Infobae Perú)

Resultados ONPE 2026 en las Elecciones Regionales de Áncash

El resultado regional muestra a Alianza para el Progreso en el primer lugar, con 20,998% — 127.104 votos. La segunda posición corresponde a Podemos Perú, que registra 16,103% — 97.476 votos, mientras que Demócrata Verde aparece tercero con 15,804% — 95.662 votos.

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El orden de votación registrado en el documento es:

Alianza para el Progreso: 20,998% — 127.104 votos .

Podemos Perú: 16,103% — 97.476 votos .

Demócrata Verde: 15,804% — 95.662 votos .

Somos Perú: 13,915% — 84.230 votos .

País para Todos: 7,860% — 47.578 votos .

Acción Popular: 5,029% — 30.440 votos .

Renovación Popular: 4,558% — 27.591 votos .

Juntos por el Perú: 4,438% — 26.865 votos .

Socios por Áncash: 3,548% — 21.478 votos .

Perú Primero: 3,019% — 18.274 votos .

Frente de la Esperanza 2021: 2,481% — 15.020 votos .

Venceremos: 2,245% — 13.592 votos.

El reporte también registra 58.711 votos en blanco, equivalentes al 8,169%, y 54.724 votos nulos, equivalentes al 7,614%. El total de votos válidos asciende a 605.310, mientras que los votos emitidos suman 718.745.

¿Quién lidera la votación? (Elecciones Regionales)

Alianza para el Progreso lidera la votación para el Gobierno Regional de Áncash con 20,998% — 127.104 votos. La agrupación mantiene una diferencia de 29.628 votos respecto de Podemos Perú, que ocupa el segundo lugar.

Podemos Perú registra 16,103% — 97.476 votos, mientras que Demócrata Verde suma 15,804% — 95.662 votos y se encuentra en la tercera posición.

El escenario actual coloca a Alianza para el Progreso y Podemos Perú en los dos primeros lugares. Sin embargo, todavía deben considerarse las 58 actas que figuran para envío al JEE, por lo que las posiciones deberán ser confirmadas cuando concluya el procesamiento correspondiente.

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Resultados por provincias de Áncash

Los resultados provinciales muestran diferencias importantes entre las agrupaciones políticas. En algunas jurisdicciones Demócrata Verde obtuvo una ventaja considerable, mientras que Podemos Perú y Alianza para el Progreso también consiguieron primeros lugares.

Aija:

País para Todos: 36,518% — 1.609 votos .

Demócrata Verde: 26,986% — 1.189 votos .

Somos Perú: 15,978% — 704 votos.

Antonio Raimondi:

Podemos Perú: 27,274% — 1.634 votos .

País para Todos: 23,452% — 1.405 votos .

Demócrata Verde: 16,875% — 1.011 votos.

Asunción:

Demócrata Verde: 51,400% — 1.597 votos .

Alianza para el Progreso: 21,468% — 667 votos .

Podemos Perú: 9,141% — 284 votos.

Bolognesi:

Demócrata Verde: 40,009% — 5.254 votos .

Podemos Perú: 23,591% — 3.098 votos .

Alianza para el Progreso: 17,606% — 2.312 votos.

Carhuaz:

Demócrata Verde: 28,656% — 8.002 votos .

País para Todos: 16,398% — 4.579 votos .

Podemos Perú: 15,388% — 4.297 votos.

Carlos Fermín Fitzcarrald:

Renovación Popular: 34,427% — 2.876 votos .

Alianza para el Progreso: 29,232% — 2.442 votos .

Podemos Perú: 11,108% — 928 votos.

Casma:

Somos Perú: 31,001% — 8.527 votos .

Renovación Popular: 28,536% — 7.849 votos .

Podemos Perú: 16,058% — 4.417 votos.

Corongo:

Podemos Perú: 38,932% — 1.567 votos .

Somos Perú: 25,068% — 1.009 votos .

Demócrata Verde: 19,776% — 796 votos.

Huaraz:

Demócrata Verde: 21,773% — 18.556 votos .

País para Todos: 20,403% — 17.388 votos .

Podemos Perú: 14,677% — 12.508 votos.

Huari:

Demócrata Verde: 30,015% — 14.781 votos .

Acción Popular: 29,051% — 14.306 votos .

Somos Perú: 18,993% — 9.353 votos.

Huarmey:

Podemos Perú: 25,017% — 4.665 votos .

Frente de la Esperanza 2021: 24,588% — 4.585 votos .

Demócrata Verde: 14,136% — 2.636 votos.

Huaylas:

Alianza para el Progreso: 18,697% — 5.643 votos .

Demócrata Verde: 15,940% — 4.811 votos .

Podemos Perú: 14,674% — 4.429 votos.

Mariscal Luzuriaga:

Demócrata Verde: 28,612% — 3.127 votos .

Alianza para el Progreso: 25,721% — 2.811 votos .

Podemos Perú: 19,105% — 2.088 votos.

Ocros:

Perú Primero: 32,257% — 1.389 votos .

Demócrata Verde: 28,704% — 1.236 votos .

Alianza para el Progreso: 28,588% — 1.231 votos.

Pallasca:

Podemos Perú: 22,377% — 2.269 votos .

Somos Perú: 21,963% — 2.227 votos .

Acción Popular: 14,793% — 1.500 votos.

Pomabamba:

Perú Primero: 28,475% — 3.032 votos .

Demócrata Verde: 24,098% — 2.566 votos .

Renovación Popular: 14,322% — 1.525 votos.

Recuay:

Demócrata Verde: 29,440% — 3.423 votos .

País para Todos: 18,784% — 2.184 votos .

Podemos Perú: 13,279% — 1.544 votos.

Santa:

Alianza para el Progreso: 37,468% — 88.412 votos .

Podemos Perú: 14,364% — 33.895 votos .

Somos Perú: 11,086% — 26.160 votos.

Sihuas:

Podemos Perú: 41,626% — 5.744 votos .

Somos Perú: 26,516% — 3.659 votos .

Alianza para el Progreso: 14,863% — 2.051 votos.

Yungay:

Podemos Perú: 33,117% — 9.985 votos .

Somos Perú: 24,271% — 7.318 votos .

Acción Popular: 17,800% — 5.367 votos.

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

El documento revisado presenta los resultados por organización política, pero no consigna los nombres de los candidatos. Por ello, para mantener la información fiel al documento, el orden regional se presenta de acuerdo con las agrupaciones que aparecen en el reporte:

Alianza para el Progreso: 20,998% — 127.104 votos. Podemos Perú: 16,103% — 97.476 votos. Demócrata Verde: 15,804% — 95.662 votos. Somos Perú: 13,915% — 84.230 votos. País para Todos: 7,860% — 47.578 votos. Acción Popular: 5,029% — 30.440 votos. Renovación Popular: 4,558% — 27.591 votos. Juntos por el Perú: 4,438% — 26.865 votos. Socios por Áncash: 3,548% — 21.478 votos. Perú Primero: 3,019% — 18.274 votos. Frente de la Esperanza 2021: 2,481% — 15.020 votos. Venceremos: 2,245% — 13.592 votos.

En cuanto a las provincias, los dos primeros puestos son:

Aija:

País para Todos: 36,518% — 1.609 votos .

Demócrata Verde: 26,986% — 1.189 votos.

Antonio Raimondi:

Podemos Perú: 27,274% — 1.634 votos .

País para Todos: 23,452% — 1.405 votos.

Asunción:

Demócrata Verde: 51,400% — 1.597 votos .

Alianza para el Progreso: 21,468% — 667 votos.

Bolognesi:

Demócrata Verde: 40,009% — 5.254 votos .

Podemos Perú: 23,591% — 3.098 votos.

Carhuaz:

Demócrata Verde: 28,656% — 8.002 votos .

País para Todos: 16,398% — 4.579 votos.

Carlos Fermín Fitzcarrald:

Renovación Popular: 34,427% — 2.876 votos .

Alianza para el Progreso: 29,232% — 2.442 votos.

Casma:

Somos Perú: 31,001% — 8.527 votos .

Renovación Popular: 28,536% — 7.849 votos.

Corongo:

Podemos Perú: 38,932% — 1.567 votos .

Somos Perú: 25,068% — 1.009 votos.

Huaraz:

Demócrata Verde: 21,773% — 18.556 votos .

País para Todos: 20,403% — 17.388 votos.

Huari:

Demócrata Verde: 30,015% — 14.781 votos .

Acción Popular: 29,051% — 14.306 votos.

Huarmey:

Podemos Perú: 25,017% — 4.665 votos .

Frente de la Esperanza 2021: 24,588% — 4.585 votos.

Huaylas:

Alianza para el Progreso: 18,697% — 5.643 votos .

Demócrata Verde: 15,940% — 4.811 votos.

Mariscal Luzuriaga:

Demócrata Verde: 28,612% — 3.127 votos .

Alianza para el Progreso: 25,721% — 2.811 votos.

Ocros:

Perú Primero: 32,257% — 1.389 votos .

Demócrata Verde: 28,704% — 1.236 votos.

Pallasca:

Podemos Perú: 22,377% — 2.269 votos .

Somos Perú: 21,963% — 2.227 votos.

Pomabamba:

Perú Primero: 28,475% — 3.032 votos .

Demócrata Verde: 24,098% — 2.566 votos.

Recuay:

Demócrata Verde: 29,440% — 3.423 votos .

País para Todos: 18,784% — 2.184 votos.

Santa:

Alianza para el Progreso: 37,468% — 88.412 votos .

Podemos Perú: 14,364% — 33.895 votos.

Sihuas:

Podemos Perú: 41,626% — 5.744 votos .

Somos Perú: 26,516% — 3.659 votos.

Yungay:

Podemos Perú: 33,117% — 9.985 votos .

Somos Perú: 24,271% — 7.318 votos.

Cómo consultar las actas electorales

La ONPE habilitó su plataforma de resultados para que los ciudadanos puedan seguir el avance del cómputo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El sistema permite consultar los resultados por región, provincia y distrito, además de revisar información relacionada con las actas.

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Para consultar las actas y resultados de Áncash, el usuario debe:

Ingresar a la plataforma oficial de resultados de la ONPE. Seleccionar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Elegir Áncash como departamento. Seleccionar la elección correspondiente al Gobierno Regional. Revisar el avance de votos por cada organización política. Consultar el estado de las actas y el detalle de aquellas que ya fueron contabilizadas.

La ONPE también informó que es posible visualizar las actas digitalizadas mediante el número de DNI de un ciudadano o el número de la mesa de sufragio donde fue generada.

En el caso de Áncash, el documento utilizado para esta nota registra 3.369 actas contabilizadas — 98,308% del total, mientras que 58 actas — 1,692% figuran para envío al JEE.

¿Cuándo se proclamarán los resultados oficiales?

La cifra que aparece en la plataforma de la ONPE corresponde al avance del cómputo y puede modificarse mientras existan actas que deban ser evaluadas por los órganos electorales. En Áncash, las 58 actas que figuran para envío al JEE todavía forman parte del proceso que debe culminar antes de la proclamación definitiva.

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El JNE explica que los Jurados Electorales Especiales intervienen en la etapa de proclamación descentralizada luego de recibir los reportes de cómputo correspondientes. En procesos electorales anteriores, estos órganos han iniciado la proclamación una vez que las ODPE culminan el cómputo y se cuenta con las actas contabilizadas correspondientes.

Actualmente, el JNE mantiene una plataforma específica para la proclamación de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, donde se incorporará la información conforme avance esta etapa del proceso.