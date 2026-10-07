BTS en Lima 2026: el ‘salvavidas’ que toda ARMY debería llevar al concierto por si ocurre una emergencia

Imágenes exclusivas de la llegada del grupo de K-Pop, BTS, al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. La banda surcoreana fue captada descendiendo del avión ante la expectativa de sus fans. | Canal N

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Miles de ARMY se preparan para asistir al Estadio San Marcos durante los conciertos de BTS del 7, 9 y 10 de octubre. La entrada, el celular, el lightstick, el transporte y hasta el outfit suelen estar entre las prioridades antes de salir de casa, pero existe un pequeño elemento que puede ser igual de importante ante una situación inesperada: un contacto de emergencia escrito en papel.

La idea es sencilla. Si una persona se desorienta, sufre un accidente, pierde el teléfono o no puede desbloquearlo, el personal de seguridad, la Policía, los servicios de emergencia o incluso alguien que la esté auxiliando puede tener una forma de contactar a una persona cercana.

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No reemplaza al celular ni a los servicios de emergencia, pero funciona como un plan B cuando la principal herramienta de comunicación deja de estar disponible.

¿Vas al concierto de BTS en Lima o acompañas a un familiar ARMY? Te damos 5 consejos imprescindibles sobre horarios, seguridad, pagos y puntos de encuentro para que disfrutes al máximo la experiencia.

El pequeño ‘salvavidas’ que puedes llevar en tu cartera

Antes de salir rumbo a San Marcos, prepara una tarjeta pequeña, aproximadamente del tamaño de un DNI.

Puedes escribir la información a mano, imprimirla o colocarla dentro de un plástico para protegerla de la humedad. Incluso puedes enmicarla si quieres conservarla durante más tiempo.

No necesitas colocar todos tus datos personales. La tarjeta debe contener únicamente la información necesaria para que otra persona pueda ayudarte.

Por ejemplo:

CONTACTO DE EMERGENCIA

Nombre: Ana Corrales

Relación: mamá

Teléfono: 999 XXX XXX

Segundo contacto:

Nombre: María C.

Relación: hermana

Teléfono: 999 XXX XXX

Información adicional:

“Estoy asistiendo al concierto de BTS en el Estadio San Marcos”.

Si tienes una alergia importante o utilizas un medicamento indispensable, podrías incluir esa información cuando sea relevante para una eventual atención. No es necesario detallar todo tu historial médico.

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Una tarjeta plastificada reúne números telefónicos de familiares y datos médicos clave para portar en la billetera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde debes guardar la tarjeta?

La idea es que el papel esté protegido, pero que pueda ser encontrado con relativa facilidad por alguien que te esté auxiliando.

Puedes colocarlo en:

El compartimento interno de tu cartera.

Un porta documentos.

Un bolsillo interno.

Una pequeña funda transparente.

Una funda de identificación.

Evita llevarlo en un lugar demasiado expuesto.

Tampoco coloques en esa tarjeta tu dirección completa, información bancaria, contraseñas ni todos los datos de tu documento de identidad.

El objetivo es facilitar una llamada de emergencia, no revelar información privada.

Un hombre encapuchado sustrae el teléfono celular a una mujer en una calle peatonal transitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa si pierdes el celular?

Ahí es donde este pequeño recurso adquiere todavía más sentido.

Imagina la situación: termina el concierto, hay miles de personas intentando salir de San Marcos, te separaste de tus amigas y tu celular se apagó. Intentas recordar el número de tu mamá, pero siempre lo tienes guardado como contacto y nunca lo memorizaste.

En ese momento, un número escrito en papel puede ser más útil de lo que parece. Una persona que te esté ayudando podría prestarte su teléfono para realizar la llamada o llevarte hasta un punto donde puedas solicitar asistencia.

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Las recomendaciones oficiales de preparación ante emergencias también contemplan contar con información y números de contacto que puedan utilizarse cuando una emergencia impide recurrir a los medios habituales de comunicación.

Antes de adquirir un teléfono de segunda mano, es posible identificar si tiene antecedentes de robo mediante una consulta rápida del IMEI| Foto: Canva

Otro truco: memoriza al menos un número

El papel puede ser tu respaldo físico, pero existe un plan todavía más sencillo: memorizar un número telefónico.

No necesitas aprenderte cinco.

Elige uno de una persona de confianza e intenta memorizarlo antes de acudir al concierto.

Puede ser:

Mamá + celular

Papá + celular

Hermana + celular

Amiga + celular

De esta manera, si pierdes el teléfono y tampoco tienes contigo la tarjeta, todavía podrás proporcionar un número a una persona que pueda ayudarte.

Una ilustración de estilo arte pop representa la necesidad de memorizar un número de contacto clave antes de asistir a una fiesta o concierto masivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel puede complementarse con una segunda medida.

Dependiendo del modelo de iPhone o Android, puedes configurar información de emergencia que pueda visualizarse desde la pantalla bloqueada sin necesidad de acceder a tus aplicaciones.

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Por ejemplo:

En caso de emergencia:

Contactar a Ana: 999 XXX XXX

Esto puede ser útil si alguien encuentra tu teléfono y quiere comunicarse con tu familia, pero no puede desbloquear el dispositivo. Antes del concierto, revisa cómo funciona esta herramienta específicamente en tu equipo.

Un cartel pegado en un poste durante un festival aconseja a los asistentes memorizar un número telefónico de emergencia por si pierden su dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No escribas solamente “mamá” o “papá”

Puede parecer un detalle menor, pero es mejor identificar claramente a la persona.

En lugar de colocar:

Mamá: 999 XXX XXX

puedes escribir:

CONTACTO DE EMERGENCIA Ana Corrales – mamá999 XXX XXX

De esta manera, quien encuentre la información sabrá inmediatamente quién es la persona y cuál es su relación contigo.

Si llevas dos contactos, puedes identificar también a ambos:

Ana Corrales – mamá – 999 XXX XXX

María Corrales – hermana – 999 XXX XXX

Imágenes con dron muestran las plataformas, torres de sonido, pantallas y estructuras que recibirán a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Foto: Andina.

Si vas acompañada, anota también el punto de encuentro

El contacto de emergencia no es el único dato que puede ser útil en papel.

Si vas con amigas, cada integrante puede llevar anotado el punto de encuentro acordado para utilizarlo en caso de que se separen.

Por ejemplo:

PUNTO DE ENCUENTRO:

“Lugar acordado para reunirnos después de la salida”.

Lo importante es que todas sepan previamente cuál es ese lugar.

No es necesario escribir públicamente información sobre dónde vives, dónde te hospedas o cuál será exactamente tu recorrido.

La previa de las fechas en Perú incluye películas-concierto y documentales sobre BTS disponibles en plataformas de streaming

Una ARMY debería tener un plan B para el celular

Antes de salir hacia San Marcos, puedes pensar en cinco niveles de respaldo:

Plan A: celular completamente cargado.

Plan B: power bank, siempre que esté permitido por las condiciones de ingreso.

Plan C: contactos importantes escritos en papel.

Plan D: al menos un número telefónico memorizado.

Plan E: punto de encuentro previamente acordado con tus acompañantes.

La lógica es sencilla: si una herramienta falla, todavía tienes otra alternativa.

Activar el ahorro de batería y de datos, reducir el brillo y revisar el espacio disponible son algunos de los ajustes que conviene hacer antes de ingresar al concierto de BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guarda la información de tu entrada, pero protege el código

Tener una copia de respaldo de la información de tu entrada puede resultar práctico si necesitas consultarla durante el trayecto.

Puedes guardar en tu teléfono la información que realmente vas a necesitar, pero existe una diferencia importante entre conservarla y publicarla.

Entrada guardada: sí.

QR publicado en Instagram: no.

No difundas fotografías completas del código QR, código de barras o número de entrada en redes sociales ni las envíes a personas desconocidas. Estos datos pueden ser utilizados para intentar duplicar o utilizar fraudulentamente una entrada.

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El uso de baterías portátiles y el ajuste de funciones en teléfonos inteligentes ayudan a conservar la energía y el espacio durante eventos masivos como los conciertos de BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haz capturas de la información que realmente necesitarás

Antes de salir de casa, puedes guardar en tu teléfono capturas de pantalla con información esencial.

Por ejemplo:

📌 Entrada

📌 Puerta correspondiente

📌 Mapa de acceso

📌 Punto de encuentro

📌 Información de transporte

📌 Teléfonos importantes

¿Por qué hacerlo?

Porque durante un concierto con miles de asistentes puede haber congestión de la red móvil o dificultades para cargar una página en el momento en que más la necesitas.

Tener la información previamente guardada reduce la necesidad de depender de una búsqueda en internet.

Una infografía detalla recomendaciones de seguridad para el retorno de los asistentes tras el concierto del grupo BTS en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No dependas exclusivamente de WhatsApp

Una emergencia puede presentarse precisamente cuando menos opciones tienes para comunicarte.

Puedes encontrarte con:

Batería baja.

Internet lento.

Señal congestionada.

Celular perdido.

Teléfono bloqueado.

Por eso, acuerda previamente con tu familia un procedimiento sencillo.

Por ejemplo:

“Cuando termine el concierto, te mando un mensaje”.

Y si no tienes internet:

“Te hago una llamada”.

Y si no puedes utilizar tu teléfono:

“Tengo tu número escrito y pediré prestado un celular”.

Tener ese plan definido evita que todos tengan que improvisar cuando termine el concierto.

Cuatro pantallas de teléfono celular exhiben el funcionamiento de un juego de preguntas sobre la banda surcoreana BTS en la plataforma Spotify. (Spotify)

El mensaje que puedes enviar antes de entrar

No necesitas publicar en redes sociales cada movimiento que haces.

Pero sí puedes informar a una persona de confianza sobre tu ubicación y tu plan.

Un mensaje sencillo podría ser:

“Ya llegué al Estadio San Marcos. Estoy en la puerta correspondiente y, cuando termine el concierto, voy a salir por la ruta acordada. Te aviso cuando esté de regreso”. La diferencia es importante: una cosa es mantener informada a tu familia y otra publicar públicamente dónde estás y que regresarás sola.

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Un catálogo detalla los productos oficiales del grupo BTS y sus precios en soles para los conciertos programados en Lima, Perú. (Weverse)

Si vas con una menor, el papel cobra todavía más importancia

Cuando una menor de edad asiste al concierto, puede ser útil que tanto ella como su acompañante tengan información de contacto.

La tarjeta podría incluir:

Nombre: ______

Acompañante: ______

Teléfono: ______

Otro contacto: ______

Pero existe una recomendación todavía más importante: la menor debería saber qué hacer si se separa de su acompañante.

Una instrucción sencilla puede ser:

“Si nos separamos, no salgas a buscarme sola. Quédate en un lugar seguro y pide ayuda a personal identificado”.

También es recomendable que memorice al menos un número telefónico.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao implementará buses para facilitar el retorno de los asistentes al concierto del grupo BTS.

¿Qué otros pequeños objetos pueden ser útiles?

No necesitas convertir tu bolso para BTS en una mochila de supervivencia.

Hay elementos pequeños que pueden resultar prácticos dependiendo de las reglas del recinto:

📝 Papel y lapicero: pueden servir para anotar teléfonos, puntos de encuentro u otra información importante.

🔦 Mini linterna: puede ser útil ante una zona con poca iluminación, siempre que su ingreso esté permitido.

🧻 Pañuelos: ocupan poco espacio y pueden solucionar pequeñas situaciones durante una jornada larga.

💧 Agua: siempre que las condiciones del recinto permitan su ingreso.

🩹 Curitas: pueden ser útiles ante una ampolla o una pequeña herida.

💊 Medicación personal: si utilizas algún medicamento habitual, recuerda llevarlo y verificar previamente las condiciones de ingreso establecidas para el evento.

La clave es no sobrecargar el bolso con objetos innecesarios.

Agentes de la Policía Nacional del Perú resguardan los exteriores del hotel JW Marriott en Miraflores ante la presencia de seguidores del grupo BTS.

Apenas ingreses, identifica las salidas

No necesitas memorizar el plano completo del Estadio San Marcos.

Solo debes responder tres preguntas:

¿Por dónde salgo de mi zona?

¿Dónde está la salida más cercana?

¿Dónde puedo pedir ayuda?

Conocer previamente estas referencias puede ser útil si ocurre una emergencia y debes abandonar rápidamente el lugar.

Los organismos de emergencia recomiendan identificar las rutas de evacuación y mantener la calma ante una situación de riesgo.

“Yet to Come”, “Permission to Dance on Stage – LA” y “Monuments: Beyond The Star” repasan distintas etapas de la carrera del grupo

Si ocurre una emergencia, no corras sin saber hacia dónde

Ante una situación inesperada, la reacción natural puede ser correr.

Sin embargo, cuando miles de personas hacen lo mismo simultáneamente, el movimiento desordenado puede generar más riesgos.

Si ocurre una emergencia:

Mantén la calma.

Escucha las indicaciones del personal de seguridad.

Sigue las rutas de evacuación señalizadas.

No empujes.

No regreses por una cartera, celular o ARMY Bomb.

No te detengas a grabar.

Ayuda a otras personas únicamente si puedes hacerlo sin ponerte en peligro.

Dirígete al punto seguro indicado.

La prioridad es salir de la situación de riesgo, no recuperar un objeto.

Un teléfono inteligente exhibe una lista de música descargada del grupo BTS como medida para ahorrar datos móviles durante la espera de un concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guarda estos números antes de ir

Antes de dirigirte al concierto puedes tener registrados los principales números de emergencia:

Emergencia

Policía Nacional 105

Bomberos 116

SAMU 106

Defensa Civil 115

Policía de Carreteras 110

Mensajes de voz ante emergencia 119

El 119 también puede funcionar como una alternativa de comunicación mediante mensajes de voz en determinadas situaciones de emergencia, por lo que puede ser útil conocer su existencia.

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Además de estos números, recuerda que durante los conciertos habrá personal de seguridad y equipos de emergencia a los que puedes acudir directamente si necesitas ayuda.

La Municipalidad de Lima detalla los accesos y puertas de ingreso al Estadio San Marcos para los conciertos de BTS programados en octubre. (Municipalidad de Lima)

El kit de emergencia de una ARMY

No necesitas llevar muchas cosas para estar mejor preparada.

Antes de salir de casa, revisa:

☐ Documento de identidad necesario

☐ Entrada oficial

☐ Celular cargado

☐ Power bank, si está permitido

☐ Contactos de emergencia escritos en papel

☐ Al menos un número telefónico memorizado

☐ Punto de encuentro acordado

☐ Ruta de regreso definida

☐ Números 105, 106 y 116 guardados

☐ Medicación personal, si corresponde

☐ Agua, si las reglas permiten su ingreso

☐ Bolso cerrado y seguro

Una infografía de Infobae detalla medidas de ahorro de batería, almacenamiento y datos móviles para los asistentes a los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)