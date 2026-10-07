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Gia, hija de Christian Meier, es captada en presunto estado de ebriedad: no podía mantenerse de pie

La conductora de Zaca TV fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante una salida nocturna junto a un joven que la acompañó mientras esperaba un taxi.

Gia Meier fue vista durante una salida nocturna junto a un joven cuya identidad no fue confirmada. Willax TV
Gia Meier fue vista durante una salida nocturna junto a un joven cuya identidad no fue confirmada. Willax TV
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Gia Meier, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, fue captada por las cámaras de ‘Amor y fuego luego de disfrutar una salida nocturna junto a un joven que la acompañaba. Las imágenes difundidas por el programa mostraron a la creadora de contenido mientras esperaba un taxi, en un momento que llamó la atención por las dificultades que presentó para mantenerse de pie.

Gia Meier fue vista junto a un joven a las afueras del lugar donde pasó la noche. Durante la espera por el vehículo, el acompañante permaneció cerca de ella y la sostuvo en distintos momentos para ayudarla a conservar el equilibrio.

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La identidad del joven no fue confirmada. El programa de Willax TV planteó la posibilidad de que se trate de una persona cercana o de una eventual pareja de la hija de Christian Meier, aunque no se difundieron detalles sobre el vínculo que ambos mantienen.

Imágenes muestran a Gia Meier, hija del actor Christian Meier, caminando por la vía pública sosteniendose de un poste de alumbrado público, durante la noche junto a un acompañante. Amor y Fuergo.

Gia Meier esperó un taxi acompañada por un joven

Según las imágenes mostradas en ‘Amor y fuego’, Gia Meier y el joven permanecieron algunos minutos en la vía pública mientras esperaban el transporte. En ese lapso, ella tuvo que apoyarse en un poste y en su acompañante para evitar perder el equilibrio.

El informe describió que el joven se mantuvo atento a la situación y no se apartó de la influencer hasta que pudieron retirarse del lugar. El espacio televisivo señaló que la escena generó curiosidad por la manera en que él intentaba ayudarla a caminar.

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“Nos llamó la atención esta flaquita que con las justas podía caminar,... la flaca tenía que apoyarse en ese patita, que sería su pareja, con quien esperaba su taxi... ya estaba palteando y finalmente se la lleva metro más allá, como para que no la vean, ya llamaba mucho la atención, tenía que apoyarse en un poste para no caerse”, se escucha en la voz en off del programa.

Las cámaras registraron a Gia Meier junto al joven, quien la sostuvo mientras aguardaban la llegada del vehículo. En las imágenes no se observó a otras personas acompañándolos durante ese momento.

La hija de Christian Meier y Marisol Aguirre no se ha pronunciado públicamente sobre las imágenes difundidas por el programa de espectáculos. Tampoco ha aclarado si el joven que aparece a su lado forma parte de su círculo de amistades o si mantienen una relación sentimental.

El acompañante de Gia Meier permaneció a su lado mientras ambos esperaban un taxi. Willax TV
El acompañante de Gia Meier permaneció a su lado mientras ambos esperaban un taxi. Willax TV

Gigi Mitre destacó la actitud del acompañante de Gia Meier

Luego de la emisión de la nota, Gigi Mitre comentó la situación desde el set de Amor y fuego. La conductora reparó en la actitud del joven y consideró que se mostró protector al no alejarse de Gia Meier mientras esperaban el taxi.

“Hija de Christian... estaba de noche, de juerga, está con su amigo pero literal, ella estaba agarrando el poste para que el poste no se caiga, qué mal pensados que son, le movieron la pista... el chico buena gente, él no la suelta, me cae muy bien ese chico, con actitud, protector, no sé si es su novio...”, señaló Mitre.

La presentadora optó por tomar con humor el momento en que Gia Meier se sostuvo de un poste. No obstante, destacó que el joven permaneciera cerca de la influencer y la acompañara hasta que pudieran retirarse del lugar.

La escena abrió interrogantes sobre la vida sentimental de Gia Meier, quien en los últimos meses ha ganado mayor presencia en redes sociales y ha sido vinculada con proyectos televisivos. Sin embargo, no existe una confirmación de que el joven visto durante la salida sea su pareja.

Mientras las imágenes se difundían en televisión, varios usuarios comentaron sobre la presencia del acompañante y la forma en que se mantuvo a su lado. El reporte no precisó en qué lugar se produjo la salida ni cuánto tiempo estuvieron allí antes de solicitar el taxi.

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