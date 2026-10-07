Una intervención a una mototaxi llevó a policías hasta un local en SMP: cuatro personas fueron detenidas y un agente resultó herido

La Policía intervino una mototaxi y luego ingresó a un local en San Martín de Porres, donde cuatro personas fueron detenidas. Durante el operativo, un perro habría sido utilizado para impedir el ingreso de los agentes y uno de ellos terminó con lesiones compatibles con mordeduras. En el inmueble también fueron encontrados un revólver reportado como robado y una granada antidisturbios. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

Guardar

Una intervención a una mototaxi llevó a policías hasta un local en San Martín de Porres (SMP), donde cuatro personas fueron detenidas luego de que, según la Policía, opusieran resistencia al operativo.

El hecho ocurrió en la zona de Las Praderas del Sol, cuando agentes de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte detectaron a los sujetos junto al vehículo. Algunos ingresaron al inmueble durante la intervención y, de acuerdo con la versión policial, un perro fue utilizado para impedir el ingreso de los efectivos. Uno de los agentes terminó con lesiones compatibles con mordeduras en el brazo y la pierna.

PUBLICIDAD

Durante el registro del predio, que también funcionaba como taller mecánico para vehículos menores, los policías encontraron sustancias ilícitas, un revólver reportado como robado y una granada antidisturbios de uso policial. Los cuatro intervenidos permanecen detenidos mientras continúan las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.

Agentes de la Policía Nacional del Perú intervienen a ciudadanos en la vía pública e inspeccionan un inmueble durante un operativo nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actitud sospechosa desencadena intervención policial que terminó con cuatro detenidos

El operativo estuvo a cargo de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte y se desarrolló en un sector de San Martín de Porres, en el marco del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao. Los agentes detectaron una mototaxi y a varias personas que, de acuerdo con la versión policial, presentaban una actitud sospechosa.

PUBLICIDAD

El coronel Juan Claudio Escobar, jefe de la BRECC Lima Norte, explicó a 24 Horas que el personal policial decidió realizar un control de identidad. “Nuestro personal, a la altura de la zona de Las Praderas del Sol por San Martín, logró advertir cerca una mototaxi y unas personas con actitud sospechosa”, señaló.

Según el oficial, la situación cambió cuando los efectivos se acercaron a los intervenidos. “Ante la presencia de la Policía, ellos pusieron resistencia y uno que otro, otra persona, se metieron a su domicilio”, declaró Escobar al programa de Panamericana Televisión.

Los agentes ingresaron al inmueble para continuar con la intervención. El predio también era utilizado como taller mecánico para vehículos menores, espacio donde posteriormente se realizó el registro y se encontraron diversos objetos que quedaron bajo investigación.

PUBLICIDAD

Un perro habría atacado a un policía durante la intervención en SMP

Durante la intervención, los agentes también enfrentaron la presencia de un can que, según la Policía, fue utilizado para impedir el ingreso al inmueble. En medio de esta situación, uno de los efectivos sufrió lesiones y luego pasó por una evaluación médico legal.

Un agente de la Policía Nacional sufrió heridas por la mordedura de un perro durante una intervención en San Martín de Porres. (Composición: Infobae Perú / 24 Horas)

El documento médico determinó la existencia de lesiones traumáticas recientes compatibles con mordeduras en el brazo y la pierna del policía. Este resultado fue presentado como parte de las diligencias realizadas después del operativo.

La Policía señaló que los cuatro intervenidos habrían opuesto resistencia durante la diligencia y que el animal terminó involucrado en la agresión al agente. El caso quedó bajo investigación para establecer las responsabilidades correspondientes.

PUBLICIDAD

La intervención se produjo mientras rige el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, medida que permite a la Policía ejecutar operativos contra la criminalidad con disposiciones especiales para la intervención en determinadas zonas.

Hallan una granada antidisturbios y un arma reportada como robada

Durante el registro del inmueble, los efectivos encontraron sustancias ilícitas, además de un revólver que, según la información policial difundida por 24 Horas, figuraba como robado. La transcripción del informe televisivo señala que se trataba de un arma calibre 38.

Agentes de la Policía incautaron un revólver y una granada antidisturbios durante una intervención en un inmueble del distrito de San Martín de Porres. (Composición: Infobae Perú / 24 Horas)

Otro de los hallazgos que llamó la atención de los agentes fue una granada antidisturbios. El artefacto fue ubicado dentro del taller mecánico y, de acuerdo con el coronel Juan Claudio Escobar, corresponde a material utilizado por la Policía para controlar manifestaciones.

PUBLICIDAD

“Esa granada es de uso policial, es para control de multitudes, para manifestaciones amplias”, explicó el jefe de la BRECC Lima Norte a 24 Horas. La procedencia del artefacto y las circunstancias en las que llegó al inmueble forman parte de las diligencias.

Los cuatro detenidos mantienen un vínculo familiar y, según la Policía, cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio, seguridad pública y agresión. “Las comisarías de la zona ya tienen conocimiento de ellos”, sostuvo Escobar. Los intervenidos permanecen detenidos en San Martín de Porres mientras continúan las investigaciones.