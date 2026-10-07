Fenómeno El Niño 2026-2027: Mincul y Unesco fortalecen medidas para proteger el patrimonio cultural ante posibles emergencias

Varios trabajadores realizan labores de conservación y estabilización en una pared de piedra mediante andamios y soportes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Cultura (Mincul) de Perú y la Unesco en el país iniciaron un proceso conjunto para fortalecer las capacidades institucionales frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027 sobre el patrimonio cultural. La medida busca mejorar la preparación y la capacidad de respuesta ante emergencias que el fenómeno climático pueda generar en sitios arqueológicos, museos y bienes históricos del país, según informó la agencia Andina.

El trabajo conjunto se enmarca en la campaña global “Cultura x El Niño”, promovida por la Unesco para que los países anticipen riesgos sobre su patrimonio. La iniciativa contempla la identificación temprana de amenazas, el fortalecimiento de mecanismos de emergencia y el desarrollo de medidas que puedan activarse con rapidez cuando se presenten los primeros efectos del fenómeno.

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Un equipo de evaluadores con cascos de seguridad examina una tableta digital frente a una estructura de piedra arqueológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacitaciones dirigidas a funcionarios y equipos técnicos

Como parte del programa, se desarrollarán jornadas de capacitación dirigidas a funcionarios, profesionales y equipos técnicos del Mincul, las Direcciones Desconcentradas de Cultura, municipalidades y otras instituciones públicas vinculadas con la gestión y protección del patrimonio cultural. Las sesiones están programadas para el 7, 9 y 12 de octubre.

Durante estas jornadas se abordará el marco nacional de gestión del riesgo de desastres y su aplicación específica al patrimonio cultural, además de herramientas de preparación y experiencias previas vinculadas con los riesgos que representa el FEN. El objetivo es que los equipos técnicos cuenten con protocolos claros antes de que se presenten los primeros efectos del fenómeno climático.

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Un trabajador de campo señala un sector de tierra ante dos acompañantes bajo una cubierta con estructura de bambú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Validación de herramienta posdesastre

El programa incluye también la adaptación participativa de una herramienta destinada al recojo de información posdesastre, que permitirá ordenar los datos y facilitar la toma de decisiones ante una emergencia. Este instrumento será validado en campo en tres regiones del norte del país, las más expuestas a los efectos del FEN.

Las jornadas de validación se realizarán el 19 de octubre en Piura, el 21 de octubre en Lambayeque y el 23 de octubre en La Libertad. Posteriormente, en noviembre, se desarrollarán capacitaciones especializadas sobre el uso de esta herramienta adaptada, junto con una introducción a la Evaluación de Necesidades Posdesastre (PDNA) aplicada al sector Cultura, prevista para la semana del 23 al 27 de ese mes.

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Dos personas miden los daños en la fachada de una edificación mientras una fotógrafa registra el proceso de evaluación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coordinación con Indeci y Cenepred

Estas acciones se desarrollan de manera conjunta con la Comisión de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño en el sector Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). La articulación entre estas entidades busca fortalecer la coordinación institucional y las capacidades de los equipos técnicos responsables de la protección del patrimonio ante emergencias asociadas al FEN 2026-2027.

“La preparación anticipada frente a los riesgos que representa El Niño para el patrimonio cultural es clave para reducir los daños potenciales”, señala el Mincul respecto al enfoque del programa.

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Un hombre contempla una planicie desértica rodeada de montañas desde un terreno con erosión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fondo de emergencia

Las acciones cuentan con el respaldo del Fondo de Emergencia para el Patrimonio de la Unesco, que recibe aportes de una quincena de países donantes. Entre ellos figuran el Principado de Andorra, Canadá, la República de Estonia, la República Francesa, la República de Lituania y el Gran Ducado de Luxemburgo.

También contribuyen el Principado de Mónaco, el Reino de los Países Bajos, el Reino de Noruega, la República de Polonia, el Fondo de Qatar para el Desarrollo, la República de Serbia, la República Eslovaca y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, según el detalle difundido por la agencia Andina.

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