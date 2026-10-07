Israel Dreyfus no se disculpó con Sheyla Rojas por parodia en streaming con Luciana Roy: “No viene a lugar”

Israel Dreyfus no se disculpó con Sheyla Rojas por parodia en streaming con Luciana Roy

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Israel Dreyfus se pronunció sobre la molestia de Sheyla Rojas por la parodia que realizó junto a Luciana Roy en el streaming Sin más que decir, espacio de María Pía Copello. El conductor sostuvo que no considera que las bromas hayan sido fuera de lugar y cuestionó que la modelo reaccionara de forma distinta a una segunda imitación.

Israel no ofreció disculpas durante su intervención y defendió el segmento humorístico. Según indicó, Sheyla ya había sido parte de una parodia previa sin expresar incomodidad, por lo que le resultó extraño que esta vez cuestionara la representación.

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La controversia surgió después de que Dreyfus y Luciana Roy recrearan escenas vinculadas con la relación de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez durante la campaña electoral. La imitación tomó como referencia las muestras públicas de cercanía entre la modelo y el candidato en actividades proselitistas.

Sheyla Rojas respondió mediante sus redes sociales y expresó su malestar por el contenido. La modelo señaló que le parecía excesivo que personas que la conocen utilizaran su imagen para realizar bromas y cuestionó el sentido de la parodia.

Israel Dreyfus respondió a la molestia de Sheyla Rojas por la parodia que realizó junto a Luciana Roy sobre su relación con Joaquín Ramírez. TikTok

Israel Dreyfus cuestionó la reacción de Sheyla Rojas

Dreyfus sostuvo que la molestia de Sheyla Rojas no tenía lugar, debido a que la dinámica del streaming consistía en realizar parodias sobre situaciones que ya se habían hecho públicas. El conductor se preguntó por qué la modelo aceptó de buena manera una primera imitación y rechazó la segunda.

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“O sea, como que ya exagerando, es que no viene al lugar. Yo siento que no viene al lugar porque, como hemos expuesto hace un rato, hemos hecho una parodia anteriormente y ella no ha mostrado signos de indignación ni de molestia. ¿Por qué le gustó la primera parodia y esta segunda no? Eso es lo que a mí me extraña”, expresó.

Durante la conversación, María Pía Copello planteó que la reacción de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez podría estar relacionada con el resultado de la campaña. La conductora consideró que una situación desfavorable podría haber influido en cómo recibieron los comentarios y las bromas posteriores.

“Porque yo creo que también es que el resultado también como no lo favoreció, es probable que eso haya originado que justamente ya nada de lo que se haga les caiga bien, ¿no? Porque si hubieran ganado, probablemente las parodias, todo lo hubieran rebotado, digamos, positivamente y se hubieran reído, ¿no? Pero ahora, como en realidad perdieron y les ha ido mal, ¿no? Han dicho...”, manifestó Copello.

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Israel Dreyfus dio a entender que no fue necesariamente Sheyla Rojas quien escribió o tomó la decisión de expresar la queja en redes sociales. El conductor planteó la posibilidad de que alguien de su entorno, como un mánager o Joaquín Ramírez, hubiera intervenido en la reacción pública.

Sin embargo, durante el programa no presentó pruebas sobre esa posibilidad ni identificó a una persona específica como responsable del mensaje. Su posición se centró en que la parodia fue parte de la dinámica humorística del espacio y no un ataque dirigido contra la modelo.

Sheyla Rojas expresó su molestia en redes sociales

El reclamo de Sheyla Rojas fue comentado en la edición del lunes 5 de octubre de Magaly TV, la firme. La modelo cuestionó que Israel Dreyfus, a quien conoce desde hace años, participara en una imitación que, desde su perspectiva, exageraba su relación con Joaquín Ramírez.

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“Ya no me... gracias, háganse gracia que hagan burla o parodia, sobre todo de personas. Considero como Israel, que me conoce, pero, pero bueno, es su trabajo para odiar y burlarse de una mujer, en fin”, expresó Sheyla en el mensaje difundido por el programa de espectáculos.

Las palabras de la modelo recibieron una respuesta de Magaly Medina, quien consideró que Sheyla Rojas confundía una parodia televisiva con un ataque por su condición de mujer. La conductora de ATV sostuvo que la imitación se enfocaba en las actitudes expuestas durante la campaña y no en un aspecto personal de la modelo.

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“No, no es burlarse de una mujer, Sheyla, no confundas. La parodia es parodia y creo que todos nos hemos reído a nuestra manera del papelón que ella estaba haciendo allá”, manifestó Magaly Medina.

La periodista insistió en que, al participar abiertamente en una campaña y aparecer junto a una figura política, Sheyla Rojas quedó expuesta a comentarios, imitaciones y críticas propias de la discusión pública.

“Entonces, si tú haces un papelón, no quieras que la gente te aplauda. Eso no es burlarse de una mujer. Nos estamos burlando de esta, digamos, situación y actitudes que has tenido durante esta campaña”, añadió.

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Sheyla Rojas no soportó parodia sobre su cercanía con Joaquín Ramírez y lanzó reclamo en Instagram. Captura: Magaly TV La Firme.

La parodia de Israel Dreyfus y Luciana Roy

En el segmento de Sin más que decir, Israel Dreyfus y Luciana Roy recrearon, en clave humorística, una escena previa a una actividad pública. La imitación exageró las muestras de afecto que Sheyla Rojas habría buscado proyectar junto a Joaquín Ramírez durante la campaña.

“Ya, ya. Levántate, ¿qué te haces dormido?”, decía el personaje que interpretaba a Sheyla. Luego, ante la supuesta llegada al lugar, preguntaba: “¿Ah, qué? ¿Llegamos?”.

La escena continuaba con instrucciones dirigidas al personaje de Joaquín Ramírez. “No te me duermas. Escúchame, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Apenas lleguemos, ya sabes que tienes que tú bajar primero, me agarras la mano y dame amor”, decía la imitación.

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El personaje de Ramírez respondía: “Mucho amor, mucho amor”. En otro momento, la parodia incluía el intercambio: “Cuidado, me estás pisando”, seguido por: “Perdón, mi Sheyla”.

Magaly Medina comparó luego la recreación con las imágenes de la jornada electoral. Según su lectura, Joaquín Ramírez descendió del vehículo antes que Sheyla Rojas y la modelo intentó tomarle la mano mientras se dirigían al lugar.

“Ella se pone detrás y trata de agarrarle la mano porque es lo caballeroso, se supone como hacen las parejas en las carreras electorales el día de la elección”, sostuvo la conductora.

Por ahora, Israel Dreyfus mantiene que la parodia fue una broma y no ha anunciado una disculpa pública. Sheyla Rojas, en tanto, dejó clara su incomodidad con el contenido y con la participación de personas a quienes considera cercanas.

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Sheyla Rojas no soportó parodia sobre su cercanía con Joaquín Ramírez y lanzó reclamo en Instagram. Captura: Magaly TV La Firme.