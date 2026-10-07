Huesos del Virreinato revelan qué animales europeos llegaron al Perú y cómo cambiaron la alimentación durante la época colonial

El proyecto AnimAndes estudia 42 huesos y piezas dentales recuperados en dos inmuebles del Centro Histórico para conocer cómo convivieron las especies introducidas con los animales locales. Composición: Infobae

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Una investigación arqueológica busca reconstruir parte de los cambios que produjo la llegada de especies europeas a los Andes durante el periodo virreinal. El proyecto franco-peruano “AnimAndes: introducción, recepción e impacto de los animales europeos en los Andes (siglos XVI-XIX)” examina restos de animales recuperados en distintos puntos del Centro Histórico de Lima.

El análisis se centra en huesos y piezas dentales que forman parte de materiales arqueológicos recuperados durante trabajos de investigación en inmuebles de la capital. Estos restos permiten estudiar la presencia de especies introducidas y su relación con las actividades desarrolladas por la población durante los periodos virreinal y republicano.

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Entre las preguntas del proyecto figuran las formas de alimentación, crianza y aprovechamiento de los animales que llegaron desde Europa. Los especialistas también buscan determinar cómo esas especies convivieron con los animales locales y qué cambios produjo su incorporación en las prácticas de abastecimiento.

La Gerencia de Prolima, de la Municipalidad de Lima, participa en el estudio mediante el suministro de restos óseos recuperados en investigaciones arqueológicas. El material procede, en particular, del antiguo Hospital Real de San Andrés y de la Casa de las Concepcionistas, dos inmuebles ubicados en el Centro Histórico.

Los restos recuperados en dos inmuebles de Lima

Las muestras presentan fémures, falanges, dientes, escápulas y costillas, algunas con fracturas intencionales y marcas de corte que pueden aportar pistas sobre su aprovechamiento. Difusión

Prolima entregó para el estudio un conjunto compuesto por 42 huesos y piezas dentales. El material fue recuperado durante las investigaciones arqueológicas realizadas en el antiguo Hospital Real de San Andrés, ubicado en el jirón Huallaga 846, y en la Casa de las Concepcionistas, situada en el jirón Callao 326.

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Según la información proporcionada por Prolima, las investigaciones en ambos espacios permitieron identificar la secuencia de ocupaciones y los distintos usos que tuvieron los inmuebles durante los periodos virreinal y republicano. Los restos animales forman parte de los materiales recuperados durante ese proceso.

El conjunto incluye fémures, falanges, dientes, escápulas y costillas. También aparecen molares e incisivos entre las piezas seleccionadas para el análisis especializado.

Terneros y gallinas entre las especies identificadas

Lima: huesos y dientes hallados en antiguos inmuebles revelan cómo los animales europeos cambiaron la vida en los Andes

El arqueólogo Ernesto Olazo, coordinador del Equipo de Arqueología de Lima de Prolima, detalló que los restos enviados corresponden a bóvidos y aves domésticas, entre ellos terneros y gallinas.

El especialista también señaló que algunas muestras presentan fracturas intencionales y marcas de corte. Estas características pueden aportar información sobre el uso que recibieron los animales y su posible relación con prácticas de consumo.

El examen de estas evidencias permite abordar los restos desde una perspectiva arqueológica que no se limita a identificar las especies. Las características de los huesos y dientes también pueden aportar datos sobre las formas en que los animales fueron aprovechados por las poblaciones que ocuparon los espacios estudiados.

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Un análisis realizado entre Francia y Perú

Las muestras recuperadas en Lima son estudiadas en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia y en la Universidad de París X Nanterre. El trabajo forma parte de una investigación conjunta entre especialistas franceses y peruanos.

El proyecto AnimAndes busca estudiar la introducción y recepción de animales europeos en los Andes entre los siglos XVI y XIX. Su investigación considera la relación entre las especies introducidas y los animales locales, además de los cambios vinculados con la alimentación, la crianza y el abastecimiento.

En Perú participan Prolima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Federico Villarreal, de acuerdo con la información proporcionada sobre el proyecto.

AnimAndes forma parte de una investigación sobre los animales en América

AnimAndes integra “Americanimal”, un colectivo interdisciplinario dedicado al estudio de las relaciones entre los animales y las sociedades en distintas regiones de América.

La investigación incluye trabajos en territorios como el Caribe y la Patagonia. En el caso de los Andes, el proyecto examina el proceso de introducción de especies europeas y las transformaciones asociadas con su presencia desde el periodo virreinal.

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La información del proyecto también figura en el Observatorio de ProCiencia, donde se registra la investigación “AnimAndes: introducción, recepción e impacto de los animales europeos en los Andes (siglos XVI-XIX): una contribución al estudio del Antropoceno en América”.