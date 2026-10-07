Puno: Alcaldía se definirá por sorteo luego que dos candidatos empataran en primer lugar con 671 votos en Conima

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

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El distrito de Conima, en la provincia de Moho, región Puno, quedó con una alcaldía pendiente de definición tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM). Dos candidatos empataron en votos, por lo que el próximo alcalde será definido por sorteo. El resultado deberá ser confirmado luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) resuelva las actas observadas e impugnadas vinculadas con la elección distrital.

Salomino Mamani Quispe, postulante de País para Todos, y Rubén Quispe Capajaña, candidato de Somos Perú, obtuvieron la misma votación en los comicios del domingo 4 de octubre. Ambos alcanzaron 671 votos, una igualdad que impide establecer al ganador por diferencia de votos.

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El personal del Jurado Electoral Especial de Huancané informó que no corresponde un nuevo conteo para romper el empate. La normativa establece un mecanismo específico para estas circunstancias.

Resultados de la ONPE para la alcaldía de Conima, Puno.

El sorteo público definirá la alcaldía cuando concluyan las revisiones electorales

La Ley de Elecciones Municipales N.° 26864, en su artículo 26, numeral 6, dispone que, ante un empate, el cargo se define mediante un sorteo entre quienes hayan obtenido igual votación. Este procedimiento se aplica en elecciones de alcaldes distritales y provinciales.

Antes de la audiencia, las autoridades electorales deben concluir la revisión de las actas observadas o impugnadas para confirmar que la igualdad se mantiene en el cómputo final. Solo entonces se convocará al acto público de desempate.

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El Jurado Electoral Especial de Huancané aún no informó la fecha ni la hora de la audiencia. En esa sesión, la entidad determinará el mecanismo que utilizará para escoger entre los dos postulantes.

La legislación prevé el sorteo público, que puede realizarse mediante alternativas como una moneda o bolillas, según el procedimiento oficial definido por las autoridades electorales. La decisión no depende de una nueva convocatoria a elecciones ni de una votación adicional.

Mientras Conima espera el desenlace de la alcaldía, la elección regional de Puno sigue una ruta distinta. Para ser proclamada en primera vuelta, una fórmula debe alcanzar al menos el 30% de los votos válidos.

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El cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 99% de actas contabilizadas, mostró que ningún candidato llegó a ese umbral. Por ese motivo, la gobernación regional se definirá en una segunda elección entre las dos listas con mayor respaldo ciudadano: Jhomar Marcelino Tonconi (ASI - Juntos por el Perú) y Eduardo Quispe Pandia (Ahora Nación).

Resultados de la ONPE para la alcaldía de Conima, Puno.

Puno irá a segunda vuelta regional mientras Conima espera la audiencia de desempate

El resultado regional ubica en los primeros lugares a Jhomar Marcelino Tonconi, de ASI - Juntos por el Perú, con 22,488%, y a Eduardo Quispe Pandia, de Ahora Nación, con 21,224%. La diferencia entre ambos asciende a 8.640 votos, de acuerdo con el conteo citado.

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La segunda vuelta regional está prevista para el domingo 29 de noviembre de 2026, cuando los electores elegirán al gobernador y vicegobernador regional por mayoría simple. Ese proceso no modifica la regla aplicable a Conima.

En el distrito de la provincia de Moho, la atención permanece centrada en la resolución del empate municipal. La definición por sorteo tendrá lugar después de que el JEE confirme los resultados del escrutinio y cierre las incidencias pendientes. Hasta entonces, ninguno de los candidatos puede ser proclamado alcalde distrital.