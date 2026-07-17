Así lucen los paraderos renovados del corredor Azul en el Rímac

Más de 3 mil usuarios del corredor Azul contarán con espacios más cómodos e inclusivos para realizar sus viajes - Créditos: ATU.

Los paraderos Leoncio Prado y Alcázar, ubicados en el distrito del Rímac, fueron puestos en funcionamiento por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) como los primeros espacios renovados de los corredores complementarios. Con esta intervención, más de 3 mil usuarios que diariamente utilizan el corredor Azul contarán con infraestructura más cómoda e inclusiva para realizar sus viajes.

La entrega de estas estructuras forma parte de una estrategia que busca mejorar la calidad del transporte público mediante la renovación de la infraestructura destinada a los pasajeros. Según la ATU, la iniciativa prioriza la adecuación de los puntos de embarque como un componente esencial para optimizar la experiencia de viaje de quienes se desplazan por los principales ejes viales de Lima y Callao.

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Los nuevos paraderos incorporan un termotecho que protege a los pasajeros del sol y la lluvia, además de un tótem informativo con detalles sobre las rutas y los beneficios del sistema. También cuentan con módulos de embarque accesibles para personas usuarias de sillas de ruedas, pisos podotáctiles y placas en braille, elementos que fortalecen las condiciones de accesibilidad para la población.

La primera fase del proyecto contempla la renovación de 41 paraderos del corredor Azul en el distrito del Rímac - Créditos: ATU.

En el caso del paradero Leoncio Prado, la intervención incluyó la implementación de un cicloparqueadero, con el propósito de facilitar la conexión entre la bicicleta y el transporte público. Asimismo, se ejecutaron trabajos de adecuación del espacio urbano y recuperación de áreas verdes en los alrededores, acciones que buscan mejorar el entorno y ofrecer mejores condiciones durante el tiempo de espera de los usuarios.

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La entidad informó que continuará con la entrega progresiva de los paraderos modernizados del corredor Azul en el distrito del Rímac. La primera etapa del proyecto contempla la renovación de 41 puntos de embarque dentro de esa jurisdicción, como parte de un plan de mayor alcance para fortalecer la infraestructura del sistema de transporte.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández Salazar, señaló que la experiencia de viaje comienza en los paraderos, por lo que estos espacios deben brindar condiciones adecuadas para los pasajeros. En ese sentido, indicó que la institución asumió la responsabilidad de ejecutar estas mejoras por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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El paradero Leoncio Prado suma un cicloparqueadero y obras de recuperación del espacio público y de las áreas verdes del entorno - Créditos: ATU.

De acuerdo con el ejecutivo, el proyecto comprende la renovación de un total de 82 paraderos pertenecientes a los corredores Azul, Rojo y Morado. La puesta en funcionamiento de Leoncio Prado y Alcázar marca el inicio de la primera fase de esta iniciativa, mientras las demás obras continuarán desarrollándose de manera progresiva sin afectar la operación habitual del servicio de transporte público.

Funciones de la ATU

Planificar, regular y supervisar el transporte urbano en Lima y Callao.

Otorgar, renovar, suspender o cancelar autorizaciones a operadores y rutas.

Gestionar e integrar el Sistema Integrado de Transporte (SIT) y su modernización.

Fiscalizar el cumplimiento de normas, condiciones técnicas y de seguridad vial.

Aplicar sanciones por infracciones a operadores, conductores y servicios.

Administrar corredores complementarios y coordinar la operación del Metropolitano.

Coordinar con entidades competentes la gestión del tránsito y la movilidad urbana.

Promover la formalización, la calidad del servicio y la atención al usuario.

Implementar medidas para accesibilidad e inclusión en el transporte público.

Gestionar información, estudios y datos para mejorar la movilidad.