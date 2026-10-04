El Gobierno busca fecha para debatir la eliminación de las PASO, entre sesiones adversas, marchas y la visita del Papa

Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo

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A pesar de los tres encuentros que mantuvieron Javier y Karina Milei en París con los gobernadores, en la Casa Rosada planean generar sin demoras nuevas reuniones de cara al debate legislativo por la reforma política. Aún no hay definiciones, pero ya palpitan una sesión. Y sopesan variables para decidir cuál sería el momento oportuno y el modo adecuado de ir a la batalla en el recinto frente a un octubre que se perfila agitado, plagado de manifestaciones opositoras. Con el agravante de que el oficialismo trabaja a contrarreloj, en la antesala de la inminente visita del Papa.

Antes y durante el período comprendido entre el 8 y el 11 de noviembre el Gobierno no tendrá margen para fallar, y buscará concentrar toda la atención en la visita papal. El debate por la PASO tiene que ocurrir antes, calculan en LLA. O, en caso contrario, postergarse, lo cual generaría un clima de apuro más acuciante.

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Todavía no hay fecha clara para la sesión del Senado donde se discutirá el tema político que más preocupa a los Milei de cara a 2027. Pero, a priori, creen que apostar a mediados de mes sería muy complicado. Para el 15 está convocada la mega sesión especial contra el DNU 70 en Diputados. Y la cúpula libertaria se pregunta si conviene resguardarse, o ir al choque y crear una especie de guerra a todo o nada la misma semana. Tienen demasiado para perder, dicen algunas cautas voces.

Además, el mes que se inicia estará particularmente plagado de eventos y manifestaciones, y no les será fácil elegir una fecha para sesionar. El 14 Milei viaja a Estados Unidos para participar de un evento de derecha en la Heritage Foundation. El 15, el debate en Diputados coincidirá con la marcha federal universitaria. El 17, Día de la Lealtad, saldrá a la calle el peronismo. Y antes, la CGT planea una marcha “en defensa de la industria” para el 8.

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Marcha Federal Universitaria

Mientras buscan una respuesta unívoca, en todos los espacios intra libertarios advierten que sólo definirá Karina Milei, asesorada por los Menem.

En el cálculo político-legislativo los violetas sopesan, también, la cantidad de temas que se incluirán en el orden del día. Un importante funcionario nacional dijo que conviene “meter” muchas leyes en una sola sesión para generar un impacto. Pero en el Senado, los propios libertarios piden calma. “A este cuerpo no le sienta y nunca le gustó el tema de las sesiones maratónicas y las decisiones entre gallos y medianoche”, dijo un senador de peso.

En la Cámara alta, además, pesa el efecto de la tensión con Bullrich, que esta semana sumó fichas a las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial al otorgarle una entrevista mano a mano, en modo descontracturado, a un canal de streaming, La Casa. Esto, justo después de las suspicacias internas que generó la presentación, en el coloquio empresarial de IDEA, en Mar del Plata, de una suerte de plataforma electoral propia. Hay quienes hasta vieron una chicana a Karina Milei en la selección del periodista que la entrevistó, Robertito Funes Ugarte, el mismo que había elegido la Secretaria General días antes para hacer la excepción de hablar en público, en un móvil de la señal LN+.

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Karina Milei, Martín Menem y Patricia Bullrich

Bullrich no logró quedarse con la titularidad de la Comisión de Acuerdos que quedó vacante con el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto, pero en su entorno dicen que no aspiraba a hacerlo. “Es algo que se esperaba”, dijeron en LLA. El fallecido presidente del cuerpo era un referente karinista de la primera hora. Además, oriundo de La Rioja. “La novedad hubiera sido que no fuera Nadia Márquez”, dijeron en el bloque sobre la senadora por Neuquén que integra el círculo de confianza de Karina Milei y conducirá la comisión.

En paralelo al debate interno sobre las fechas, los acercamientos de Karina Milei con los gobernadores generaron inquietud entre los referentes violetas en algunas provincias que aspiran a competir el año que viene. Por caso, Luis Petri, ex ministro de Defensa y actual diputado aún no pierde las esperanzas en su silenciosa batalla con (el eventual candidato de) Alfredo Cornejo por la gobernación de Mendoza. En Tucumán, en cambio, están más tranquilos cerca de Lisandro Catalán. Después de todo, el gobernador peronista, Osvaldo Jaldo, que adelantó las elecciones contra los pedidos de la Casa Rosada, ni siquiera viajó a París.

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Los Milei creen que llegaron, en Francia, a un “principio de entendimiento” con la mayoría de las provincias aliadas para generar apoyos para eliminar o suspender la PASO. Y esta primera semana post Argentina Week estaría dedicada a nuevos encuentros entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores.

La atención esta primera semana de octubre, asumen en Balcarce 50, estará copada por la despedida de Messi de la Selección. El Presidente, en línea con su actitud frente al Mundial, a donde eligió no viajar, no tendría planeado asistir al Monumental el martes. Y es posible que no mande a nadie oficialmente, tampoco. Por lo pronto, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli ya decidió que no irá. “Nunca va a la cancha”, dijeron en su entorno. Ese día el estadio de River se transformará en un ambiente adverso para el mileismo, enfrentado a la AFA del “Chiqui” Tapia. Y no suma que en los últimos días se sumara al evento deportivo la entrega del título Honoris Causa a Lionel Messi por parte de la UBA, cuyas autoridades están en uno de los peores momentos con el Presidente, por el presupuesto universitario. Es el mismo conflicto en torno al cual la oposición organiza una marcha que se perfila masiva el mismo día del embate en Diputados contra el DNU 70/23.

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