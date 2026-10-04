Hallaron restos del avión que volaba de Bermudas a Boston: los seis tripulantes continúan desaparecidos

La Guardia Costera de Estados Unidos busca un avión de transporte médico desaparecido en el Océano Atlántico, frente a la isla de Nantucket, Massachusetts, el 3 de octubre de 2026 (GUARDIA COSTERA DE ESTADOS UNIDOS/Europa Press)

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La Guardia Costera de Estados Unidos localizó restos del avión sanitario desaparecido con seis personas a bordo cerca de Nantucket, mientras mantiene el operativo para dar con los ocupantes de la aeronave, que cubría la ruta entre Bermudas y Boston.

Las autoridades confirmaron este domingo que los fragmentos hallados pertenecen al aparato que perdió contacto con el control aéreo durante la madrugada del sábado. La búsqueda continúa y los equipos no descartaron hipótesis sobre lo ocurrido.

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La aeronave trasladaba a dos ciudadanos de Bermudas y cuatro canadienses. Despegó el viernes cerca de las 23.40, hora local, y dejó de emitir señales unas dos horas más tarde, lo que activó una alerta de búsqueda y rescate.

Datos de FlightAware indican que el avión descendió con rapidez desde unos siete kilómetros de altura hasta 3,3 kilómetros antes de la pérdida de su señal de radar. El vuelo tenía previsto aterrizar a la 1.30 en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

El ministro de Transportes de Canadá, Steve MacKinnon, expresó su preocupación por los pasajeros y sus allegados. “Mis pensamientos están con todos los pasajeros a bordo, así como con sus familias, seres queridos y compañeros de trabajo durante este momento tan difícil”, declaró. MacKinnon señaló que las autoridades canadienses siguen el caso y colaboran con los organismos competentes mientras continúa la operación de rastreo.

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La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo para rastrear un avión Gulfstream G100 desaparecido cerca de la isla de Nantucket (EFE)

El Gobierno de Bermudas informó que ya contactó a las familias de los seis ocupantes. El primer ministro David Burt declaró: “Rezamos para que las seis personas sean halladas con vida y agradecemos los continuos esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate”.

La Guardia Costera rastreó durante 27 horas un área de más de cuatro kilómetros cuadrados frente a Nantucket. El despliegue incluyó aeronaves HC-144 Ocean Sentry y HC-130 Hercules, un helicóptero MH-60 Jayhawk, una patrullera de rescate y el buque de respuesta rápida William Sparling.

La aeronave estaría vinculada a una empresa canadiense de traslados médicos

El avión desaparecido cerca de Nantucket era un Gulfstream G100 con matrícula canadiense, operado por Latitude Air Ambulance, una empresa dedicada a traslados médicos, según registros aeronáuticos consultados por medios estadounidenses.

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La base de datos del Registro Oficial Canadiense de Aeronaves Civiles identifica a la compañía como propietaria del aparato, informó Fox News. Latitude Air Ambulance traslada a pacientes que necesitan regresar a sus países de origen o recibir atención especializada.

La aeronave está destinada habitualmente al traslado médico de pacientes que requieren atención especializada o repatriación (Captura de video)

Los reportes describieron el vuelo como una operación de evacuación médica, aunque no precisaron inicialmente si una de las seis personas a bordo era paciente ni la función del resto de los ocupantes. La empresa confirmó después que el avión llevaba a cuatro tripulantes y dos pasajeros, uno de ellos un paciente y el otro un acompañante familiar.

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Al momento de difundirse los primeros informes, Latitude Air Ambulance no había publicado un comunicado sobre el vuelo ni sobre las personas a bordo. Tampoco trascendieron entonces detalles sobre las condiciones meteorológicas, el plan de vuelo o el último punto de contacto con el avión.

“Algo salió mal con esa gran caída, y volaron hacia una gran tormenta. Es un lugar terrible para perder los instrumentos y volar a ciegas”, dijo Mary Schiavo, ex inspectora general del Departamento de Transporte y abogado especializado en aviación. “Es muy fácil desorientarse y no saber si se está girando, ascendiendo, descendiendo, etc.”.

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(Con información de Europa Press)