Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a dos hombres tras el ataque armado contra un repartidor en Ciudad Quetzal

El conductor, lesionado en la pierna derecha, embistió la motocicleta de los presuntos agresores cuando huían, lo que permitió inmovilizarlos y trasladarlo a un centro asistencial para recibir atención médica

Inspector César Mateo, vocero de la Policía Nacional Civil ofrece un informe sobre la detención de un individuo identificado como El Jocker. En las imágenes se observa el momento del arresto por parte de los agentes, una motocicleta azul en la carretera y un camión con garrafones de agua. El agente realiza la presentación frente a un vehículo policial. (PNCdeGuatemala)

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La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a dos presuntos responsables de atacar a balazos a un repartidor de agua pura en Ciudad Quetzal, luego de que el conductor herido embistiera con su camión a los agresores para impedir su fuga. El hecho dejó al piloto con una lesión de bala en la pierna derecha, mientras los detenidos quedaron a disposición de las autoridades y la investigación sigue abierta para determinar el móvil del ataque.

El ataque ocurrió en el kilómetro 24,6 de la ruta hacia Ciudad Quetzal, en el departamento de Sacatepéquez. Los dos hombres se movilizaban en una motocicleta con placas M-890HKY cuando dispararon contra el conductor del camión repartidor.

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La víctima mantuvo el control del vehículo pese a la herida y chocó contra la motocicleta en la que se desplazaban los sospechosos. El impacto impidió que abandonaran el lugar antes de la llegada de los agentes.

Imágenes muestran a varios agentes de policía en una zona con vegetación junto a una motocicleta azul atrapada al lado de un vehículo blanco. En el lugar, los efectivos policiales intervienen y custodian a un joven mientras permanecen junto a los vehículos involucrados. crédito el Imparcial en linea GT

Dos detenidos y un revólver incautado

Los capturados fueron identificados como César “N”, conocido como “Jocker”, y Antonio “N”, ambos de 20 años. Durante el procedimiento, los agentes les incautaron un revólver que, de acuerdo con la Policía Nacional Civil, era portado de forma ilegal.

Los efectivos de la Comisaría 16 intervinieron después de que vecinos y automovilistas que presenciaron el ataque intentaran agredir a los dos hombres. La reacción se produjo tras el choque del camión y la detención de los sospechosos en plena ruta.

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La situación estuvo cerca de derivar en un linchamiento por la indignación de quienes se encontraban en el sector. Los agentes reforzaron su presencia para contener a la multitud y resguardar a los detenidos hasta que fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

El conductor del camión repartidor fue asistido por Bomberos Municipales Departamentales, que acudieron al lugar tras el tiroteo. Luego de recibir atención inicial, fue trasladado a un centro asistencial por la lesión que sufrió en la pierna.

La escena alteró la circulación en una vía utilizada de manera constante por el flujo comercial hacia Ciudad Quetzal. Elementos de la Policía Municipal de Tránsito regularon el paso de vehículos para evitar nuevas complicaciones viales mientras se desarrollaban las diligencias.

Las autoridades no difundieron un informe oficial sobre las razones del ataque ni sobre una eventual relación de los detenidos con estructuras de extorsión u otras actividades delictivas en la zona. La Policía Nacional Civil permaneció en el lugar para establecer las circunstancias exactas del hecho.

Una mujer asesinada a balazos en la zona 18

En otro hecho se reporta una mujer de 46 años murió tras recibir varios disparos de arma de fuego en el asentamiento Candelaria, zona 18 de la capital guatemalteca. El crimen ocurrió en el bulevar Los Olivos, manzana 55, frente al lote 586.

Vecinos alertaron a los Bomberos Municipales por una persona herida que se encontraba tendida en la vía pública. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la víctima con múltiples heridas de bala y confirmaron su muerte por la gravedad de las lesiones.

Junto al cuerpo quedó una bolsa de pan que, presuntamente, la mujer había comprado poco antes de ser atacada. No se reportaron capturas vinculadas con este crimen ni se informaron detalles sobre un posible motivo.

La Policía Nacional Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato en el asentamiento Candelaria.

Ataque armado en la colonia El Limón deja una víctima mortal

Además, se registro un ataque armado se registró este sábado 3 de octubre en la colonia El Limón, zona 18. El hecho dejó el saldo de una víctima mortal, según reportan las autoridades municipales. El incidente armado se registró en la diagonal 25 —también conocido como el bulevar Los Olivos— y 23 calle.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Tránsito, confirmó que se trata de una mujer quien falleció en el lugar.

De acuerdo con los técnicos en urgencias médicas de los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia, la mujer era de aproximadamente 46 años, y recibió múltiples heridas de bala. Tras evaluarla, confirmaron que había fallecido. La víctima no fue identificada y se desconocen las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Por lo pronto, fiscales del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes en el sector para deducir responsabilidades en una futura investigación. Así pues, el vocero vial, quien informó el mortal incidente, explicó que un carril reversible fue establecido entre la colonia San Judas Tadeo, pasando la colonia Santa Elena III, hacia la rotonda de la colonia El Limón.

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