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¿Cómo funciona la alerta SISMATE en Perú ante un sismo o terremoto?

Los avisos pueden llegar con sonido, vibración y mensajes en pantalla, pero su funcionamiento es distinto al de una alerta sísmica capaz de anticipar la llegada de un movimiento telúrico

Plano por encima del hombro de una persona de pie en una calle urbana peruana, sosteniendo un teléfono móvil que muestra una notificación de SISMATE sobre un simulacro de tsunami.
Una persona en una calle urbana de Perú recibe en su teléfono móvil una alerta de SISMATE sobre un simulacro nacional multipeligro por tsunami, instando a la evacuación inmediata de zonas costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El temblor registrado en Lurín durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto dejó una pregunta entre los ciudadanos: ¿por qué los celulares no emitieron una alerta antes del movimiento? La duda llevó nuevamente la atención hacia el SISMATE, un sistema que envía mensajes de emergencia directamente a los teléfonos móviles ubicados en determinadas zonas del país.

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) está diseñado para comunicar a la población sobre situaciones de peligro que pueden afectar un área específica. El sistema está a disposición del INDECI y funciona como complemento de otros medios de información, como la radio y la televisión.

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Pero hay una precisión importante. El SISMATE no predice terremotos ni funciona como una alarma sísmica capaz de avisar segundos antes de que ocurra un movimiento telúrico.

SISMATE

¿Cómo funciona el SISMATE y cuándo llega una alerta al celular?

Cuando existe una situación de emergencia, el INDECI determina el área que debe recibir el aviso y las empresas operadoras transmiten el mensaje a los teléfonos celulares ubicados dentro de esa zona.

El SISMATE utiliza principalmente la tecnología Cell Broadcast, que permite enviar un mismo mensaje a múltiples celulares al mismo tiempo. A diferencia de una comunicación convencional, el sistema no necesita conocer el número telefónico de cada persona para distribuir la alerta.

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Esto permite que el mensaje llegue a quienes se encuentran físicamente dentro del área seleccionada. Por ejemplo, una persona que vive en otro distrito puede recibir una alerta si en ese momento se encuentra en la zona definida por las autoridades.

Los avisos pueden utilizarse frente a diferentes situaciones de emergencia, como tsunamis, inundaciones, huaicos, desbordes o crecidas de ríos, además de otros fenómenos que puedan representar un peligro para la población.

El teléfono puede mostrar el mensaje acompañado de sonido y vibración, con el objetivo de llamar la atención del usuario incluso cuando no está revisando la pantalla.

sismate

¿Cómo activar las alertas del SISMATE en un celular Android o iPhone?

Para comprobar la configuración de las alertas en un iPhone, sigue estos pasos:

  1. Abre Configuración.
  2. Ingresa a Notificaciones.
  3. Desplázate hasta el final de la pantalla.
  4. Busca la sección Alertas gubernamentales.
  5. Verifica que las opciones disponibles estén activadas.

La ruta puede variar según la versión de iOS y la configuración de la región u operador. Si la opción no aparece, también resulta recomendable mantener el equipo actualizado.

Tres teléfonos inteligentes en fila sobre una mesa, con pantallas que muestran un logo (Google, Apple, sirena roja) y un gráfico de ondas.
Tres teléfonos inteligentes muestran la interfaz de alerta sísmica inactiva para sistemas como Google, Apple y SASPe, indicando su disponibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un teléfono Android, la ubicación de esta función puede cambiar según la marca y el modelo. En la mayoría de equipos, puedes revisar las alertas de emergencia de la siguiente manera:

  1. Abre Ajustes o Configuración.
  2. Ingresa a Notificaciones.
  3. Busca la opción Alertas de emergencia inalámbricas.
  4. Verifica que las alertas disponibles estén activadas.

Si no encuentras esta función, puedes utilizar el buscador interno de Ajustes y escribir “alertas de emergencia”, “emergencia” o “alertas inalámbricas” para localizarla directamente.

¿Qué hacer si no te llegó una alerta de emergencia al celular?

Que un teléfono no reciba un mensaje del SISMATE puede estar relacionado con la configuración del equipo, su compatibilidad con la tecnología utilizada o con la ubicación del usuario al momento de la emisión. Las alertas se dirigen a un área determinada, por lo que solo los celulares que se encuentren dentro de esa zona podrán recibir el aviso.

Indeci emitirá un nuevo mensaje de alerta a los celulares a nivel nacional como parte del proceso de prueba del Sismate
Indeci emitirá un nuevo mensaje de alerta a los celulares a nivel nacional como parte del proceso de prueba del Sismate | Foto composición: Infobae Perú

En el caso de los sismos, además, la falta de una alerta previa responde a otra razón: actualmente Perú no cuenta con un sistema oficial de alerta sísmica operativo.

Hernando Tavera explicó, tras el temblor registrado en Lurín, que existen pruebas relacionadas con sistemas de alerta, pero todavía no se dispone de una herramienta oficial que permita advertir a la población antes de la llegada de un movimiento telúrico.

El Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPE) contempla sensores y postes instalados principalmente en la costa peruana para detectar las ondas sísmicas y emitir alertas antes de la llegada de las ondas más dañinas. Sin embargo, el sistema todavía no se encuentra plenamente operativo.

Esta es la diferencia entre el Sismate y el SASPe. (Foto: Composición)
Esta es la diferencia entre el Sismate y el SASPe. (Foto: Composición)

Ante esta situación, Tavera pidió que la población mantenga la preparación frente a los sismos y que las familias revisen las condiciones de sus viviendas, identifiquen sus rutas de evacuación y reconozcan las zonas seguras.

¿Dónde consultar información oficial durante un sismo o una emergencia?

Después de un sismo o terremoto, una de las principales recomendaciones es evitar la saturación de las redes con llamadas y recurrir a fuentes oficiales para verificar la información.

Para conocer la magnitud y el epicentro de un sismo, se puede consultar el portal oficial del Centro Sismológico Nacional del IGP. Esta información permite diferenciar los reportes verificados de mensajes que pueden circular rápidamente en redes sociales.

Para conocer las emergencias vigentes, los daños evaluados y las alertas a nivel nacional, la población puede recurrir a los canales oficiales del COEN e INDECI.

El MTC también dispone del Sistema de Mensajería 119, un servicio gratuito para situaciones de desastre o emergencia. La herramienta permite registrar mensajes de voz asociados a un número telefónico para que puedan ser escuchados posteriormente por familiares o amigos.

Enzo Mendoza Chirito, especialista de riesgo y desastre del MTC, muestra cómo funciona la Línea 119 y explica cómo dejar un mensaje de voz para avisar a familiares durante una emergencia, como un sismo, inundación o fenómeno El Niño. Fuente: Canal N

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